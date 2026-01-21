こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
牛角×ガーナ、初めての出会い！焼肉の余韻を楽しむ「プレミアムガーナショコラアイス」期間限定で登場
牛角・牛角食べ放題専門店で2026年1月21日(水)より販売開始
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角・牛角食べ放題専門店では、本日1月21日（水）から3月31日（火）まで、LOTTE「ガーナ」とのコラボ商品「プレミアムガーナショコラアイス」を期間限定で販売いたします。
世代を超えて長年親しまれているLOTTEのロングセラー商品「ガーナ」と牛角の初コラボレーションが実現！2026年1月21日（水）より牛角・牛角食べ放題専門店で販売開始となる「プレミアムガーナショコラアイス」は、チョコレートの味わいをしっかりと感じられるプレミアムなアイスクリーム。コクのある味わいと軽やかな後味を兼ね備え、一口食べると、チョコレートの優美な香りが口の中にふわりと広がります。焼肉をたくさん食べた後でも、重たく感じずほっと一息つける「プレミアムガーナショコラアイス」は、〆のデザートに最適。この時季ならではの食後のひとときを締めくくるデザートとして、ぜひお楽しみください。
「プレミアムガーナショコラアイス」概要
・商品名：プレミアムガーナショコラアイス
・実施期間：2026年1月21日（水）〜2026年3月31日（火）
・実施店舗：全国の牛角 / 牛角食べ放題専門店
※牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店、牛角食べ放題専門店相模大野店を除く。
※牛角のデザート食べ放題実施店舗は本商品も食べ放題。
・価格：単品290円（税込319円）
食べ放題コース：「牛角コース」以上でご注文いただけます。
▼詳しくはこちら
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202601_dessert/?utm_source=
release&utm_medium=release&utm_campaign=202601ghana_CP
※左から「牛角 単品提供時」「牛角 食べ放題コース提供時」「牛角食べ放題専門店 提供時」
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
【 取材・掲載に関するお問い合わせ 】
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳・太田
E-mail：pr@reins.co.jp
TEL：045-224-7200
