牛角×ガーナ、初めての出会い！焼肉の余韻を楽しむ「プレミアムガーナショコラアイス」期間限定で登場

牛角・牛角食べ放題専門店で2026年1月21日(水)より販売開始

　コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角・牛角食べ放題専門店では、本日1月21日（水）から3月31日（火）まで、LOTTE「ガーナ」とのコラボ商品「プレミアムガーナショコラアイス」を期間限定で販売いたします。







　世代を超えて長年親しまれているLOTTEのロングセラー商品「ガーナ」と牛角の初コラボレーションが実現！2026年1月21日（水）より牛角・牛角食べ放題専門店で販売開始となる「プレミアムガーナショコラアイス」は、チョコレートの味わいをしっかりと感じられるプレミアムなアイスクリーム。コクのある味わいと軽やかな後味を兼ね備え、一口食べると、チョコレートの優美な香りが口の中にふわりと広がります。焼肉をたくさん食べた後でも、重たく感じずほっと一息つける「プレミアムガーナショコラアイス」は、〆のデザートに最適。この時季ならではの食後のひとときを締めくくるデザートとして、ぜひお楽しみください。

「プレミアムガーナショコラアイス」概要

・商品名：プレミアムガーナショコラアイス

・実施期間：2026年1月21日（水）〜2026年3月31日（火）

・実施店舗：全国の牛角 / 牛角食べ放題専門店

　※牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店、牛角食べ放題専門店相模大野店を除く。

　※牛角のデザート食べ放題実施店舗は本商品も食べ放題。

・価格：単品290円（税込319円）

　食べ放題コース：「牛角コース」以上でご注文いただけます。

▼詳しくはこちら

https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202601_dessert/?utm_source=

release&utm_medium=release&utm_campaign=202601ghana_CP



　　




※左から「牛角 単品提供時」「牛角 食べ放題コース提供時」「牛角食べ放題専門店 提供時」

【会社概要】

　株式会社レインズインターナショナル

　代表取締役社長：澄川 浩太

　牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開

本件に関するお問合わせ先

【 取材・掲載に関するお問い合わせ 】

株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)

　横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F

広報担当　一柳・太田

E-mail：pr@reins.co.jp

TEL：045-224-7200