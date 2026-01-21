高温水熱源ヒートポンプの世界市場2026年、グローバル市場規模（100-1000kW、1000-2000kW、2000kW以上）・分析レポートを発表
2026年1月21日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「高温水熱源ヒートポンプの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、高温水熱源ヒートポンプのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本調査は、世界の高温水熱源ヒートポンプ市場の現状と中長期的な成長見通しを明らかにしたものです。世界市場規模は2024年に約854百万米ドルと評価されており、2031年には約1256百万米ドルに達すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は5.7パーセントと見込まれており、脱炭素化や省エネルギー化の流れを背景に、安定した成長が続く市場であると位置付けられています。また、米国の関税制度や各国の政策調整が、市場競争構造、地域経済の動向、供給網の強靭性に与える影響についても検討しています。
________________________________________
高温水熱源ヒートポンプは、高温の温水を効率的に供給するために設計された省エネルギー型設備です。工業用加熱、業務用給湯、大規模建築物の暖房などに適しており、地下水、河川水、排水などに含まれる低温の熱エネルギーを回収し、圧縮機や熱交換器を用いて水温を摂氏60度以上まで引き上げます。
高いエネルギー利用効率と低い運転コストを両立し、温室効果ガス排出がほぼない点から、環境配慮型建築の要件にも適合する技術です。
________________________________________
本レポートは、世界市場を対象に、数量的分析と質的分析の両面から構成されています。
メーカー別、地域別、国別、加熱能力別、用途別に市場を分析し、需要と供給の動向、競争環境の変化、市場成長を左右する要因を多角的に整理しています。市場が継続的に変化する中で、技術進歩や政策動向が需要構造に与える影響についても考察しています。
________________________________________
市場規模分析では、2020年から2031年までの期間を対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の推移と将来予測が示されています。地域別および国別の分析により、各地域における導入状況や成長速度の違いが明確になっています。
また、加熱能力別および用途別の分析を通じて、成長が期待される分野や用途が整理されています。
________________________________________
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、高温水熱源ヒートポンプの成長可能性を評価すること、製品および用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を明らかにすることです。
これにより、事業戦略や設備投資判断に有用な情報を提供しています。
________________________________________
主要企業としては、Climaveneta、Mitsubishi Electric、Hisense、Carrier、Johnson Controls、MULTISTACK、Shandong ZKNKT、Shanghai Nuotong New Energy Technology、Wuhu Naimeite Industrial、Guangdong Bilai Energy-Saving Equipmentなどが取り上げられています。
各社について、販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、事業展開地域、最近の技術開発や事業動向が整理されています。
________________________________________
市場は加熱能力別に中小規模から大規模までに分類され、用途別には電力産業、石油化学、環境保全、水資源関連、電子機器製造、その他分野に区分されています。特に産業用途における高温熱需要の拡大が、市場成長を力強く支えています。
