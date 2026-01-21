セキュアイノベーションとTwoFive、フィッシング詐欺の早期検知・テイクダウンサービス「PHISHNET/25」の販売代理店契約を締結
偽サイト・偽SNS・情報漏洩などの脅威から、ブランドと顧客を守る次世代サイバー対策を提供
SOC（セキュリティオペレーションセンター）や脆弱性診断などのサイバーセキュリティ事業を展開する株式会社セキュアイノベーション（本社：沖縄県那覇市、代表取締役 栗田 智明）と、メッセージングセキュリティのリーディングカンパニーである株式会社TwoFive（本社：東京都中央区、代表取締役 末政 延浩）は、「PHISHNET/25」の販売代理店契約を締結しました。
「PHISHNET/25」は、フィッシング、偽SNSプロファイル、認証情報窃取などのサイバー犯罪を、被害が発生する前に早期検出して早期対策を可能にし、テイクダウンまでを一括サポートするサービスです。
セキュアイノベーションは、「PHISHNET/25」を提供サービスに加え、被害の軽減化を支援する情報セキュリティソリューションをいっそう強化します。
また、セキュアイノベーションとTwoFiveは、セミナー開催などを積極的に展開し、両社の技術と知見を融合して、お客様のセキュリティ課題解決に寄与してまいります。その第一弾として、来る3月4日、TwoFiveとの共同ウェビナーを開催予定です。
サイバー犯罪の兆候を捉えて先手を打つ能動的防御の必要性
なりすましメールやSMSから巧妙に偽サイトへ誘導し、ID・パスワードなどの認証情報を窃取するフィッシング詐欺は、いまや企業や組織の規模・業種を問わず日常的に発生する脅威となっています。しかし、多くの場合、フィッシングサイトの存在に気付いた時にはすでに被害が拡大し、顧客の信頼やブランド価値が深刻なダメージを受けているのが実情です。
フィッシングをはじめとするサイバー犯罪に対抗し、事業の継続と顧客を守るために求められるのは、
攻撃を受けてから対応に追われる受動的な対策ではなく、攻撃の兆候をいち早く捉え、被害が発生・拡大する前に封じ込める能動的なサイバー防御です。
「PHISHNET/25」は、サーフェスウェブからディープウェブ／ダークウェブ、さらにはサイバー犯罪者が活動するアンダーグラウンドのコミュニティに至るまでを広範に監視。フィッシング、偽SNSプロファイル、偽アプリ、認証情報漏洩といった多様なサイバーリスクをAI技術で検知・分析し、犯罪者が攻撃を仕掛ける準備段階から兆候を捉えることで、先回りした対策を可能にします。
「PHISHNET/25」の概要
「PHISHNET/25」には以下2つのサービスがあります。
（1）PHISHNET/25 Detector
https://www.twofive25.com/service/phishnet25.html
日本語フィッシングサイトに特化し、攻撃者がフィッシングキャンペーンを実行するために、ドメイン確保やDNS設定、SSL証明書作成などのリソースを準備している段階で、様々なデータソースから収集した情報や、Webクローリングにより得られた情報を、独自ロジックで分析・判定し、フィッシングサイトが攻撃に使われる前に早期に検知します。
（2）PHISHNET/25 Axur（アクサル）
https://www.twofive25.com/service/phishnet25_axur.html
Web / SNS /アプリなどのサーフェスウェブ、ディープウェブ/ダークウェブやサイバー犯罪者が暗躍するアンダーグラウンドのコミュニティなどを幅広く監視し、フィッシング、偽SNSプロファイル、偽アプリ、認証情報漏洩などの幅広いサイバーリスクをAI技術で検知・分析します。
