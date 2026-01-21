法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」キヤノンITソリューションズの「ID Entrance」との連携を開始
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）が提供する法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」は、2026年1月21日(水)、キヤノンITソリューションズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長: 金澤明)のID統合管理サービス「ID Entrance(アイディー エントランス)」と、SAML認証を用いたシングルサインオン連携に対応しました。
◆「ナレフルチャット」製品サイト
https://www.knowleful.ai/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339553/images/bodyimage1】
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。
ID Entranceは、各種クラウドサービスへのログインに使用するIDやパスワードなどの情報を統合管理し、シングルサインオン機能により複数のアプリケーションやサービスを一つのID/パスワードで利用できるサービスです。ID Entranceと連携することで、シングルサインオン連携や多要素認証、認証ポリシー機能によるアクセス制御が可能となり、より安全にナレフルチャットの企業活用を実現できます。
CLINKSは、今後もナレフルチャットと連携するサービスを拡充し、生成AIによる生産性の向上や企業の業務効率化を支援してまいります。
■ID Entranceについて
“ID Entrance”は、各種クラウドサービスへのログインに使用しているIDやパスワードなどの情報を統合管理し、シングルサインオン機能により、複数のアプリケーションやサービスを、1つのID・パスワードで利用できるサービスです。また、多要素認証やクライアント証明書、IPアドレスを利用した認証機能をクラウド上で提供しており、連携確認済みのクラウドサービスは300以上に及びます。
URL: https://www.canon-its.co.jp/solution/industry/cross-industry/sec/identrance
■キヤノンITソリューションズ株式会社について
キヤノンITソリューションズ株式会社（キヤノンITS）は、キヤノンMJグループの中期経営計画で掲げているITS事業拡大を主導する企業として、システムインテグレーションモデル・サービス提供モデル・ビジネス共創モデルの拡大に向けた取り組みを推進しています。ITインフラに関するすべての領域に対応するサービス「SOLTAGE」ブランドのもと、クラウドセキュリティ領域をはじめとするサービスラインアップの拡充に継続して取り組むとともに、セキュリティ対策や情報漏えい対策に課題を抱える企業をワンストップで支援する体制を強化しています。
会社名: キヤノンITソリューションズ株式会社
所在地: 東京都港区
代表者: 代表取締役社長 金澤 明
URL: https://www.canon-its.co.jp/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
