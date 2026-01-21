【ウブロ】新作「ビッグ・バン トゥールビヨン ノバク・ジョコビッチ GOAT エディション」史上最高の選手、ウブロアンバサダー ノバク・ジョコビッチへのオマージュ

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロHUBLOT 「ビッグ・バン トゥールビヨン ノバク・ジョコビッチ GOAT エディション ブルー」

ウブロ(https://www.hublot.com/ja-jp)は、LVMH Watch Weekにて、史上最高のテニスプレーヤーでブランドアンバサダーのノバク・ジョコビッチの比類なきキャリア達成を祝う時計3部作「ビッグ・バン トゥールビヨン ノバク・ジョコビッチ GOATエディション」を発表しました。

詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/news/big-bang-tourbillon-novak-djokovic-goat-edition-tribute-greatest-of-all-time-hublot-ambassador

ノバク・ジョコビッチは、昨年11月にプロ通算101勝目を果たし、テニス界のほぼ全ての記録を塗り替えてきた輝かしいキャリアにさらなる栄光を加えました。「ビッグ・バン トゥールビヨン ノバク・ジョコビッチ GOAT エディション」は、3つのタイムピースで構成されており、それぞれが素材の革新、技術的熟練、そしてウブロ独自の時計製造アプローチを融合させ、ノバク・ジョコビッチの比類なきプロテニスキャリアの物語を紡ぎ出しています。

HUBLOT 「ビッグ・バン トゥールビヨン ノバク・ジョコビッチ GOAT エディション」

この時計は、テニスの3つの主要なコートの色に合わせた3色で展開され、それぞれのバリエーションはノバク・ジョコビッチの各コートでの勝利数に連動したシリアルナンバーが刻まれています。ハードコートでの勝利を象徴するブルーが72本、クレーコートでの勝利を象徴するオレンジが21本、そして最も希少価値の高いグラスコートでの勝利を象徴するグリーンが8本となります。合計101本の時計にはシリアルナンバーがついていますが、数量限定ではありません。今後の大会優勝時には、ウブロは大会のコートに応じて色付けされた時計を追加していきます。

HUBLOT 「ビッグ・バン トゥールビヨン ノバク・ジョコビッチ GOAT エディション ブルー」

44mmのケースには、ラコステのポロシャツとHEADのテニスラケットを再利用した、複合素材でできています。このハイテクで軽量かつ堅牢性のあるマーブルの調素材は、ウブロの独自素材です。2024年発売の「ビッグ・バン ウニコ ノバク・ジョコビッチ」にも採用されています。本シリーズでは、ブルーのポロシャツ12枚、オレンジ4枚、グリーン2枚に加え、ラケット12本が使用されています。

ケースの中央部、すなわち本体部分は、世界最強のポリマーである「ティタプラスト」と呼ばれるもうひとつの先進素材から形成されています。「ティタプラスト」は、チタニウムに匹敵する高性能な機械的特性を備えています。また、極めて精密な公差での機械加工が可能で、卓越した強度重量比を誇ります。ソフトなマット仕上げが施されており、陽極酸化処理による着色も可能です。

HUBLOT 「ビッグ・バン トゥールビヨン ノバク・ジョコビッチ GOAT エディション オレンジ」

ノバク・ジョコビッチの驚異的な物語は、「ビッグ・バン トゥールビヨン ノバク・ジョコビッチ GOAT エディション」のムーブメント、すなわち非常に概念的なMHUB6035自動巻きトゥールビヨンに受け継がれています。ムーブメントの部品を固定する従来のメインプレートに代わり、ウブロのエンジニアはテニスラケットのストリングスを模した目を引く立体格子を考案しました。各ストリングの厚さはわずか0.55mmで、テニスラケットの内側の縁に見られるアタッチメントポイントを模倣した構造によりメインプレートの端に固定されているように見えます。ストリングス間の隙間は、試合中のテニスラケットのように意図的に不規則に配置しています。しかし、メインプレートは個々にねじれて織られた複数のストリングがアタッチメントポイントで固定されているように見えるかもしれないが、実際にはハイテクなレーザー彫刻プロセスによって巧みに機械加工された単一の部品です。

HUBLOT 「ビッグ・バン トゥールビヨン ノバク・ジョコビッチ GOAT エディション グリーン」

レーザー彫刻を施した後、メインプレートはわずか数ミクロンの厚さのブラックPVDコーティングで仕上げられ、その上にノバク・ジョコビッチの有名な流れるようなパーソナルロゴ「ND1」がコントラストの効いたホワイトでプリントされます。視覚的に魅了するこのデザインは、ノバク・ジョコビッチの妥協を許さない勝利への精神と、その数々のキャリアにおける功績を見事に象徴しています。

約72時間のパワーリザーブを誇るムーブメントのゼンマイを収めた香箱の上部には、テニスボールを模して装飾されたステンレススチール製のラチェットが配置され、格子状のメインプレートの裏側からその姿を見ることができます。ラチェットの表面を精密レーザー彫刻で加工し、テニスボールのような質感を創り出します。そして、黄緑色のラッカーで仕上げを施し、テニスボールの見た目を完成させました。

HUBLOT 「ビッグ・バン トゥールビヨン ノバク・ジョコビッチ GOAT エディション ブルー」

さらに洗練されたディテールとして、ムーブメントのアルミニウム製トゥールビヨンケージが挙げられます。ケースカラーに合わせてブルー、オレンジ、グリーンのいずれかで陽極酸化処理が施されています。12時位置には、ロジウムプレートを施した22Kホワイトゴールド製マイクロローターが配置され、機械加工とレーザー彫刻で施されたウブロのロゴが浮かび上がります。ムーブメントは合計293個のパーツで構成されています。

格子状の「ストリング」メインプレートの上には、透明なサファイアクリスタルの薄い層があり、それが6つの立体的なインデックスの土台として機能しています。スケルトン加工された時針と分針は、同様にサテン仕上げが施された後、緑色の蓄光性スーパールミノバ(R)の三次元層でコーティングされ、暗所での視認性を確保しています。

ストラップはホワイトのレザーで、ホワイトのステッチが施され、テニスラケットのグリップテープのようにパッド入りで模様が浮かび上がるようエンボス加工されています。裏側は、ケースの色に合わせてブルー、オレンジ、またはグリーンのレザーが裏打ちされています。ストラップは同色の陽極酸化アルミニウム製バックルに通すベルクロループで固定されます。ダイアルリング、リューズ、その他のケースビス、そしてウブロの「ワンクリック」ストラップ交換システムのプッシャーは、すべて陽極酸化アルミニウム製です。ノバク・ジョコビッチが体現する不屈の精神と強さを象徴するかのように、時計の表裏を覆うクリスタルには化学強化されたゴリラガラスを採用しています。これは、極めて高い耐久性と耐傷性を誇る素材です。この時計には、運動中に使用するためのチタニウム製デプロイアントクラスプ付きのホワイトラバーストラップが付属しています。

HUBLOT 「ビッグ・バン トゥールビヨン ノバク・ジョコビッチ GOAT エディション ブルー」

ケースバックは、エディションナンバーを刻印したカラーアルミニウムリングで固定されています。初期生産分はブルーが1～72番、オレンジが1～21番、グリーンが1～8番となります。ノバク・ジョコビッチがキャリア通算タイトル数を増やすたびに、新たな番号が刻まれたタイムピースが追加されていきます。ケースバックには「Greatest of All Time（史上最高）」の文字がホワイトラッカーで刻印されています。

これらの要素が組み合わさることで、わずか56gの時計が実現し、さらに、プレー中に装着した時計が受ける負荷に耐えるよう設計されています。ウブロは、史上最高の選手(GOAT)でありブランドアンバサダーのノバク・ジョコビッチに、独創的で記憶に残るオマージュを捧げます。

HUBLOT 「ビッグ・バン トゥールビヨン ノバク・ジョコビッチ GOAT エディション ブルー」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-tourbillon-novak-djokovic-goat-edition-blue-44-mmHUBLOT 「ビッグ・バン トゥールビヨン ノバク・ジョコビッチ GOAT エディション オレンジ」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-tourbillon-novak-djokovic-goat-edition-orange-44-mmHUBLOT 「ビッグ・バン トゥールビヨン ノバク・ジョコビッチ GOAT エディション グリーン」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-tourbillon-novak-djokovic-goat-edition-green-44-mm

