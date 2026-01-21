三代目 若柳吉三次出演 女流名家舞踊大会

幸岩株式会社第100回記念 女流名家舞踊大会

1946年から続く女性舞踊家による日本舞踊公演、

女流名家舞踊大会が、本公演で開催100回の記念すべき会を迎え、

各流派の名手花形である女性舞踊家が、豪華絢爛な舞台を繰り広げ、

最後の公演を華やかに彩ります。

令和7年10月、三代目を襲名した若柳吉三次が序幕に登場し、

亡き父、二代目若柳吉三次が作曲した「長唄 富士」を踊ります。

富士は日本の山として世界中に知れ亘った名山です。

日本の最高峰であり、天空に向けてそびえ立つ孤高の姿に

人々は神の姿を重ね、古くから信仰の対象とされてきました。

若柳吉三次は代々、春夏秋冬それぞれに違った神秘の景色を見せてくれる

富士に対して特別な思い入れがあり、裾野から見上げた風景や

登っている時の高揚感、頂きに立ってご来光を見た時の感動、

富士へのあこがれや思いを込めて作曲、振り付けをしました。

初代、二代目が男性だったため若柳吉三次の名が

女流名家舞踊大会に登場するのは初となります。

三代目 若柳吉三次の「長唄 富士」は

午前11時に行われる表彰式の直後、序幕として開演します。

自由席となりますので、早めのご来場をお勧め致します。

イベント概要

名称：第100回記念 女流名家舞踊大会

主催：東京新聞

日時：令和７年 ２月１１日（水・祝）１１：００～

場所：浅草公会堂

料金：前売7,000円 当日7,500円 ※全席自由

プロフィール

幸若 知加子（若柳恵華 改め 三代目若柳吉三次）

幸若舞継承者子孫であり清和天皇（第56代天皇）の子孫

幸若舞「舞太夫」として、神社・仏閣にて舞を奉納し結界を張り、

各種行事においては、幸運を呼び縁起を祝う幸若舞を舞う。

2025年10月「吉三次派若柳流」を創始

若柳恵華 改め 三代目若柳吉三次 を襲名し日本舞踊家としても活動中。

羽田空港国際線ターミナル出国エリア、16K大型ビジョンにて

四季をテーマとした三作品が 24h 上映。

正派若柳会会長であった亡き祖父・若柳鵬翁と、亡き父・二代目 若柳吉三次の指導を

幼少より受け日本舞踊家となる。恵華乃会／華乃会主催。

日本舞踊協会各流派合同新春舞踊大会や、

東京新聞主催全国舞踊コンクール優秀指導者賞をはじめ受賞歴多数。

平成 26 年度京都大学非常勤講師に採用。都留文科大学にて特別講義。

現在は最古の失われた芸能と言われる幻の舞「幸若舞」を継承し、

日本書紀を題材とした作品や「敦盛」等の物語を語り謡い舞う。

聖徳太子 1400 年御恩忌大法会結願式にて幸若舞「和」奉納

出雲大社にて「幸若三番叟」奉納

富岡八幡宮にて昭和天皇ご決断の碑記念日奉納

金王八幡宮にて三代目若柳吉三次襲名奉納など

