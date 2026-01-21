エルグラム、DM一斉配信機能にガイドラインに基づく注意喚起を追加

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2025年12月25日（木）、Instagram自動化ツール「エルグラム」において、DM（ダイレクトメッセージ）一斉配信機能の名称変更および、利用時の注意喚起表示の追加を行いました。

今回の更新では、機能名称を「メッセージ配信」から「一斉配信」へ変更するとともに、配信時にInstagramのAPI開発者ポリシーに関する情報を確認できるポップアップ表示を追加しています。

主な変更内容

今回のアップデートでは、これまで「メッセージ配信」として提供していた機能の名称を「一斉配信」へ変更しました。

また、配信作成時に表示されるポップアップを新たに追加し、InstagramのAPI（アプリや外部システムを連携させるための仕組み）開発者ポリシーに関する情報を明示しています。これにより、利用者自身が適切な利用判断を行いやすくなりました。

なお、配信機能の操作方法に変更はなく、これまで通り直感的な操作で複数のユーザーへメッセージを送信可能です。

一斉配信機能とは

一斉配信は、複数のユーザーに対してダイレクトメッセージをまとめて送信できる機能です。テンプレートメッセージやボタン、画像など、多様な形式のコンテンツを一度の操作で配信できます。

なお、配信対象は、エルグラム上で既にメッセージのやり取りがあるユーザーに限定されます。

ポップアップで明示されるポリシー

InstagramのAPI開発者ポリシーでは、ユーザーからメッセージを受信して24時間を経過した相手への一斉配信は推奨されていません。一方で、受信メッセージへの返信やマーケティング目的以外のメッセージはこの制限の対象外とされています。

エルグラム側では配信内容の自動判別が困難なため、最終的な利用判断はお客様に委ねられます。そこで今回、配信前に関連ポリシーを確認できるポップアップ表示を追加しました。これにより、Instagramのガイドラインを踏まえた適切な利用判断をしやすくなり、アカウントの安全性向上につながります。

エルグラムについて

エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramの自動化ツールです。

2025年9月時点で導入実績20,000件を突破し、個人事業主から大手企業まで幅広い事業者様にご利用いただいております。

▼主な機能

・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答

・DMの自動返信、一斉配信

・アンケートの作成、実施

・商品の販売～決済お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「エルグラム使い方マニュアルサイト」にてご案内しております。

お手数をおかけしますが、以下のリンク内のご案内に沿ってお問い合わせいただけますと幸いです。

https://lgram.jp/manual/contact/

エルグラム公式HP

エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lgram.jp/?prtimes