EBISUMARTを提供するインターファクトリーが、JADMA主催「ECシステム活用セミナー」に登壇/1月27日（火）開催

株式会社インターファクトリー

クラウドコマースプラットフォーム「EBISUMART（エビスマート）」を提供する、株式会社インターファクトリー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：蕪木 登、以下 インターファクトリー）は、2026年1月27日（火）に公益社団法人日本通信販売協会（JADMA）が主催する「ECの力を最大化！『ECシステム活用セミナー』」に、ビジネスディベロップメント部 リーダー 佐々木が登壇いたします。

昨今のEC市場では、多様化する消費者ニーズやオムニチャネル化への対応、さらにはAI活用による業務効率化など、システムに求められる要件が高度化しています。

インターファクトリーは、14:20より、「ECを中核事業に！AI×最新運用体制で描く成長戦略」と題して、800サイトを超えるECサイト構築で培ったノウハウをもとに、複雑化するEC運営の仕組み化と、次世代の成長戦略をご紹介します。

JADMAについて

公益社団法人日本通信販売協会（JADMA）は、特定商取引法の「通信販売協会」として認可された、国内で唯一の通信販売業界を代表する公的団体です。消費者の信頼確保と業界の健全な発展を目的とし、厳格な入会審査や「JADMAマーク」の運用を通じて、通販・EC業界の指針を示し続けています。

JADMAが主催するセミナーは、業界の最新トレンドや法的遵守、技術革新を学ぶ場として、EC事業者様からの高い注目を集めています。

開催概要

イベント名：ECの力を最大化！「ECシステム活用セミナー」

日時：2026年1月27日（火） 14:00～15:50

会場：オンライン配信

主催：公益社団法人日本通信販売協会（JADMA）

対象：JADMA正会員・賛助会員・一般（通販事業者に限る）

参加費：無料（事前登録制、アーカイブ配信あり）

詳細・お申し込みはこちら :https://jadma.or.jp/events/ecsistem0127

クラウドコマースプラットフォーム「EBISUMART」について

「EBISUMART」はカスタマイズ対応するクラウド型ECサイト構築サービスにおいて8年連続シェアNo.1（※）の主要クラウドコマースプラットフォームです。ECパッケージとASPの両システムのメリットを兼ね備えており、常に最新・最適化されたECサイトを構築いただけます。

サイトリニューアルやオムニチャネル、BtoB-ECなど、業界業種問わず累計800サイト以上の構築実績。お客様のECビジネスの成長をお手伝いできるよう、ニーズに合ったECサイトのご提案からサイト運用までワンストップでサポートいたします。

（※）日本ネット経済新聞調べ

インターファクトリーは企業理念をもとに、EC事業者様にとって真に役立つプラットフォームを目指し、今後もより一層、皆さまのビジネスに貢献しうるサービスの拡充、ならびに企業価値の向上に努めてまいります。

インターファクトリー概要

会社名：株式会社インターファクトリー（東証グロース、証券コード：4057）

会社情報URL：https://www.interfactory.co.jp/

本社所在地：東京都千代田区富士見二丁目10番2号 飯田橋グラン・ブルーム4階

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 蕪木 登

設立：2003年6月

資本金：435,600,046円

事業内容：

クラウドコマースプラットフォーム事業

「EBISUMART Lite」サービスURL：https://ebisumart-lite.com/

「EBISUMART」サービスURL：https://ebisumart.com/

「EBISUMART Enterprise」サービスURL：https://ebisumart-enterprise.com/

「EBISUMART BtoB」サービスURL：https://btob.ebisumart.com/

ECビジネス成長支援事業

「EBISU GROWTH」サービスURL：https://ebisu-growth.com/

データ利活用プラットフォーム事業

「EBISU PIM」サービスURL：https://ebisu-pim.com/