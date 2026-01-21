【新刊】『採用CX　「選ぶ」から「選ばれる」へ。活躍する人材を逃さない採用思考』1/29発売

株式会社ブックダム

株式会社ブックダム（本社：東京都豊島区、代表：菊池奈起）は、候補者視点で採用を再設計する実践知をまとめた新刊『採用CX（「選ぶ」から「選ばれる」へ。活躍する人材を逃さない採用思考）』（著者：株式会社アールナイン代表・長井 亮）を2026年1月29日に発売いたします。

採用市場の競争が激化し、企業が一方的に人材を“選ぶ”時代は終わりました。

いま求められているのは、候補者に「この会社で働きたい」と思ってもらえる採用体験（採用CX）を設計し、企業が“選ばれる存在”になることです。

応募者への返信が遅い、面接官が遅刻する、内定後のフォローがない--。

採用現場で起きがちなこうした当たり前は、候補者にとっては企業の信頼を損なう大きな体験になります。採用成功の最大の鍵は、「候補者ファースト」であること。候補者が採用活動を通じて体験する、すべての接点（求人閲覧～面接～内定～入社前後）を、企業が“サービス”として設計し直す。

採用代行のパイオニアとして業界を牽引してきた、株式会社アールナインの代表 長井亮氏が、16年間・820社の支援から得た知見を体系化した、「選ばれる企業になる」ための実践メソッドです。

■ 本書が提示するポイント

- 採用を「選ぶ」から「選ばれる」へ転換する“採用CX”の考え方を体系化- 候補者体験（Candidate Experience）を採用成果に直結させる設計手法を解説- 求人票・スカウト・初回接点など、母集団形成の質を高める具体策を網羅- 面接を「評価の場」ではなく「対話の場」と捉え、辞退・ミスマッチをらす実践知を提示- 内定後フォローから入社後まで、候補者の不安を解消し定着につなげるアプローチを紹介

■こんな課題を抱える企業・人事におすすめ

- 応募が集まらない／辞退が増えている- 評価基準の言語化が十分でなく、選考の精度が安定しない- 採用広報や採用ブランディングに取り組みたいが、何から始めるべきかわからない- 採用を「経営課題」として改善したい

■ 目次

【目次】

はじめに 「選ぶ」から「選ばれる」へ

巻頭マンガ 人と人をつなぐ採用CX

第1章 候補者に選ばれる採用CXの本質

企業と候補者の接点をつくりだす採用CXとは

採用CXが重要視される背景

優秀な人材とマッチングする／採用CXに取り組むメリット

選ぶより、選ばれる 採用CX鉄の掟

採用CXには科学的な裏付けあり

人事担当必読！ よくある採用CXのQ&A

採用CXを効果的に設計する候補者ジャーニーマップ

第2章 マッチした候補者を集める母集団形成

採用CXにおける母集団形成とは

中小企業は「人柄」が強みになる

「アットホームな会社です」では伝わらない

求人票は「具体性」と「透明性」が肝

業務内容だけでなく仕事の意義を伝える

求人票では将来をイメージさせる

「自分宛に送られた」と感じるスカウトメールを送ろう

スカウトメールを送る時間に要注意

日程調整はタイミングが命

初回接点では自己重要感を高める

インターンシップでは対話を重視

イベントは2部構成にし、「理解と共感」「信頼と関係性」を築き上げる

第3章 候補者ファーストの選考のコツ

候補者の会場アクセスに思いやりを

受付・待合室での過ごし方

オンライン面接でのNG行動に注意

「対話」の場としての面接

面接では志望動機を聞かない

候補者の思考プロセスを引き出すSTAR面接

最適な面接官のアサインを工夫する

予期せぬ遅刻への温かい対応

合格はその場で伝える

結果に関わらず面接には誠実に向き合う

不合格通知をテンプレにしない

多様な社員との接点で企業のリアルを伝える

リクルーターが候補者の伴走者になる

社員同士が話している姿を見せる

質問の背景にある意図を捉える

最終面接はただの意思確認で終わらせない

内定はテキストではなく口頭で伝える

候補者が知りたいのは「内定」ではなく「なぜ内定したのか」

第4章 候補者の不安を取り払う内定者フォロー

内定者の3つの不安に寄り添う

内定者フォローは部署横断で行う

内定者と入社前から「一緒に働く」体験をつくる

承諾理由をヒアリングする

内定辞退者にも最後まで丁寧に対応する

「本当にやっていけるか」を和らげる入社前研修の設計

第5章 これからの採用

人事の「マインドチェンジ」が採用を成功に導く

経営者自身も知らない「欲しい人材」の定義

感覚に頼らない採用へ データを「現場の武器」に変える

人事が戦略に集中するための外部パートナー活用術

会話形式で理解する外部パートナーの活用事例

⚫︎書籍情報

『採用CX 「選ぶ」から「選ばれる」へ。活躍する人材を逃さない採用思考』

著者：長井亮

定価 ：1,980円（税込）

体裁 ： A5判

ページ数：248ページ

ISBN：9784911160077

発行所：株式会社ブックダム

発売元：日販アイ・ピー・エス株式会社

発売日：2026年1月29日

アマゾン(https://www.amazon.co.jp/dp/4911160071/)

楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18386676/?l-id=search-c-item-text-01)

⚫︎著者情報

長井 亮

1999 年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック（現インディードリクルートパートナーズ）に入社。 連続MVP 受賞などトップセールスとして活躍後、2009 年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000 社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000 人を超える就職・転職の相談実績を持つ。 北陸学院大学にて非常勤講師を務めるなど、全国で学生・ビジネスパーソン、また経営者を対象に、 年間約100 回のキャリア・採用・育成・定着に関する講演、セミナー、研修を行う。 また、キャリアに対する啓蒙活動及びキャリア・スペシャリストの普及を行う、一般社団法人国際キャリア・コンサルティング協会の代表理事に就任。 人材プロフェッショナルの育成にも取り組んでいる。