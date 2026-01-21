MHI-TCが「自走式舶用旅客搭乗橋」を横浜市に納入、1月13日に供用開始

三菱重工業株式会社

◆ 自動走行機能付き16輪独立操舵で岸壁上を自由に往来

◆ 大型クルーズ船に対応、舷門位置が異なる船舶にも装着可能

◆ 自走時は発電機、架橋時は陸電と電源の切り替えが可能で、環境に配慮

自走式の舶用旅客搭乗橋「Mitsubishi Marine Bridge：MMB」

三菱重工グループの三菱重工交通・建設エンジニアリング株式会社（MHI-TC、社長：中島 滋、本社：東京都港区）は、自走式の舶用旅客搭乗橋「Mitsubishi Marine Bridge：MMB」を製造して、横浜市に納入しました。三菱重工業の三原製作所（広島県三原市）で製造し、横浜港大さん橋国際客船ターミナルで1月13日から供用が開始されています。大さん橋に着岸する大型クルーズ船にも対応可能で、MHI-TCが自走式のMMBを納入するのは今回が初めてとなります。

MMBは、天候や気温の影響を受けにくく、「安全」「安心」「快適」な旅客の移動を実現するものです。また、旅客が岸壁に降りる必要がないため、セキュリティの確保や岸壁のスペースの有効活用が可能です。MHI-TCが開発した自走式MMBの自動運転機能は、空港用の旅客搭乗橋PBB（Passenger Boarding Bridge）における完全自動装着システム※の技術を応用して開発したもので、主に以下の特徴があります。

■MHI-TCが開発した自走式MMBの特徴

１．16輪独立操舵走行機能

MMBの前方と後方にそれぞれ８輪の独立操舵の走行装置を搭載して自走を実現。この走行装置によって、岸壁の先端を転回できるため、例えば今回は大さん橋ふ頭の「新港ふ頭」側と「山下ふ頭」側、双方の岸壁で運用できます。

２．GNSS（全球測位衛星システム）自動走行機能

GNSSを使った自動走行機能を備えています。この自動走行機能には、空港用PBBの完全自動装着システムの技術を応用しています。

３．柔軟な装着機能

ターミナル側の異なる装着位置や、船舶側の異なる舷門位置などに、柔軟に装着可能です。

４．自家発電機能

MMBの前方と後方の走行装置には、それぞれ発電機を搭載しているので、外部からの電源供給が不要。環境への配慮により、架橋時は陸電供給に切り替え可能です。

５．無軌道走行機能

岸壁の上にレールなどを整備する必要がないため、荷役作業や関係車両の通行などで岸壁の上を有効に活用できます。

６．移動・待機機能

使わないときは、邪魔にならない場所に移動可能です。

７．バリアフリー機能

PBBおよびMMBの設計思想を踏襲しており、緩やかな勾配のスロープでターミナルと船舶の間を往来できます。

横浜港は1859年に開港。2002年に現在の「横浜港大さん橋国際客船ターミナル」が完成しました。「飛鳥II」および「飛鳥III」の船籍港にもなっており、横浜港へのクルーズ船の寄港回数は全国上位です。また、横浜港大さん橋国際客船ターミナルは、年間300万人以上が訪れる観光スポットとなっています。

MHI-TCは、今後も自走式MMBの製造・納入を通じて、船舶の安全で円滑な運航に貢献していきます。

※ 空港用PBBの完全自動装着システムについて、詳しくは以下をご覧ください。

https://www.mhi.com/jp/news/250326.html

