「カプコンTVチャレンジ!!」今年最初の放送は1月22日(木)よる8時配信！ Nintendo Switch(TM) 2 版『バイオハザード7』『バイオハザード ヴィレッジ』 にチャレンジ!!
出演者にカプコンの様々なタイトルのゲーム実況にチャレンジしてもらう生配信番組「カプコンTVチャレンジ!!」。今回プレイするタイトルは2026年2月27日(金)にNitendo Switch(TM) 2 で発売予定の『バイオハザード 7 レジデント イービル ゴールド エディション グロテスクVer.』と、『バイオハザード ヴィレッジ Z Version ゴールドエディション』を「土佐兄弟」、各ゲーム番組やイベントのMC、アシスタントで活躍中の「芦澤佳純」さんがチャレンジ！ プレイ内容によって当選者数が変わる番組連動プレゼント企画も実施予定なので、お見逃しなく！
◆1月22日(木)よる8時にYouTubeの「カプコンチャンネル」から配信いたします。
https://youtube.com/live/vMMMFeEHLhE
※この番組は、年齢制限があるタイトルの紹介を含みます。
※このコンテンツは年齢制限が設けられています。ご視聴いただくには年齢認証が必要です。
※配信当日はYouTubeのチャット欄や「カプコンTV!!」公式X(#CAPCOM_TV)へコメントをお願いします。番組へのご意見・ご感想もお待ちしております。
◆出演予定
・土佐兄弟（ゆうき・卓也）
・芦澤佳純（ゲスト）
・ぐっちー（カプコンTV!!ディレクター）
※出演者・企画内容・配信スケジュールを急遽変更する場合がございます。予めご了承ください。
◆『バイオハザード 7 レジデント イービル ゴールド エディション グロテスクVer.』
2月27日(金) Nintendo Switch(TM) 2 版 発売予定
◆『バイオハザード ヴィレッジ Z Version ゴールドエディション』
2月27日(金) Nintendo Switch(TM) 2 版 発売予定
★『バイオハザード』ポータル
https://game.capcom.com/residentevil/ja/
■カプコンTV!!（2025年12月23日配信回）年末拡大版、期間限定で見逃し配信中！
こちらからご覧になれます。
https://www.youtube.com/watch?v=swIhrj5Z1Co
★カプコンTV!!公式X(@CAPCOM_TV)
https://x.com/CAPCOM_TV
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。