【株式会社SANPUKUフューチャーが実現】築40年賃貸物件で家賃2.5万円超アップ、完成前成約に成功

株式会社三福ホールディングス

株式会社SANPUKUフューチャー（本社：松山市）は、同市内の賃貸物件「トロワボヌールIV（1986年築・築40年）」において、4室同時のデザイナーズフルリフォームを実施しました。

本取り組みにより、リフォーム前と比較して1室あたり2.5万円以上の賃料アップを実現し、さらに完成前の段階で入居申込を獲得する成果を上げています。

■ プロジェクトの背景

築40年を迎える賃貸住宅は、設備の老朽化や間取りの使いづらさから、空室期間の長期化や賃料下落といった課題を抱えがちです。

今回のプロジェクトでは、「築年数＝不利」という前提にとらわれず、企画・設計・施工を一体で見直すことで、築40年でも“選ばれる住まい”をつくることを目的に、フルリフォームを実施しました。

■ 内装デザインの考え方

ホテルライク／ナチュラルモダンなど、内装テーマを変えて施工。4室すべてを同一仕様とするのではなく、異なる内装テーマを設定し、部屋ごとにコンセプトを変えて施工しました。

見た目のインパクトだけでなく、「長く住んでも飽きがこないこと」「入居後の暮らしが具体的にイメージできること」を重視し、色味・素材・照明計画まで含めた設計を行っています。

SANPUKUフューチャーでは、デザイン性を目的とするのではなく、賃料アップや空室期間短縮といった賃貸経営改善のための“手段”として位置づけています。

■ 成果

築40年という築古物件であっても、適切な企画とデザイン、実務を組み合わせることで、市場から選ばれる物件へと再生できることを示す事例となりました。

・築40年（1986年築）の賃貸住宅を4室同時にフルリフォーム

・賃料：リフォーム前より1室あたり2.5万円以上アップ

・完成前の段階で入居申込を獲得

■ 今後の展開

SANPUKUフューチャーでは、本事例をモデルケースとし、松山市を中心に 築古賃貸の収益改善・再生提案を今後も積極的に進めてまいります。建て替えや賃料引き下げだけに頼らない、「築年数を価値に変えるリフォーム」を通じて、オーナー・入居者双方にとって持続可能な住まいづくりを目指します。

■ 物件情報

・物件名：トロワボヌールIV

・築年数：1986年築（築40年）

・所在地：愛媛県松山市中村1丁目1-28

会社概要

株式会社SANPUKUフューチャー

所在地：愛媛県松山市中村2丁目1-3 三福本社ビル1F

代表者：代表取締役 岡田 剛

事業内容：事業用不動産仲介、建築設計・リフォーム、空室対策、施設企画開発（PSPO24など）

ブランド名：テナントインフォリンク

URL：https://www.tenantehime.com/