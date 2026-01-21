【JAF千葉】「これなーに？知って安心、クルマまるわかり教室」を初開催！～クルマの機能を楽しく学んで安全運転を～

一般社団法人 日本自動車連盟

ＪＡＦ（一般社団法人日本自動車連盟）千葉支部（支部長 豊永 裕次）は、２月１７日（火）に稲毛自動車教習所にて「これなーに？知って安心、クルマまるわかり教室」を開催します。

教室のイメージ

クルマに乗っていて "この機能なんだろう？” と疑問に思ったことはありませんか？本教室では、メーカーの異なる車両を複数ご用意しJAFのインストラクターが各機能の解説をします。受講者がクルマの機能を正しく理解し、適切に使うことで、安全運転の向上につなげることを目的としています。このように、クルマの各機能を解説する教室は、JAF千葉支部では初めての開催です。

【講習内容のイメージ・一例】

下記の画像赤枠内のボタンを押したことはありますか？どのような場合に押すか、押すと何が起こるのかをご存じでしょうか？

＜いつOFFにするかご存じですか？＞＜押した場合どうなるかご存じですか？＞

※上記であげたクルマの機能は一例です。当日の車両などにより教室で解説する内容は上記のものと異なる場合がございます。

【開催概要】

1 開催日時：2026年2月17日（火）13時から16時

※応募状況によっては中止となる場合がございます。

2 会場：稲毛自動車教習所（千葉市稲毛区稲毛町5-31-1）

3 定員：10名

※応募多数の場合は抽選

4 参加費：無料

※Webにて要事前応募

5 応募方法：JAFホームページより、WEB申込（ https://jaf.link/49ykASh )

6 締切：2026年2月8日（日）23:59