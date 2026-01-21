猫の日は『しろねこビール』で乾杯！愛猫柄に“落書き”カスタム、香川発の「SHIRONEKO WEIZEN」を発売

株式会社瀬戸内

株式会社瀬戸内（本社：香川県高松市、代表：田嶋真吾）は、2月22日の「猫の日」に先駆け、白猫をモチーフにしたクラフトビール「SETOUCHI SHIRONEKO WEIZEN（セトウチ シロネコ ヴァイツェン）」を2026年1月22日（木）に発売します。

ラベルへの落書きで愛猫にカスタマイズできる楽しさに加え、売上の一部を保護猫カフェへ寄付、同時にSNSでのキャンペーンも展開し、愛猫家と共に猫の保護活動をサポートする輪を広げます。

香川県 佐柳島の猫とSETOUCHI SHIRONEKO WEIZENなぜ白猫?

「SETOUCHI SHIRONEKO WEIZEN」は、4匹の保護猫と暮らす猫好きのスタッフが “ビールを通して猫を幸せにしたい”という想いから生まれました。

Weizen(ヴァイツェン)はドイツ発祥の小麦ビールの一種で、フルーティーでまろやかな味わいが特徴の非常に人気の高いスタイルです。

ヴァイスビアとも呼ばれ、ヴァイスはドイツ語で「白」の意味であることから白猫をデザインしています。

落書きをして愛猫に変身させよう

うちの子は白猫じゃないから、という方も多いと思います。

そんなときはマジックで落書きしてうちの子仕様にカスタマイズしてみましょう。

今回写真撮影にお邪魔した香川県の佐柳島で出会ったハチワレの白黒猫にカスタマイズしてみました。

ラベルはきれいにはがせるので、ノートなどに貼るのもおススメです。

佐柳島で出会ったハチワレさんにカスタマイズSETOUCHI BEERの定番商品、SETOUCHI LAGER(左)・SETOUCHI IPA(右)とSHIRONEKO WEIZEN(中)売上の一部は保護猫カフェに寄付

猫の殺処分数は年々減少しているものの、まだまだ少なくありません。

猫たちを幸せにするための一歩として、SETOUCHI SHIRONEKO WEIZENの売上の一部を寄付することで保護活動をサポートできないかと考えました。

そこで、香川県高松市にある保護猫カフェ『C(https://www.instagram.com/catcafe_loaf/)atloaf(https://www.instagram.com/catcafe_loaf/)』さんにお声がけをさせていただきました。Catloafさんでは、様々な経緯で保護された猫たちが常時50匹近くおり、里親さんを探しています。

プレゼントキャンペーン

Instagramでは「#しろねこビール」のハッシュタグとともにご自宅の猫ちゃんや野良猫の写真を投稿をしていただくと、SETOUCHI SHIRONEKO WEIZENがもらえるキャンペーンを実施します。みなさまのご参加お待ちしています。

応募期間 : 2026年1月23日(金)-2月2日(月)

Instagramでのキャンペーン詳細液体はやさしい色合い。白ソーセージなどお食事と合わせても。商品情報

-商品名 : SETOUCHI SHIRONEKO WEIZEN

-スタイル : Weizen

-アルコール度数 : 5.5%

-内容量 : 350ml

-保管方法 : 要冷蔵

-販売価格 : 800円(税込)

白猫のイメージをヴァイツェンのやさしい色合いと、なめらかな口 当たりで表現しました。

小麦麦芽由来の柔らかな口当たりと、ヴァイツェン酵母特有のバナナ香が際立つ、フルーティーな味わいが特徴です。

ほんのりとした酸味がアクセントとなり、後味のキレも良好。

やや高めの温度でお召し上がりいただくと、より豊かな香りをお楽しみいただけます。

購入方法

店舗・オンラインサイトにて1月22日より販売いたします。

オンラインストアで「SETOUCHI SHIRONEKO WEIZEN」をご購入いただいた方に、オリジナルステッカーをプレゼントいたします。なくなり次第終了となりますので、ぜひお早めにチェックしてください。

■オンラインストア

SETOUCHI BEER ONLINE STORE

https://setouchi-beer.com/

■店舗

SETOUCHI BEER醸造所併設タップルーム『リバーサイド351』

香川県高松市松島町3-5-1(Google Map(https://maps.app.goo.gl/saAGH9rLVC1wcQZBA))

オンラインでSHIRONEKO WEIZENをご購入の方にオリジナルステッカーをプレゼント

クラフトビールが好きな方はもちろん、猫をこよなく愛する方へのギフトにもおすすめです。

2月22日の「猫の日」には、猫と一緒に暮らせる幸せに感謝し、猫とともにこの喜びをかみしめましょう。

ビールを楽しむひとときが、猫への思いやりにつながるきっかけになれば嬉しいです。

■ONLINE STORE | https://setouchi-beer.com/

