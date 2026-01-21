【店舗ビジネスの集客担当者様必見】「なぜ競合店ばかりGoogleマップで上位に？」その疑問を専門家が解明。集客の鍵を握る「MEO対策無料診断」を開始

合同会社Lias

Webマーケティング事業を展開・MEO対策支援実績約2800店舗の合同会社Lias（本社：千葉県千葉市、代表：湯浅 建）は、飲食店、美容室、クリニック、整体院など、実店舗を運営するビジネスオーナー様向けに、Googleマップを活用した集客手法「MEO（マップ検索エンジン最適化）」の現状を分析し、改善点をご提案する「MEO対策無料診断」の受付を2026年1月より開始いたします。

【無料診断お申し込みURL】https://lifeisart.jp/schedule/(https://lifeisart.jp/schedule/)

■ 「MEO対策」が今、店舗集客に不可欠な理由

スマートフォンの普及により、ユーザーがお店を探す行動は劇的に変化しました。

「地域名 + 業種（例：新宿 居酒屋、表参道 美容室）」と検索した際、検索結果の最上部にGoogleマップ専用枠が表示されることが日常となり、多くのユーザーがポータルサイトよりも先に地図情報や口コミを確認して来店を決定しています。

しかし、多くの店舗様では以下のような現状が見受けられます。

- Googleビジネスプロフィールの登録はしたものの、放置状態になっている。- 競合店が上位表示され、見込み客が流出してしまっている。- 口コミへの返信や情報の更新作業に手が回らない。- そもそも何から対策を始めれば良いのか分からない。

Googleマップ上での露出（上位表示）は、今や店舗の「デジタル上の看板」であり、ここを最適化しないことは、目の前を通る多くのお客様をみすみす逃しているのと同じ状態と言えます。

■ 専門家の視点で現状を可視化。「MEO対策無料診断」を実施

そこで合同会社Liasでは、店舗様が抱えるGoogleマップ集客の課題を解決するための第一歩として、プロのコンサルタントによる「MEO対策無料診断」を開始いたします。

本診断では、専用の分析ツールと専門家の知見に基づき、貴店のGoogleビジネスプロフィールの現状を客観的に評価します。

【MEO対策無料診断でわかること】- 現在の検索順位状況: 主要な対策キーワードで、貴店がGoogleマップ上で何位に表示されているかを調査します。- 競合店との比較分析: 上位表示されている競合店舗と貴店のプロフィールを比較し、その差分（なぜ負けているのか）を明確にします。- プロフィールの改善点: 登録情報の不備、写真の充実度、口コミの状況など、具体的な改善ポイントを洗い出します。- 集客の伸びしろ診断: 適切なMEO対策を行うことで、どれくらいの集客アップが見込めるかの可能性を提示します。■ 診断の流れと対象

対象： 実店舗をお持ちの法人・個人事業主様（飲食店、美容・サロン系、医療機関、各種スクールなど全業種対応）

流れ：

当社ホームページ(https://lifeisart.jp/schedule/)よりお申し込み（所要時間：約1分）

当社コンサルタントが診断を実施

オンライン（Google meet等）にて診断結果のご報告と改善アドバイス（約20分～40分）

※診断結果のご報告時に、当社のMEO対策代行サービスのご案内をさせていただく場合がございますが、無理な勧誘は一切ございません。安心して現状把握にお役立てください。

■ 今後の展望

合同会社Liasは、本無料診断を通じて、多くの店舗様が「正しいWeb集客の第一歩」を踏み出すきっかけを提供したいと考えています。

今後もMEO対策を中心に、お客様の事業成長を支援する実践的なデジタルマーケティングサービスを展開してまいります。

【会社概要】

会社名：合同会社Lias

代表者：湯浅 建

所在地：千葉県千葉市中央区新千葉1-7

事業内容：Webマーケティング事業、MEO対策事業、SEO対策事業

URL：https://lifeisart.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

合同会社Lias 担当：藤原

Email：yuasa@lifeisart.jp

TEL：043-400-3456