期間限定「Peter Rabbit(TM)」 POP UP SHOP を開催　　　　　　　 京王アートマン新百合丘店

株式会社京王アートマン

https://www.keio-atman.co.jp/

京王グループでコスメを中心に生活雑貨を販売する株式会社京王アートマン(本社：東京都多摩市、以下 京王アートマン)は、2026年1月27日（火）から2026年2月23日（月・祝）まで京王アートマン 新百合丘店４Fにて期間限定「Peter Rabbit(TM)」 POP UP SHOP を開催いたします。

ピーターラビット(TM)は、絵本『ピーターラビットのおはなし』の主人公の小さなうさぎの男の子です。

このおはなしのきっかけは、1893年9月作者ビアトリクス・ポターが病気の少年ノエル君に宛てて書いた絵手紙でした。

美しい水彩画によって描かれた23冊の絵本シリーズは、今もなお世界中の人々に愛され続けています。

2026年には作者生誕160周年を迎えます。

【ノベルティ情報】

お買い上げ特典：税込1,500円以上お買い上げのお客様にステッカーを1枚、税込3,300円以上お買い上げのお客様にクリアポーチを1枚をプレゼント！

＊お買い上げ特典はお一人様1会計につき１枚のお渡しとなります

＊数に限りがございますので、無くなり次第終了となります

BEATRIX POTTER(TM) (C) Frederick Warne & Co.,2026

開催店舗：京王アートマン 新百合丘店４F

開催期間：2026年1月27日（火）～2026年2月23日（月・祝）

※2月18日（水）は新百合丘オーパ休館日

詳しくは 京王アートマン ホームページをご覧ください

京王アートマンは生活雑貨全般を販売する複合専門店として京王沿線を中心に店舗を展開しています。

文具やバッグ、美粧品や家庭用品を中心に、質の高い商品を提案する「京王アートマン」と、シーズンアイテムや話題の商品を提案する「atman atman」、コスメ専門店「atman atman コスメ」など、お客さまのニーズに合わせた業態を展開しています。

地域に暮らすお客さまの「暮らし・楽しむ・工夫する」を実現する生活雑貨の専門店です。