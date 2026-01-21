北海道新幹線開業10周年記念 お祝いグルメ大集合！ 感謝を込めてオリジナルステッカー10万枚プレゼント実施！
ＪＲ北海道フレッシュキヨスク株式会社(本社:北海道札幌市 代表取締役社長 戸川 達雄)は、2026年3月26日で開業10周年を迎える北海道新幹線（新函館北斗～新青森間）への感謝を込めて、１月23日より順次、函館駅及び新函館北斗駅にてお祝いキャンペーンを実施します。
第一弾として、北海道新幹線とコラボした期間限定・数量限定のお土産やグルメを多数ご用意し、お祝いムードを盛り上げます。また、３月からは、第二弾として、記念商品を追加発売するほか、函館駅及び新函館北斗駅にて、北海道新幹線開業１０周年を記念しオリジナルステッカーを１０万枚プレゼントいたします。
ぜひ、この機会に函館駅及び新函館北斗駅へお越しください。
プロモーション期間
2026年１月23日（金）～12月31日（木）
※キャンペーンごとに実施期間が異なります。
キャンペーン概要
▼第一弾 お祝いグルメ大集合！
函館駅及び新函館北斗駅の物販店や飲食店において、北海道新幹線をあしらったお土産やグルメを期間限定・数量限定で発売し、北海道新幹線開業10周年を盛り上げます。
■実施期間
2026年１月23日（金） ～ 12月31日（木）
※商品によって発売日や販売終了日が異なります。売切れの際はご容赦ください。
■対象店舗
【函館駅】
セブン-イレブン、北海道四季彩館、駅弁の函館みかど、キングベーク・ナチュラル、龍栄堂、はこだて恋いちご洋菓子店、スナッフルス、函館麺厨房あじさい、タリーズコーヒー
【新函館北斗駅】
北海道四季彩館(ラッチ店、ホーム店)
北海道新幹線開業10周年記念弁当
1980円
北海道新幹線10周年記念 オリジナルクッキー＆コーヒーセット
972円
ホットいちごミルク
650円
北海道新幹線10周年記念 ねりきり
648円
北海道新幹線10周年記念 干菓子
270円
北海道新幹線10周年記念 中花饅頭
280円
ムラング
378円
アイスいちごミルク
600円
北海道新幹線10周年記念 呼び戻しチャンポン
1700円
北海道新幹線開業10周年記念 ダブル抹茶ラテ/ダブルほうじ茶ラテ（HOT、ICED）
Tall 800円
函館ラスク×北海道新幹線 10th Anniversary
1200円
上川大雪酒造 北海道新幹線開業10周年記念 「旅して」純米吟醸（化粧箱入）
3850円
いちごソーダ
600円
北海道新幹線10周年記念お楽しみ福袋
1000円
弊社公式ホームページ :
https://www.hkiosk.co.jp/
※各商品の販売期間は弊社ホームページよりご確認ください。
▼第二弾 オリジナルステッカー１０万枚プレゼント！
函館駅及び新函館北斗駅の対象店舗にて、1,000円（税込）以上ご利用のお客様を対象に、北海道新幹線開業10周年への感謝を込めて、オリジナルステッカーを10万枚プレゼントします。
■実施期間
2026年３月１日（日）～ 配布予定枚数に達し次第終了
■対象店舗
【函館駅】
セブン-イレブン、北海道四季彩館、駅弁の函館みかど、キングベーク・ナチュラル、龍栄堂、はこだて恋いちご洋菓子店、スナッフルス、函館麺厨房あじさい、タリーズコーヒー、食の宝庫北海道、いか煎屋、ヤマト運輸
【新函館北斗駅】
北海道四季彩館（ラッチ店、ホーム店）
※ステッカーの種類は選べません。
札幌エリアにおけるお祝いムードの醸成
札幌市内で展開している「北海道四季マルシェ」では、北海道新幹線開業10周年を記念して上川大雪酒造の『北海道新幹線開業10周年記念「旅して」純米吟醸（化粧箱入）』 を販売し、北海道新幹線をＰＲします。なお、札幌駅直結の北海道四季マルシェ 札幌ステラプレイス店では、期間限定で試飲販売も実施いたします。
■商品名
上川大雪酒造
北海道新幹線開業１０周年記念「旅して」純米吟醸（化粧箱入）
■発売日
2026年２月20日（金）
■販売価格
3,850円（税込）
■販売店舗
北海道四季マルシェ 札幌ステラプレイス店
北海道四季マルシェ ココノススキノ店
■試飲販売
‣日時
2026年２月24日（火）～３月1日（日）
10：00～18：00 （予定）
‣場所
北海道四季マルシェ 札幌ステラプレイス店
※北海道四季マルシェ ココノススキノ店での試飲販売はございません。
上川大雪酒造北海道新幹線開業１０周年記念「旅して」純米吟醸（化粧箱入）
※画像はイメージです。各キャンペーンについては予告なく中止・変更になる場合がございます。
会社概要
■会社名：JR北海道フレッシュキヨスク株式会社
■所在地：北海道札幌市中央区北2条西1丁目1番地1
■代表者：戸川 達雄
■U R L ：https://www.hkiosk.co.jp/