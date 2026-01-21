北海道新幹線開業10周年記念　お祝いグルメ大集合！　感謝を込めてオリジナルステッカー10万枚プレゼント実施！

ＪＲ北海道フレッシュキヨスク株式会社

ＪＲ北海道フレッシュキヨスク株式会社(本社:北海道札幌市 代表取締役社長 戸川 達雄)は、2026年3月26日で開業10周年を迎える北海道新幹線（新函館北斗～新青森間）への感謝を込めて、１月23日より順次、函館駅及び新函館北斗駅にてお祝いキャンペーンを実施します。

第一弾として、北海道新幹線とコラボした期間限定・数量限定のお土産やグルメを多数ご用意し、お祝いムードを盛り上げます。また、３月からは、第二弾として、記念商品を追加発売するほか、函館駅及び新函館北斗駅にて、北海道新幹線開業１０周年を記念しオリジナルステッカーを１０万枚プレゼントいたします。

ぜひ、この機会に函館駅及び新函館北斗駅へお越しください。

プロモーション期間

2026年１月23日（金）～12月31日（木）

※キャンペーンごとに実施期間が異なります。

キャンペーン概要

▼第一弾 お祝いグルメ大集合！

函館駅及び新函館北斗駅の物販店や飲食店において、北海道新幹線をあしらったお土産やグルメを期間限定・数量限定で発売し、北海道新幹線開業10周年を盛り上げます。

■実施期間

2026年１月23日（金） ～ 12月31日（木）

※商品によって発売日や販売終了日が異なります。売切れの際はご容赦ください。

■対象店舗

【函館駅】

セブン-イレブン、北海道四季彩館、駅弁の函館みかど、キングベーク・ナチュラル、龍栄堂、はこだて恋いちご洋菓子店、スナッフルス、函館麺厨房あじさい、タリーズコーヒー

【新函館北斗駅】

北海道四季彩館(ラッチ店、ホーム店)

北海道新幹線開業10周年記念弁当

1980円

北海道新幹線10周年記念 オリジナルクッキー＆コーヒーセット

972円

ホットいちごミルク

650円

北海道新幹線10周年記念 ねりきり

648円

北海道新幹線10周年記念 干菓子

270円

北海道新幹線10周年記念 中花饅頭

280円

ムラング

378円

アイスいちごミルク

600円

北海道新幹線10周年記念 呼び戻しチャンポン

1700円

北海道新幹線開業10周年記念 ダブル抹茶ラテ/ダブルほうじ茶ラテ（HOT、ICED）

Tall 800円

函館ラスク×北海道新幹線 10th Anniversary

1200円

上川大雪酒造 北海道新幹線開業10周年記念 「旅して」純米吟醸（化粧箱入）

3850円

いちごソーダ

600円

北海道新幹線10周年記念お楽しみ福袋

1000円

弊社公式ホームページ :https://www.hkiosk.co.jp/※各商品の販売期間は弊社ホームページよりご確認ください。

▼第二弾 オリジナルステッカー１０万枚プレゼント！

函館駅及び新函館北斗駅の対象店舗にて、1,000円（税込）以上ご利用のお客様を対象に、北海道新幹線開業10周年への感謝を込めて、オリジナルステッカーを10万枚プレゼントします。

■実施期間

2026年３月１日（日）～ 配布予定枚数に達し次第終了

■対象店舗

【函館駅】

セブン-イレブン、北海道四季彩館、駅弁の函館みかど、キングベーク・ナチュラル、龍栄堂、はこだて恋いちご洋菓子店、スナッフルス、函館麺厨房あじさい、タリーズコーヒー、食の宝庫北海道、いか煎屋、ヤマト運輸

【新函館北斗駅】

北海道四季彩館（ラッチ店、ホーム店）

札幌エリアにおけるお祝いムードの醸成

※ステッカーの種類は選べません。

札幌市内で展開している「北海道四季マルシェ」では、北海道新幹線開業10周年を記念して上川大雪酒造の『北海道新幹線開業10周年記念「旅して」純米吟醸（化粧箱入）』 を販売し、北海道新幹線をＰＲします。なお、札幌駅直結の北海道四季マルシェ 札幌ステラプレイス店では、期間限定で試飲販売も実施いたします。

■商品名

上川大雪酒造

北海道新幹線開業１０周年記念「旅して」純米吟醸（化粧箱入）

■発売日

2026年２月20日（金）

■販売価格

3,850円（税込）

■販売店舗

北海道四季マルシェ 札幌ステラプレイス店

北海道四季マルシェ ココノススキノ店

■試飲販売

‣日時

2026年２月24日（火）～３月1日（日）

10：00～18：00 （予定）

‣場所

北海道四季マルシェ 札幌ステラプレイス店

※北海道四季マルシェ ココノススキノ店での試飲販売はございません。

上川大雪酒造北海道新幹線開業１０周年記念「旅して」純米吟醸（化粧箱入）

※画像はイメージです。各キャンペーンについては予告なく中止・変更になる場合がございます。

会社概要

■会社名：JR北海道フレッシュキヨスク株式会社

■所在地：北海道札幌市中央区北2条西1丁目1番地1

■代表者：戸川 達雄

■U R L ：https://www.hkiosk.co.jp/