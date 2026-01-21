【大塚商会】中堅・中小企業向けの安心モデル『たよれーるneoAI Chat mini』を提供

株式会社大塚商会

ソリューションプロバイダーの株式会社大塚商会（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大塚 裕司）は、中堅・中小企業のお客様に、より手軽に、安心してチャット型生成AIサービスをご利用いただける大塚商会オリジナルサービス『たよれーるneoAI Chat mini』を2026年2月2日より提供を開始します。

株式会社neoAI（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：千葉 駿介）が提供する企業向け生成AIサービス「neoAI Chat」は、GPT、Gemini、Claudeなどの最新テクノロジーを搭載したチャット型の生成AIソリューションです。企業データを学習させることで、社内規定の自動応答、議事録要約、資料作成の自動化など、さまざまな業務に特化したAIアシスタントを柔軟かつ迅速に構築できます。さらに多くのお客様でも高性能な企業向け生成AIサービスを導入しやすいように「neoAI Chat」のユーザー数や容量、機能を必要な分に絞った「neoAI Chat mini」として2月2日より提供されます。

今回提供する『たよれーるneoAI Chat mini』は、株式会社neoAIが提供する企業向け生成AI「neoAI Chat mini」をより中堅・中小のお客様が導入しやすいよう大塚商会オリジナルのサービスをつけて提供します。本サービスでは、中堅・中小企業で利用頻度の高い業務アシスタントテンプレートを複数ご用意していますので、特に手間のかかる設定も必要なくすぐに導入いただけます。また、お客様がより安心してご利用いただけるよう、当社専門チームによる製品のサポートも行います。

合わせてあらゆる生成AIの導入にかかるサービスも別途提供しており、教育や導入支援サービス、伴走支援サービスを併用してご利用いただくことで、より効果的な生成AI導入が可能となります。

■サービス名：たよれーるneoAI Chat mini

■価格（税別）

基本プラン：基本25ユーザー、月間300万トークン、容量1GB

管理機能を一部に絞り、生成AIで省電力モデルを利用

大塚商会 専門チームによるサポート支援

大塚商会オリジナルアシスタントテンプレート

価格：年間契約 月額11万円

追加オプション：容量(5GB単位)、トークン（100万単位）、ユーザー数（10人単位、100名まで）

個別見積もり

※「neoAI Chat」の全機能をご利用いただける『たよれーる neoAI Chat』もあります。

■『たよれーるneoAI Chat mini』の特徴

■大塚商会オリジナルアシスタントテンプレートをご用意

大塚商会の豊富な営業経験をもとに、中堅・中小企業で必要とされる業務をカバーするオリジナルアシスタントテンプレートとして開発し、『たよれーるneoAI Chat mini』限定で提供します。

※社内規定の自動回答アシスタントのサンプル例

企業でよくある質問を「質問例」に登録しておくと必要な情報に素早くたどりつきます。

■充実したサポート支援体制

『たよれーるneoAI Chat mini』ご利用のお客様には、大塚商会の専門チームがサポートを行います。また、本サービスの導入および生成AI導入の各フェーズで大塚商会がトータルで支援します。