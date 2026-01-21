新潟市

新潟市新津鉄道資料館では1月10日（土）から2月2日（月）まで、参加型企画「新春 鉄道用語で書き初め 2026」を開催しています。

鉄道への関心を高め、鉄道のまちにいつをPRすることをねらいとして、2015年から毎

年開催している企画で今年で1２年目となります。今年の共通課題は、「えき、とがくし、赤

倉、架線、除雪車、非常停止」です。近隣の小学校や高等学校からも参加していただき、これ

までで一番多い338点の書き初め作品を展示しています。

【開催場所】

新潟市新津鉄道資料館 ２F 多目的スペース・企画展示室（新潟市秋葉区新津東町２-５-６）

【開催期間】

令和８年１月１０日（土）～２月２日（月）

【開館時間】

9：30～17：00（入館は 16：30 まで）

【入館料】

一般 3９0 円、高校・大学生 2６0 円、小・中学生 1３0 円

※土・日曜日および祝日は中学生以下無料

【備 考】作品募集締切：令和 8 年 1 月 5 日（月） ※募集終了

【休館日】毎週火曜日（祝日の場合は翌日休館）

【問い合わせ】新潟市 文化スポーツ部 歴史文化課 新津鉄道資料館（電話 0250-24-5700）