採用費ゼロ・最短即日稼働。月額20万円から使える「定額Webマーケティング支援」を提供開始

デジタルマーケティング支援事業を展開するサイトエンジン株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：毛塚智彦 以下、サイトエンジン）は、企業のWeb集客施策を定額でトータルサポートする新サービス「定額Webマーケティング支援」を2026年1月21日（水）より提供開始しました。月額20万円（税別）から、SEO・ランディングページ・ホワイトペーパーなど複数施策を専門家チームに一括で依頼でき、採用費・教育コストをかけずに即戦力を確保できます。

サービス詳細ページ：https://www.siteengine.co.jp/strategy/web-marketing-support/

■ 背景：深刻化するWebマーケターの採用難と、内製化の限界

経済産業省中小企業庁が2025年3月に発表した「令和6年度中小企業実態調査事業 調査報告書」によると、中小企業が抱える経営上の課題は「人手不足」（50.3%）、「人材育成」（44.6%）、「販路開拓・マーケティング」（34.2%）が上位を占めています。人材面とマーケティングの課題が同時に経営を圧迫している状況がうかがえます。

当社でも、クライアント企業から「施策ごとに外注先を探すのが大変」「担当者が退職してしまいWeb施策がストップした」といったご相談が増加しています。

こうした背景から、サイトエンジンでは「人材を採用する」のではなく「専門家チームをシェアする」という新しい選択肢として、本サービスを開発しました。

出典：経済産業省中小企業庁 「令和6年度中小企業実態調査事業（中小企業・小規模事業者の採算可視化に関する調査事業）【調査報告書】 p.18」https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/download/saisan_kashika_report.pdf

■ 「定額Webマーケティング支援」3つの特長

1．専門家チームを月額20万円からシェア

月額20万円から、ディレクター、ライター、デザイナー、エンジニアなど、Webマーケティングの専門家チームを活用可能です。採用費や教育コスト、社会保険料などの負担は発生せず、必要なタイミングですぐに施策を実行できます。

2．状況に応じて施策内容を柔軟に設計可能

「今月はSEO記事制作を中心に実施」「来月は展示会用のホワイトペーパーとランディングページを制作」など、月額費用の範囲内で施策内容を自由に組み合わせられます。事業フェーズや優先度に応じて柔軟に活用できます。

対応メニュー例

Webマーケティング戦略設計、KGI/KPIの設計と行動計画の策定、SEO記事制作・リライト、ホワイトペーパー制作、メルマガ配信、ランディングページ制作、バナー制作など

3．未使用分は翌月へ繰り越し可能

業務の繁閑により依頼ボリュームが変動する場合でも、余った予算枠は翌月末まで繰り越し可能です。「2ヶ月分をまとめて使用し、単価の高いランディングページ制作に充てる」といった柔軟な予算配分を実現します。

■ 料金プラン

- ライトプラン：月額20万円（税別）／契約期間6ヶ月～- スタンダードプラン：月額30万円（税別）／契約期間3ヶ月～

※いずれのプランにも、戦略定例会および専属プロジェクトマネージャーが付きます。

本サービスは、以下のような課題をお持ちの企業での利用を想定しています。

■ 今後の展望

- 社内にWebマーケティングの専任担当者がおらず、体制を整えたい- 複数の制作会社やフリーランスへの発注・管理工数を削減したい- 採用活動に苦戦しており、外部リソースで即戦力を確保したい- 毎月の予算内で、制作やコンテンツマーケティングなど複数の施策を柔軟に試したい

サイトエンジンは、本サービスを通じて、リソース不足に悩む企業のWebマーケティングを「実務」と「戦略」の両面からサポートしてまいります。2026年内に導入企業30社を目指し、企業の事業成長に貢献いたします。

