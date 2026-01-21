【年間ペアご招待】シネマコンサートのパイオニア・飯島則充による新会社「KOA CREATIVE」が、話題のコンサートへ1年間招待する『公式アンバサダー』を緊急募集
～『トイ・ストーリー シネマ・コンサート』『BRA★BRA FINAL FANTASY BRASS de BRAVO 2026 with Siena Wind Orchestra』』『フレンズ・オブ・ディズニー ミュージック・フェスティバル』など、多彩なラインナップの感動を共に広げるパートナーを公募～
▲KOA CREATIVE 公式アンバサダー募集（2026年1月22日～2月1日まで）
■ アンバサダー募集企画発足の背景
株式会社KOA CREATIVE(https://koacreative.co.jp/)（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：飯島則充）は、日本に「シネマコンサート（映画全編生演奏）」という新しい文化を定着させた飯島則充が2025年に立ち上げた新しいクリエイティブカンパニーです。
設立間もない会社ではありますが、長年の実績によりディズニーをはじめ、世界的人気RPG『ファイナルファンタジー』の吹奏楽ツアーや、正統派クラシックコンサートなど、ジャンルを超えた大型プロジェクトを次々と手掛けています。
「素晴らしい音楽体験はある。あとは、それを届ける『熱量』がほしい」 どれだけ良いコンサートを作っても、公式サイトの情報だけでは伝わらない会場の「空気感」があります。だからこそ、私たちと一緒にコンサートを楽しみ、その感動を“ユーザーの言葉”で発信してくれるアンバサダーを募集することにいたしました。
■ 豪華特典：年間コンサートへ「ペア」でご招待
選出されたアンバサダーには、KOA CREATIVEが主催・企画するコンサートへ、年間を通じてペアでご招待いたします。 「感動は誰かと共有してこそ大きくなる」という考えから、ご友人やご家族を誘えるペア枠をご用意しました。
▲Instagramでの応募方法。3ステップで簡単にエントリーが可能。
■ 募集概要- 募集期間：2026年1月22日（木）～ 2月1日（日）
- 任 期：2026年2月 ～ 2027年1月（1年間）
- 活動内容： ・開催前の「期待感」をSNSでシェア（情報拡散）・公演参加後の「感動」をレポート（体験シェア）
- 応募方法：KOA CREATIVE公式SNS @koacreative_inc InstagramまたはXのプロフィールリンクからご応募ください。
- 詳細URL：https://koacreative.notion.site/
■ 今後の開催予定コンサート（アンバサダー招待対象）
KOA CREATIVEでは、2026年も話題のコンサートを多数開催いたします。アンバサダーの皆様には、以下の公演をはじめとする主催イベントへご招待予定です。
トイ・ストーリー シネマ・コンサート 2026
フルオーケストラの生演奏と共に、巨大スクリーンで映画全編を鑑賞する贅沢な体験。
●日程： 2026年3月7日（土）
●会場： 東京国際フォーラム ホールA
クラシック3大シリーズ『3大ピアノ協奏曲』『3大ヴァイオリン協奏曲』『3大交響曲』
誰もが耳にしたクラシックの名曲をピアノ・ヴァイオリンそれぞれの協奏曲・交響曲としてお届けします。
●日程： 2026年3月14日（土）15日（日）
●会場： 東京文化会館 大ホール
BRA★BRA FINAL FANTASY BRASS de BRAVO 2026 with Siena Wind Orchestra
『ファイナルファンタジー』の楽曲を吹奏楽で演奏する大人気ツアー。2026年4月～7月にかけて 全国7都市・10公演開催。
●日程： 2026年4月5日（日）～7月4日（土）（全国7都市全10公演）
●開催地： 札幌・名古屋・仙台・東京・福岡・広島・大阪
フレンズ・オブ・ディズニー ミュージック・フェスティバル2026
ディズニーを愛する豪華ゲストアーティストたちが集結する、夢の音楽フェスティバル。
●日程： 2026年4月29日（水）
●会場： 東京国際フォーラム ホールA
※上記ラインナップは一例です。今後も追加発表がございます。
※公演情報の詳細は公式サイトをご確認ください。
■ 株式会社KOA CREATIVE について
2025年設立。代表の飯島則充を中心に、コンサート・ライブイベントの企画制作、プロモーションをトータルプロデュースする企業です。シネマコンサート、クラシック、ゲーム音楽など、あらゆるジャンルの「感動体験」を自由に創造し、世界へ発信します。
◇会社概要
株式会社KOA CREATIVE
代表取締役：飯島則充
所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F
設立：2025年4月16日
資本金：1,000万円
取引先銀行：三菱UFJ銀行
事業内容：コンサート、イベントの企画・制作・興行及び受託遂行
URL：https://koacreative.co.jp/