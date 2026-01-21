【年間ペアご招待】シネマコンサートのパイオニア・飯島則充による新会社「KOA CREATIVE」が、話題のコンサートへ1年間招待する『公式アンバサダー』を緊急募集

株式会社KOA CREATIVE

～『トイ・ストーリー シネマ・コンサート』『BRA★BRA FINAL FANTASY BRASS de BRAVO 2026 with Siena Wind Orchestra』』『フレンズ・オブ・ディズニー ミュージック・フェスティバル』など、多彩なラインナップの感動を共に広げるパートナーを公募～

■ アンバサダー募集企画発足の背景

▲KOA CREATIVE 公式アンバサダー募集（2026年1月22日～2月1日まで）

株式会社KOA CREATIVE(https://koacreative.co.jp/)（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：飯島則充）は、日本に「シネマコンサート（映画全編生演奏）」という新しい文化を定着させた飯島則充が2025年に立ち上げた新しいクリエイティブカンパニーです。

設立間もない会社ではありますが、長年の実績によりディズニーをはじめ、世界的人気RPG『ファイナルファンタジー』の吹奏楽ツアーや、正統派クラシックコンサートなど、ジャンルを超えた大型プロジェクトを次々と手掛けています。

「素晴らしい音楽体験はある。あとは、それを届ける『熱量』がほしい」 どれだけ良いコンサートを作っても、公式サイトの情報だけでは伝わらない会場の「空気感」があります。だからこそ、私たちと一緒にコンサートを楽しみ、その感動を“ユーザーの言葉”で発信してくれるアンバサダーを募集することにいたしました。

■ 豪華特典：年間コンサートへ「ペア」でご招待

選出されたアンバサダーには、KOA CREATIVEが主催・企画するコンサートへ、年間を通じてペアでご招待いたします。 「感動は誰かと共有してこそ大きくなる」という考えから、ご友人やご家族を誘えるペア枠をご用意しました。

■ 募集概要

■ 今後の開催予定コンサート（アンバサダー招待対象）

▲Instagramでの応募方法。3ステップで簡単にエントリーが可能。- 募集期間：2026年1月22日（木）～ 2月1日（日）- 任 期：2026年2月 ～ 2027年1月（1年間）- 活動内容： ・開催前の「期待感」をSNSでシェア（情報拡散）・公演参加後の「感動」をレポート（体験シェア）- 応募方法：KOA CREATIVE公式SNS @koacreative_inc InstagramまたはXのプロフィールリンクからご応募ください。- 詳細URL：https://koacreative.notion.site/

KOA CREATIVEでは、2026年も話題のコンサートを多数開催いたします。アンバサダーの皆様には、以下の公演をはじめとする主催イベントへご招待予定です。

トイ・ストーリー シネマ・コンサート 2026

フルオーケストラの生演奏と共に、巨大スクリーンで映画全編を鑑賞する贅沢な体験。

●日程： 2026年3月7日（土）

●会場： 東京国際フォーラム ホールA

クラシック3大シリーズ『3大ピアノ協奏曲』『3大ヴァイオリン協奏曲』『3大交響曲』

誰もが耳にしたクラシックの名曲をピアノ・ヴァイオリンそれぞれの協奏曲・交響曲としてお届けします。

●日程： 2026年3月14日（土）15日（日）

●会場： 東京文化会館 大ホール

BRA★BRA FINAL FANTASY BRASS de BRAVO 2026 with Siena Wind Orchestra

『ファイナルファンタジー』の楽曲を吹奏楽で演奏する大人気ツアー。2026年4月～7月にかけて 全国7都市・10公演開催。

●日程： 2026年4月5日（日）～7月4日（土）（全国7都市全10公演）

●開催地： 札幌・名古屋・仙台・東京・福岡・広島・大阪

フレンズ・オブ・ディズニー ミュージック・フェスティバル2026

ディズニーを愛する豪華ゲストアーティストたちが集結する、夢の音楽フェスティバル。

●日程： 2026年4月29日（水）

●会場： 東京国際フォーラム ホールA

※上記ラインナップは一例です。今後も追加発表がございます。

※公演情報の詳細は公式サイトをご確認ください。

■ 株式会社KOA CREATIVE について

2025年設立。代表の飯島則充を中心に、コンサート・ライブイベントの企画制作、プロモーションをトータルプロデュースする企業です。シネマコンサート、クラシック、ゲーム音楽など、あらゆるジャンルの「感動体験」を自由に創造し、世界へ発信します。

◇会社概要

株式会社KOA CREATIVE

代表取締役：飯島則充

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F

設立：2025年4月16日

資本金：1,000万円

取引先銀行：三菱UFJ銀行

事業内容：コンサート、イベントの企画・制作・興行及び受託遂行

URL：https://koacreative.co.jp/