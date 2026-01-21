【Cath Kidston】キッズファッション、お出かけにぴったりのワンピースなど新作発売！新柄のTiny Townも登場。

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役 執行役員社長：北村博之） が展開する、英国のライフスタイルブランド Cath Kidston（キャス キッドソン）は、キッズウェアの新作をCath Kidston コクーンシティ さいたま新都心店と、公式オンラインストア（https://cathkidston.jp/）にて発売いたします。

新柄のTiny Townをはじめ、動物や妖精など、想像力を掻き立てる子供達にぴったりのアートを用いてワンピースを中心に、ニットカーディガンや、スウェット＆レギンスセットなどを展開。

新作ワンピース４種、スウェット＆レギンスセット、カーディガンはいずれも100cm、110cm、120cmの３つのサイズをご用意いたします。

新作プリントTiny Townのワンピースは、大きな襟が特徴的な一着。手描きの木々、コテージ、山々など、絵本から飛び出してきたような懐かしく魅力的な街並みが再現されています。

Ditsy Printのロングスリーブワンピースは、フリルのついた襟が可愛らしい、柔らかなコットン素材。淡い色で描かれた白クマと鹿たちがたくさんの花の中で思い思いに過ごしているアートです。

Pink Unicornのアートは、柔らかなコットン製の長袖ティアードドレスに仕立てました。気まぐれな妖精と魔法のユニコーンの住む世界を夢のような繊細なタッチで描いたプリントです。

2種類の花柄を組み合わせたMulti Navy Ditsyのワンピースは、フリルで縁取られた襟が印象的。フロントボタンできちんと感もありおでかけにぴったりです。

スウェット＆レギンスセットはリラックスしたシーンにオススメの、花模様の猫が可愛らしいスウェットと水玉のレギンスのセット。一見Cath Kidstonのロゴの様に見えるモコモコとした文字は、よく見るとCat（猫）Kidsになっていて、遊び心たっぷり。背中にはリボンのワンポイントとその上で気持ちよさそうに丸まって眠る猫が描かれています。

フローラルケーブルカーディガンは淡いパープルカラーがやさしい印象。刺繍のお花を散りばめており、背面にもお花が縦に並びます。後ろから見ても可愛いらしさが溢れる一着です。

キッズウェア発売詳細

発売店舗：Cath Kidston コクーンシティさいたま新都心店、公式オンラインストア（https://cathkidston.jp/）

◇キッズロングスリーブワンピース Ditsy Print 100cm / 110cm / 120cm 各\9,900（税込）

◇キッズビッグカラーロングスリーブワンピース Tiny Town 100cm / 110cm / 120cm 各\9,900（税込）

◇キッズロングスリーブティアードドレス Pink Unicorn 100cm / 110cm / 120cm 各\7,700（税込）

◇キッズスウェット＆レギンスセットCat 100cm / 110cm / 120cm 各\8,800（税込）

◇キッズロングスリーブワンピースMulti Navy Ditsy 100cm / 110cm / 120cm 各\9,900（税込）

◇フローラルケーブルカーディガン 100cm / 110cm / 120cm 各11,000（税込）

■Cath Kidston (キャス キッドソン)

Cath Kidstonは、30年以上もの長きにわたりプリントの歴史を持つ英国のライフスタイルブランド。1993年にロンドンで設立後、アップサイクルの家具やヴィンテージ商品を販売したことが起源となっています。その後、手描きのプリントを施した遊び心あふれる様々な商品展開で世界中に知れ渡り、人々の日常に喜びをもたらすブランドへと今も成長を遂げています。ノスタルジックな花柄や、緻密に配置された細やかなプリント柄で、ブランドの代名詞でもあるバッグやアクセサリーから家庭用品、アパレルに至るまでライフスタイルの幅広い商品を世の中に発信しています。

【店舗情報】

Cath Kidston コクーンシティ さいたま新都心店 10:00 ~ 21:00 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 コクーンシティ コクーン1 2階