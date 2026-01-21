２０２６年1月３１日（土）福岡・天神で国際交流イベント開催決定！お正月×節分×国際交流

NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズ

福岡・天神で多文化が集う交流イベント

「お正月＆節分 国際交流パーティ」1月31日（土）開催

NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズ（所在地：福岡市中央区、代表理事：窪田広信）は、2026年1月31日（土）13時より、福岡市中央区天神のチクモクビルにて、国際交流イベント「お正月＆節分 国際交流パーティ」を開催します！！

本イベントは、日本の伝統文化である「お正月」や「節分」をテーマに、日本人と外国人が気軽に交流できる場を創出することを目的としています。福岡在住の留学生や国際交流に関心のある高校生以上の方を対象に、ウォーミングアップゲーム、ポットラック形式の交流タイム、豆まき体験などを通して、言語や文化の壁を越えた出会いを生み出します！！

参加者は、好きなお菓子や食べ物、飲み物を一品持ち寄るポットラック形式で、自然な会話と交流が生まれる仕掛けとなっています。日本文化に初めて触れる外国人にとっては貴重な体験の場となり、日本人にとっても異文化理解を深める機会となります。

スマイリーフラワーズは、「国際理解」と「次世代育成」を軸に、誰もが安心して参加できる国際交流の場づくりを行ってきました。本イベントもその一環として、地域に根ざしたグローバルなつながりを育むことを目指しています。

開催概要

イベント名：お正月＆節分 国際交流パーティ

日時：2026年1月31日（土）13:00～16:00

会場：チクモクビル

（福岡市中央区天神3丁目10）

対象：国際交流に興味のある高校生以上の方

参加費：1,000円程度のシェアできるお菓子・食べ物

飲み物は各自持参をお願い致します。

※アルコール類は不可

内容：

13:00 集合

13:30 はじまりの挨拶

13:40 ウォーミングアップゲーム

14:05 ポットラック＆自由交流

15:00 みんなで豆まき

15:25 おわりの挨拶

16:00 終了（※変更の可能性あり）

参加申込

2026年1月25日までに、チラシ記載のQRコードもしくは下記のURLからLINEでお申し込みください。

（上記の期限を過ぎた場合は、LINEからメッセージにてご応募ください）

https://liff.line.me/1656788675-KpPeqOdY?liff_id=1656788675-KpPeqOdY&group_id=76136(https://liff.line.me/1656788675-KpPeqOdY?liff_id=1656788675-KpPeqOdY&group_id=76136)

■ 学生の国際活動意識向上や挑戦、活動の糧となるような機会の輪をつくる

当法人は、若者や学生一人ひとりの灯火がやがて社会全体を照らすという「一燈照隅」の価値観に基づき、今後も本イベントなどを継続的に開催していく予定です。福岡の若者や学生への異文化理解を深める機会になり、日本文化に初めて触れる外国人にとっては貴重な体験の場となります。互いの糧となる場を今後も提供して参ります。

【団体概要】

名称： 特定非営利活動法人 国際教育支援機構スマイリーフラワーズ（略称：スマフラ）

代表理事： 窪田 広信

所在地： 〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目10-1 シャンボール大名A-601

公式サイト： https://smileyflowers.org（団体）／https://smileyflowers.net（留学）

【本リリースに関するお問い合わせ先】

団体名： 特定非営利活動法人 国際教育支援機構スマイリーフラワーズ

担当者： 代表理事 窪田 広信

TEL： 092-791-4360

E-mail： info@smileyflowers.net