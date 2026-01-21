【JA グループ 】 量販店や飲食店、食品メーカーと連携、「冬土用未の日 」 で 新たなマーケット創出

熊本県経済農業協同組合連合会

JA熊本経済連（本所：熊本県熊本市、代表理事会長：丁 道夫）は、量販店や飲食店、食品メーカーなど関係機関と連携し、古来より伝わる「冬土用未の日（ふゆどようひつじのひ）」を契機に新たなマーケットの創出を目指してまいります。

冬土用未の日とは？

「土用の丑の日」というと一般的には夏のイメージがありますが、実は夏だけのものではないってご存じでしたか？土用とは季節の変わり目を意味し1年に4回（春・夏・秋・冬）あり、日本の季節の変わり目の目安となる「立春」「立夏」「立秋」「立冬」の前のそれぞれ約18日間のことを指します。

冬土用未の日は、冬の土用期間中に訪れる「未の日」のことを指します。2026年の冬土用は1月17日（土）から2月3日（火）まで、この期間中の未の日である1月21日（水）と2月2日（月）が2026年の「冬土用未の日」になります。

食べると縁起が良いとされているもの

冬土用未の日には、赤い食べ物を食べると縁起が良いとされています。夏の「土用の丑の日」はうなぎの一大マーケットチャンスとなっていますが、冬土用の期間は年末年始商戦がひと段落し、消費が落ち込む時期にあたることから、「冬土用未の日（ふゆどようひつじのひ）」の認知を拡大し、量販店や飲食店、食品メーカーなど関係機関と一体となって新たなマーケットの創出を目指してまいります。

協議を進めている企業・団体 ※一部、順不同

関連イベント一覧 ※一部

