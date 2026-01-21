期間限定「Gaspard et Lisa POP UP SHOP」を開催　　　　　　　京王アートマン新百合丘店

株式会社京王アートマン

https://www.keio-atman.co.jp/

京王グループでコスメを中心に生活雑貨を販売する株式会社京王アートマン(本社：東京都多摩市、以下 京王アートマン)は、2026年1月27日（火）から2026年2月23日（月・祝）まで京王アートマン 新百合丘店４Fにて期間限定「Gaspard et Lisa POP UP SHOP」を開催いたします。

「リサとガスパール」は現在まで計40タイトル以上の絵本が発売、累計部数は約200万部以上に及びます。

お話とブックデザイン担当のアン・グットマンと作画担当のゲオルグ・ハレンスレーベン夫妻によって生み出された独自の世界観と温かみのある絵は多くの人を魅了しています。

ぜひこの機会に「リサとガスパール」の世界をお楽しみください。

【ノベルティ情報】

お買い上げ特典：3,300円（税込）以上お買い上げにつきクリアポーチを1枚プレゼント！

＊お買い上げ特典はお一人様1会計につき１枚のお渡しとなります

＊数に限りがございますので、無くなり次第終了となります

開催店舗：京王アートマン 新百合丘店４F

開催期間：2026年1月27日（火）～2026年2月23日（月・祝）

※2月18日（水）は新百合丘オーパ休館日

詳しくは 京王アートマン ホームページをご覧ください

https://www.keio-atman.co.jp/

京王アートマンは生活雑貨全般を販売する複合専門店として京王沿線を中心に店舗を展開しています。

文具やバッグ、美粧品や家庭用品を中心に、質の高い商品を提案する「京王アートマン」と、シーズンアイテムや話題の商品を提案する「atman atman」、コスメ専門店「atman atman コスメ」など、お客さまのニーズに合わせた業態を展開しています。

地域に暮らすお客さまの「暮らし・楽しむ・工夫する」を実現する生活雑貨の専門店です。