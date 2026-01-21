呉竹荘ホールディングス、TrustYouのCXPを導入

TrustYou株式会社

TrustYou (トラスト・ユー) GmbHの日本法人であるTrustYou株式会社 （東京都港区 代表取締役：大槻 久慶）が提供するホテル・宿泊施設向けクチコミ管理ツールCXPが株式会社呉竹荘ホールディングス（静岡県浜松市 代表取締役：山下 顕広）さまに導入されました。

本導入により、同ホテルは館内施設やサービスに関するゲストの声を体系的に収集・分析し、顧客満足度の向上と効率的な品質改善の実現が可能となります。

呉竹荘ホールディングスについて

沼津リバーサイドホテル(https://www.numazu-rs-hotel.com/)

呉竹荘ホールディングス（https://www.kuretakeso.co.jp/）は、国内外で63施設の宿泊施設を展開するほか、ウェディング事業やレストラン事業なども手がける、静岡を代表するホスピタリティ企業です。地域に根ざしたおもてなしと多角的な事業展開により、幅広い顧客層から高い評価を得ています。

東海・関東エリアを中心に、ビジネスから観光まで幅広い宿泊ニーズに応える、機能性と快適さを両立したホテル運営を強みとしています。

KURETAKESO公式サイト：https://kuretake-inn.com/

Instagram 公式アカウント：https://www.instagram.com/kuretakeso_jinzai/

TrustYou導入にあたってのコメント

TrustYouの導入に至った背景・課題について

近年、宿泊施設を選ぶ際にクチコミが与える影響はますます大きくなっています。公式サイトや料金情報だけでなく、第三者による評価や実際の宿泊者の声を重視して予約を判断するお客様が増えており、クチコミ管理は集客・ブランド価値の両面で重要な要素となっています。

一方で、クチコミはOTAやGoogle、SNSなど複数のチャネルに分散しており、各ホテル・各担当者が個別に確認・対応している状況では、全体像の把握や傾向分析が難しく、改善施策に迅速につなげることができないという課題に直面していました。

TrustYouの導入目的について

こうした背景から、クチコミを一元的に管理・分析し、日々の運営改善と経営判断の双方に活かせる仕組みが必要だと考え、TrustYouの導入に至りました。

評価点数やコメント内容を定量・定性の両面から分析することで、「お客様に評価されている点」と「改善が必要な点」を可視化し、現場の運営改善やスタッフ教育に活かすことを目的としています。

また、ホテルごとの状況を同一指標で把握し、競合比較や施設間の差分を明確にすることで、より戦略的なサービス改善につなげたいと考えています。

今後期待する改善・効果について

TrustYouサービスの導入により、以下の効果を期待しています。

・ホテルごとの評価を共通指標で可視化し、強み・弱みを明確化

・高評価を獲得している施設の取り組みを横展開し、ベストプラクティスを共有

・課題のあるホテルへの重点的かつ的確なフォローの実施

・顧客満足度を数値・データとして把握し、改善施策の効果測定を可能に

・投資判断やサービス設計の根拠として活用し、中長期的なブランド価値向上につなげる

TrustYouについて

TrustYouは企業の皆様がお客様の声に耳を傾け、その声を実行可能なデータにし、顧客満足度の向上につなげるための世界No.1のホスピタリティAIプラットフォームを提供しています。世界200以上の旅行サイトに掲載されている100万軒以上のホテル・宿泊施設に関するクチコミやレビュー（評価）に関するデータを収集、多言語で分析、視覚化し、より良いビジネスの意思決定をサポート。また、近年はAIを活用することにより顧客フィードバックソリューションに留まらない顧客データ管理の実現及びより多くの直接予約を実現しています。顧客データを統合し、効果的なマーケティング、パーソナライズされた体験、より高い顧客生涯価値を創造しています。

さらに、TrustYouのクチコミデータはGoogleをはじめとする提携先旅行サイトでも活用され、企業の皆様がクチコミデータを通して、お客様の声に耳を傾け、対応、改善する機会を無限に創出することを使命としています。

サービスのお見積もりやデモをご希望の方はこちら(https://www.trustyou.com/ja/contact/)からお問合せください。



会社概要

社名：TrustYou 株式会社

代表者：代表取締役 大槻 久慶

URL：https://www.trustyou.com/ja/