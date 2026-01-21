【3/10開催・受講無料】現場の知恵を最大化するツール『KATETOS』と企業事例オンラインセミナー

株式会社ダイサン

株式会社ダイサン（代表取締役社長：藤田武敏）は、労働新聞社主催の無料オンラインセミナー「下意上達の安全文化をつくる！～現場の知恵を最大化するツール『KATETOS』と企業事例～」に登壇いたします。KATETOSの考え方、導入メリット、導入企業の事例、現場展開の実施方法を解説し、安全と生産性の両立に向けた実践知を共有します。

セミナー概要

申込ページ(労働新聞社) :https://www.rodo.co.jp/seminar/otherseminar/211466/

産業界は大きな変革期を迎え、建設業・製造業・運送業など様々な現場で、DX推進によるICT技術の社会実装が進んでいます。一方で、「生産性向上」と「安全確保」の両立は、現場に共通する重要テーマです。本セミナーでは、現場の知恵を自発的に引き出し、組織全体の安全・生産性向上を目指す『KATETOS』の考え方と導入メリットを深掘りします。また、すでに『KATETOS』を導入し、安全性と生産性向上を両立している企業のケーススタディを紹介し、現場展開に必要な知識・実施方法を解説します。最後に、今後のレジリエンス能力向上の取り組みと展望について、質疑応答を交えて議論します。

【こんな方におすすめ】

- 安全活動が「報告で終わる」状態から脱却したい- ヒヤリハットを再発防止・改善に確実につなげたい- 「安全」だけでなく「生産性」にも効く仕組みを導入したい- 現場の工夫（グッジョブ）を組織の資産にしたい- 現場DXを“ツール導入”で終わらせず、運用設計まで落としたい

【プログラム】

- 下意上達のシステム『KATETOS』で実現する現場のレジリエンスと生産性の向上・「安全」と「生産性」の捉え方の変遷・「新ヒヤリハット報告」から「新ヒヤリ・グッジョブ報告」・『KATETOS』への進化・暗黙知の集合知化、個人と組織のレジリエンス能力向上- 『KATETOS』の実践・応用編・報告数が増加し、リスク認知能力が向上した企業事例・「グッジョブ」活用により、組織のパフォーマンスと生産性が向上した企業事例- 『KATETOS』の特徴、操作方法・「新ヒヤリハット報告」との違い・緊急ヒヤリ～ヒヤリGJフルver の解説・AIによる報告支援、レジリエンス能力の分析とフィードバック- まとめ―今後の安全衛生の展望・質疑応答

【登壇者】

開催概要

- 本山謙治 氏(一般社団法人仮設工業会 技術審議役)- 田村和佳子 氏(一般社団法人仮設工業会 調査研究支援アドバイザー／特定社会保険労務士・精神保健福祉士)- 小林和哉（株式会社ダイサン 執行役員 デジタル経営戦略本部 本部長）- 小倉大祈（株式会社ダイサン デジタル経営戦略本部 エキスパート）- 開催日時 ：2026年3月10日(火) 14:00～16:00- 録画配信 ：2026年3月17日(火)～2026年5月19日(火)- 開催形式 ：オンライン（Zoomウェビナー）- 参加費 ：無料- 定員 ：1000アカウント（定員に達し次第、受付終了）- 申込期限 ：2026年3月6日(金) 16:00- 受講方法案内 ：3月6日(金)にメールで送信 ※複数名参加の場合は、異なるメールアドレスでお申込みください。

【事前質問の受付について】

事前質問を受け付けています。お申込みフォームにご記入ください。

※受付期限：2月24日(火)16時

【受講者特別サービス】

本セミナー受講者のうち希望者には、参考書籍『新ヒヤリ・グッジョブ報告KATETOS活用ハンドブック』(1月13日発売)を1割引・送料サービス(受講受付期間限定)で販売します。

※割引後：2,376円(税込)／請求書同封のうえ順次発送

KATETOSについて

KATETOSは、ヒヤリハットを「災害の芽」ではなく、「事故をリカバリーできた成功体験」＝「糧(かて)」と再定義し、「ヒヤリハット」から事故に至らず災害を回避できた体験者の知恵や対処方法を、「グッジョブ」から安全かつ効率的に仕事ができるアイデアや暗黙知を、自発的に現場従事者から得る下意上達のシステムです。

株式会社ダイサンについて

- ヒヤリハット：事故に至らず回避できた判断・対処の知恵- グッジョブ ：安全かつ効率的に進める工夫・暗黙知- 背後要因 ：心理社会的要因（ストレス、コミュニケーション等）の把握KATETOS公式サイト :https://katetos.kasetsu-digital.com/

株式会社ダイサンはくさび緊結式足場「ビケ足場」の施工サービス、次世代足場「レボルト」のレンタル、ビケ足場・レボルト・建築金物・仮設機材の製造・販売を提供しております。また、新たにスタートしたデジタル事業部では建設業界全体のDX化への貢献を目指すべく、デジタルの事業基盤を作りDXをより強固にするための施策を進めています。

【会社概要】

■社名 株式会社ダイサン

■本社所在地 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町二丁目6番12号

サンマリオンタワー3階

■代表取締役 藤田 武敏

■事業内容 クサビ式足場「ビケ足場」の施工サービス

次世代足場「レボルト」のレンタル

建築金物・仮設機材の製造・販売

コンピュータシステムおよびソフトウエアの企画、開発、販売

監視用カメラの開発、販売、レンタル

電子機器の企画、開発、製造・販売、レンタル

教育研修サービス

■設立 1975年4月1日

■HP 株式会社ダイサン https://www.daisan-g.co.jp/

株式会社ダイサン デジタル事業部 https://daisan-digital.com/