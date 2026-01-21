『新ヒヤリ・グッジョブ報告 KATETOS活用ハンドブック』発売

株式会社ダイサン

株式会社ダイサン（代表取締役社長：藤田武敏）は、一般社団法人仮設工業会と共同開発した現場DXアプリ「KATETOS（カテトス）」の活用方法をまとめた書籍『新ヒヤリ・グッジョブ報告 KATETOS活用ハンドブック』(編：一般社団法人仮設工業会「DX時代のレジリエンス能力向上対策検討委員会」)が、2026年1月13日(火)に発売されたことをお知らせいたします。

本書のポイント(概要)

書籍紹介ページを見る :https://www.rodo.co.jp/book/9784868210412/

本書は、建設業・製造業・運送業など多様な現場で課題となっている「安全と生産性の両立」をテーマに、現場から集まる報告を組織全体の改善へつなげる“実務の進め方”を、手法・事例・操作方法の観点から整理した実践的な一冊です。

- “新ヒヤリ・グッジョブ報告”の考え方と設計をわかりやすく整理従来のヒヤリハット報告の枠を広げ、成功体験から学ぶアプローチを、現場展開しやすい形で解説しています。- アプリ「KATETOS」の入力・分析・活用までを一冊にスマホ・タブレットでの簡単入力から、管理者画面での共有、集団分析、アクションプランの実行まで、導入・運用のポイントを体系的に学べます。- 企業事例を通じて“現場で回る形”がイメージできる現場活動、メタバース教育、AIヒアリング、グッジョブが増える環境づくりなどの事例が掲載されています。

＜書籍情報＞

背景：DXが進んでも、最後に成果を決めるのは“現場の知恵”

- 書名 ：新ヒヤリ・グッジョブ報告 KATETOS活用ハンドブック- 編者 ：一般社団法人仮設工業会「DX時代のレジリエンス能力向上対策検討委員会」- 定価 ：2,640円(税込)- 発売日：2026年1月13日(火)- 仕様 ：B5判／180ページ- 購入 ：Amazon／楽天ブックス／労働新聞社HP

現場の安全・品質・生産性を高める取り組みは、ICTやデジタル化の加速とともに大きく前進しています。一方で、事故を未然に防ぐ行動や、作業効率を上げる工夫の多くは、日々現場で働く方々の経験と判断の積み重ねに支えられています。

当社は、こうした現場の経験を“点”で終わらせず、組織全体の学びに変え、再発防止とパフォーマンス向上へつなげる仕組みとして「KATETOS」の社会実装を推進しています。

KATETOSについて

KATETOSは、ヒヤリハットを「災害の芽」ではなく、「事故をリカバリーできた成功体験」＝「糧(かて)」と再定義し、「ヒヤリハット」から事故に至らず災害を回避できた体験者の知恵や対処方法を、「グッジョブ」から安全かつ効率的に仕事ができるアイデアや暗黙知を、自発的に現場従事者から得る下意上達のシステムです。

株式会社ダイサンについて

- ヒヤリハット：事故に至らず回避できた判断・対処の知恵- グッジョブ ：安全かつ効率的に進める工夫・暗黙知- 背後要因 ：心理社会的要因（ストレス、コミュニケーション等）の把握KATETOS公式サイト :https://katetos.kasetsu-digital.com/

株式会社ダイサンはくさび緊結式足場「ビケ足場」の施工サービス、次世代足場「レボルト」のレンタル、ビケ足場・レボルト・建築金物・仮設機材の製造・販売を提供しております。また、新たにスタートしたデジタル事業部では建設業界全体のDX化への貢献を目指すべく、デジタルの事業基盤を作りDXをより強固にするための施策を進めています。

【会社概要】

■社名 株式会社ダイサン

■本社所在地 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町二丁目6番12号

サンマリオンタワー3階

■代表取締役 藤田 武敏

■事業内容 クサビ式足場「ビケ足場」の施工サービス

次世代足場「レボルト」のレンタル

建築金物・仮設機材の製造・販売

コンピュータシステムおよびソフトウエアの企画、開発、販売

監視用カメラの開発、販売、レンタル

電子機器の企画、開発、製造・販売、レンタル

教育研修サービス

■設立 1975年4月1日

■HP 株式会社ダイサン https://www.daisan-g.co.jp/

株式会社ダイサン デジタル事業部 https://daisan-digital.com/