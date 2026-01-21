横浜市大発ベンチャー・株式会社CROSS SYNCが第8回日本医療研究開発大賞において「スタートアップ奨励賞」を受賞しました

株式会社CROSS SYNC



株式会社CROSS SYNC（本社：本社：横浜市金沢区、代表取締役：田中正視、以下「当社」）は、1月16日に開催された「第8回日本医療研究開発大賞」において「スタートアップ奨励賞」を受賞したことをお知らせいたします。

日本医療研究開発大賞とは

我が国のみならず世界の医療の発展に向けて、医療分野の研究開発の推進に多大な貢献をした事例に関して、功績を称えることにより、国民の関心と理解を深めるとともに、研究者等のインセンティブを高めることを目的として、平成29年度より行っています。



詳細はこちら(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/amed/dai8/index.html)(首相官邸ホームページ内の日本医療研究開発大賞)をご覧下さい。

功績概要・受賞のポイント

遠隔ICUと全国展開に関して（内閣府パンフレットより抜粋）

■生体看視アプリケーション「iBSEN DX」の展開による遠隔ICUの普及、およびマルチモーダルAIの研究開発を通じ、専門医不足や医療の質のばらつき解消に取り組んでいる。地域連携を含む医療資源の最適配分を推進し、場所に関わらず集中治療室並みの医療が受けられる“ICU Anywhere”の実現を進める企業である。

■2025年8月時点で、日本国内で遠隔 ICUが導入されている支援施設3施設のうち、2施設で「iBSEN DX」が導入されている。今後は遠隔 ICUの全国展開に加え、一般病床や在宅医療のDX 化も視野に入れ、医療提供体制全体の最適化への貢献が期待される

※内閣府パンフレット(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/amed/dai8/pdf/shiryo.pdf)より抜粋

CROSS SYNC受賞のコメント

「iBSEN DX」を通じた遠隔ICU の普及とAI開発による、医療現場の負担軽減と持続可能な医療の実現へのチャレンジが評価されました。

この受賞は、「ICU Anywhere」の実現を通じて「医療の今を変える。」という当社のチャレンジとビジネスモデルが評価された結果であり、大変光栄に思っております。

今回の受賞を励みに、今後もより一層の成長と発展を遂げ、社会に価値を届けることを目指して参ります。

遠隔ICUについて

遠隔ICUとは、ICTを活用し、遠隔地の支援センターと患者のいる対象施設を繋ぐ診療提供体制を指します。

生体モニター、映像、電子カルテ等の情報をリアルタイムに共有し、集中治療専門医や専門看護師が、ベッドサイドの医療チームを診療面・看護面から支援します。

日本においては一つの医療機関が複数の医療機関を支援する病病連携の新しい形として注目されています。

この背景には、国内における集中治療専門医の不足と地域偏在という課題があります。遠隔ICUは、地理的な制約を超えて質の高い医療を提供することで、患者様の予後改善（死亡率低下やICU滞在日数の短縮）を支援します。さらに、現場スタッフの負担を軽減し、医療従事者の「働き方改革」や、医療の地域間格差を是正する重要な社会インフラとして、その普及が強く期待されています。

※参考：遠隔ICU 設置と運用に関するガイドライン改訂版 ―2023年5月―

iBSEN DXについて

遠隔ICUを実現を支援する「iBSEN DX（イプセン ディーエックス）」は重症系病床に入院する患者の状態把握に必要な情報を集中的に管理するとともに、重症系病床から離れた場所でのモニタリングも可能とするアプリケーションです。

※本アプリケーションは医療機器認証を取得しています。（医療機器クラスII / 認証番号 第306AFBZX00012000号）

CROSS SYNCについて

生体看視アプリケーション iBSEN DX

当社は、横浜市立大学病院認定ベンチャーとして、「医療の今を変える。」をPurposeに掲げ、その実現の為に、集中治療室という概念をなくし、あらゆる病床にＩＣＵ並みの医療環境を提供する「ICU Anywhere」の実現を目指し、テクノロジーや医療ビッグデータの活用により医療の可能性を最大限に引き出すことにチャレンジしております。



株式会社CROSS SYNC

本社所在地：〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9 臨床研究棟 A507室

代表取締役：田中 正視

問い合わせ先： https://cross-sync.co.jp/contactus/