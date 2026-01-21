愛犬家向けのお出かけ情報アプリ「ワンちゃんと」が1,500DL突破！5,400件超のリアルな口コミで、愛犬との思い出作りをサポート。最新お出かけランキングも日々更新中です

株式会社サイドバイ

アプリダウンロード数が1,500件を突破！「ワンちゃんと」

株式会社サイドバイ（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：片山哲）が運営する、犬連れお出かけ先口コミサイト「ワンちゃんと（wanchanto.info）」は、2026年1月21日時点で、iOS ／ Androidでのアプリダウンロード数が累計1,500件に達したことをお知らせいたします。

本サービスは「愛犬家がワンちゃんと行った様子」を共有し、他の愛犬家さんとその愛犬との豊かな暮らしをサポートすることを目的に運営しております。2026年1月21日時点での愛犬家登録数は1,250名を突破し、月間約8,300名のユーザー様にご利用いただくプラットフォームへと成長いたしました。毎月約200名もの新たな愛犬家様にご登録いただいており、現在、お出かけ先のリアルな口コミ数は5,400件を超えています。

都道府県やカテゴリー別の詳細な絞り込み機能に加え、実際に足を運んだ飼い主様だからこそわかる細やかな情報が支持され、日常的なお出かけから旅行計画まで幅広くご活用いただいております。今後も「ワンちゃんと」は、愛犬家のみなさまの投稿で作るランキング更新やSNSでの情報発信を通じ、愛犬との思い出作りを応援してまいります。

アプリ1,500DL突破！愛犬家1,250名が支持する「ワンちゃんと」の熱量

2026年1月21日現在、愛犬家向けお出かけ情報アプリ「ワンちゃんと（wanchanto.info）」の累計ダウンロード数が1,500件を突破いたしました。現在、愛犬家登録数は1,250名に達しており、月間約8,300名の方にご利用いただくプラットフォームへと成長しています。

特筆すべきは、毎月新たに約200名の愛犬家が登録しているという増加ペースです。これは、単なる情報検索ツールとしてだけでなく、愛犬との生活をより豊かにしたいと願う飼い主様同士のコミュニティとして、「ワンちゃんと」が強く支持されている証拠です。

多くのユーザー様に日常的にアクセスいただくことで、情報の鮮度が保たれ、常に最新の「お出かけの今」が集まる場所となっています。私たちは、この熱量の高いコミュニティを通じて、一匹でも多くのワンちゃんと飼い主様が、笑顔になれるお出かけ先に出会えるようサポートを続けてまいります。

「ワンちゃんと」には、愛犬家さんによるお出かけ先のレビューが満載です5,400件超の「愛犬家目線」な口コミが、失敗しないお出かけを実現

当アプリの最大の特徴は、実際に足を運んだ飼い主様から寄せられた5,400件を超える膨大な口コミデータです。一般のお出かけサイトやマップアプリとは異なり、愛犬家目線だからこそ分かるお出かけ先の環境や、何気ないけど知っておくと助かるポイントを知ることができます。

投稿される口コミは、愛犬との実体験に基づいているため、初めて訪れる場所でも不安を感じることなく計画を立てることが可能です。

「みなさまの口コミが、他の愛犬家さんのお出かけをサポートする」という善意のサイクルが生まれており、この信頼性の高い情報こそが、多くのユーザー様に選ばれている理由です。ご自身が体験した喜びや注意点をシェアすることで、全国のワンちゃん仲間のお出かけがよりスムーズで快適なものに変わっていきます。情報の質と量の両面から、愛犬との暮らしに安心をお届けします。

「ワンちゃんと」はお出かけ先のカテゴリーやお出かけ時期での検索にも対応しています直感的な操作で理想の場所が見つかる！絞り込み機能と簡単投稿

「ワンちゃんと」は、忙しい愛犬家さんでもストレスなく利用できるよう、操作性の良さに徹底的にこだわっています。都道府県別のエリア検索はもちろん、「カフェ・飲食店」「観光地」「宿泊施設」などのカテゴリー検索、さらには「お出かけ時期」での絞り込みも可能です。季節によって変わる現地の状況（夏場の路面の熱さや冬の防寒対策など）も、過去の同時期の口コミを参考にすることで、より正確に把握できます。また、お出かけ先でのレビュー投稿も、スマホから簡単に行える設計になっています。写真と一緒に短いコメントを添えるだけで、誰でも気軽に思い出を記録し、シェアすることができます。「探す」のも「書く」のもスムーズなインターフェースが、活発な情報交換を支えています。どんなときでも、あなたの指先ひとつで、愛犬との次の目的地がすぐに見つかる体験を提供いたします。

「ワンちゃんと」の公式インスタグラムでは、ワンちゃんとのお出かけを日々紹介しています人気スポットが一目でわかるランキングと、毎日更新のインスタグラム

アプリ内では、愛犬家のみなさまからいただいた貴重なご投稿を元に、日々「お出かけランキング」を更新しています。今、どのスポットが注目されているのか、どの施設が満足度高いのかが一目で分かり、週末のお出かけ先に迷った際の強力なガイドとなります。

さらに、アプリの外でも愛犬家のみなさまに役立つ情報を届けるため、公式Instagramでは毎日「おすすめのお出かけ先」をピックアップして公開中です。

視覚的に分かりやすい投稿で、日常の中に新しい発見やインスピレーションを提供しています。

アプリでの深い情報収集と、SNSでの気軽なトレンドチェック。この両軸を通じて、365日いつでも愛犬との楽しいお出かけをデザインするお手伝いをいたします。

これからも「ワンちゃんと」は、愛犬家のみなさまの声に耳を傾け、より便利で愛されるサービスへと進化し続けてまいります。

収益をワンちゃん支援活動へ循環

「ワンちゃんと」は、単に愛犬家のお出かけを支援するだけでなく、社会貢献にも力を入れていきます。

今後は、当サイトで得られた収益の一部を、不便な思いをしているワンちゃんたちや、保護・支援活動に取り組んでいる方々のために循環させていきたいと考えております。

「より多くのワンちゃんと愛犬家さんが、かけがえのない楽しい体験・時間を過ごせるようにする」という当社の目的を達成するため、プラットフォームの成長と収益の社会還元を両立させ、ワンちゃんと愛犬家の生活がより豊かになる未来を目指してまいります。

日本中の愛犬家とつくる、最高の思い出作り

ユーザーが増えれば増えるほど、口コミの精度は高まり、より詳細なエリア情報やニッチなスポットが可視化されていきます。

私たちは、単なる情報サイトに留まらず、愛犬と飼い主さまが笑顔で過ごせる時間を最大化する「お出かけのパートナー」を目指します。今後もより一層の機能拡充と利便性の向上に努め、日本中を愛犬家にとって優しい場所へと繋いでまいります。

愛犬家の想いが育てていくサービスへ

「ワンちゃんと」は、ユーザーの皆様が投稿した口コミで成り立っています。お出かけ先の口コミが増えるほどに、より多くの愛犬家さんとワンちゃんが幸せな時間を過ごせるようになります。ぜひ「ワンちゃんと」を愛犬との素敵な思い出の共有ツールとして使っていただけると幸いです。