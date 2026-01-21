洗練されたホワイトデザインでおしゃれなゲーミング環境を実現するゲーミングモニター27インチを、ジェネリック家電ブランド「MAXZEN」より2025年12月25日から発売

エクスプライス株式会社

ジェネリック家電ブランド「MAXZEN」を展開するマクスゼン株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：清水敏光）は、ゲーミングモニター（MGM27CH01-Q180-WH）を、2025年12月25日より発売します。

近年、ゲーミングモニターは性能に加え、空間に調和するデザイン性も重視されています。本製品はホワイトを基調としたシンプルなデザインを採用し、明るくすっきりとしたゲーミング環境を構築したいユーザーに向けたゲーミングモニターです。ゲーム用途はもちろん、作業や日常使いにも違和感なく溶け込み、空間全体の印象をスマートに整えます。

- MGM27CH01-Q180-WH：https://maxzen.jp/product/mgm27ch01-q180-wh/

クリアな画質なWQHDと、色鮮やかな120％RGB＆10.7億色

鮮やかな映像をサポートする視野角178°IPSパネル＆リフレッシュレート180Hz

より深くゲームに没入させるAdaptive-Syncと多彩なモード

長時間のプレイにも配慮した設計

本製品は、長時間のプレイの際に気になる目や首・肩への負担に配慮したノングレア（非光沢）やブルーライトカットなどの設計をしております。

マルチモニターにも最適な3辺フレームレス

多機能スタンドで角度や高さが自由自在、壁掛けやアームの取り付けも可能

MGM25IC04-F240

MAXZENについて

「MAXZEN（マクスゼン）」は、コストパフォーマンスの高さで人気の2013年に誕生したジェネリック家電（※1）ブランドです。「最大限のゆたかさを、削ぎ落した価格で」をコンセプトに掲げ、家電販売で培った経験を生かしながら、機能と価格のバランスを徹底追求しお客様視点での製品開発を心がけています。2024年度（※2）の実績といたしましては、生活家電、季節家電、調理家電など約260製品を取り扱い、累計販売台数は254万台を突破し年間売上高は89億円を超えました。

※1 ジェネリック家電：搭載機能を厳選することで高品質かつ低価格での販売を実現した家電製品

※2 2024年度：2024年2月1日～2025年1月31日の期間

会社概要

会社名 マクスゼン株式会社 （英文社名：MAXZEN Inc.）

URL http://maxzen.jp/

代表者 代表取締役社長 清水敏光

所在地 本社 東京都江東区南砂2-7-5

資本金 3,000万円

株主 エクスプライス株式会社（100%）

事業内容 家電製品の企画・開発・製造