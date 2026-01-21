2026年01月26日(月) AndTech WEBオンライン「電力需要と CCUS を支える水素総合セミナー～データセンターの電力需要急増などに伴う、水素活用電源への期待とは～」WEB講座開講予定
株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、昨今高まりを見せるグリーン水素製造技術での課題解決ニーズに応えるべく、第一人者の講師からなる「電力需要と CCUS を支える水素総合セミナー～データセンターの電力需要急増などに伴う、水素活用電源への期待とは～ 」講座を開講いたします。
ブルー水素から各種水電解・人工光合成まで、主要なグリーン水素製造技術の特徴と原理、液化水素・MCH・アンモニアなど多様な水素キャリアの特性やコスト、運用上の特徴を解説。
発電・燃料電池・製鉄・合成燃料など幅広い水素利用技術に加え、副生水素やデータセンター電源など新潮流についても解説。
本講座は、2026年01月26日開講を予定いたします。
詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1f0ce875-b866-676e-bf9d-064fb9a95405
Live配信・WEBセミナー講習会 概要
テーマ：電力需要と CCUS を支える水素総合セミナー～データセンターの電力需要急増などに伴う、水素活用電源への期待とは～
開催日時：2026年01月26日(月) 10:30-16:30
参 加 費：49,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定
U R L ：https://andtech.co.jp/seminars/1f0ce875-b866-676e-bf9d-064fb9a95405
WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）
セミナー講習会内容構成
ープログラム・講師ー
横山技術事務所 代表 (元・新日鉄住金化学(株) 総合研究所) 工学博士 横山 直樹 氏
本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題
1. 水素製造技術
褐炭ガス化法+CCS によるブルー水素製造技術、アルカリ水電解法、固体高分子型水電解法(PEM)、固体酸化物型水電解法(SOEC)、アニオン交換膜型水電解法(AEM)、人工光合成法(水と光触媒)による各グリーン水素製造法に関する各知識を得ることができる。
2. 水素キャリア技術
液化水素(LH2)、メチルシクロヘキサン(MCH)、液化アンモニア(L-NH3)、液化合成メタン(L-e-CH4)、水素吸蔵合金(MH)の特性といった各種水素キャリアに関する知識およびその特徴およびコスト比較に関する各知識を習得できる。
3. 水素利用技術
水素による蓄電と他の蓄電方式の充放電時間-出力特性比較および水素と蓄電池の蓄電効率比較、水素発電用の水素燃焼マルチノズル技術、燃料電池自動車(FCV)技術(新規 FC および水素タンク)、水素還元製鉄技術、水素と CO2 からのメタネーション技術(低温低圧反応触媒およびプレート型反応器)および合成燃料製造技術(新規逆シフト反応用触媒および FT 反応用触媒)、水素と CO2 からのメタノール合成技術(反応分離膜)およびメタノールからのエチレン、プロピレンの選択的合成技術(革新的ゼオライト触媒)、水素と CO2 からパラキシレン合成技術(カプセル化触媒)に関する各知識を習得できる。
更に、今注目を集めている副生グリーン水素と定置型燃料電池によるデータセンター用電源に関する技術動向についての知識も習得できる。
本セミナーの受講形式
WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。
詳細は、お申し込み後お伝えいたします。
【講演主旨】
水素に携わることになられた、事業企画部門、研究開発部門、生産技術部門、環境管理部門の皆様、経営層の皆様を対象に、CCUS、水素、再エネ、各々の技術と課題を詳しく解説させていただきます。
【プログラム】
1. 背景
1-1. 世界の CO2 濃度の推移と地球温暖化およびエネルギー源構成の現状
1-2. カーボンニュートラル社会の構図と CCUS-水素-再エネの役割
2. 水素製造
2-1. 概要
2-2. グレー水素 ：製鉄副生水素１.
2-3. グレー水素 ：石油精製副生水素２.
2-4. ブルー水素：褐炭ガス化＋CCS
2-5. グリーン水素 ：食塩水電解法苛性ソーダ製造時の副生水素１.
2-6. グリーン水素 ：水電解法２.
(1) アルカリ水電解法
(2) 固体高分子型水電解法(PEM)
(3) 固体酸化物型水電解法(SOEC)
(4) アニオン交換膜型水電解法(AEM)
2-7. 人工光合成法 (水の光触媒分解)
2-8. 水素製造コスト比較
3. 水素キャリア
3-1. 概要
3-2. 水素キャリア１. ：液化水素 (LH2)
3-3. 水素キャリア２. ：メチルシクロヘキサン (MCH)
3-4. 水素キャリア３. ：液化アンモニア (L-NH3)
3-5. 水素キャリア４.：液化合成メタン (L-e-CH4)
3-6. 水素キャリア５.： 水素吸蔵合金(MH)
3-7. 各水素キャリアの特徴およびコスト比較
4. 水素利用
4-1. 概要
4-2. 水素利用１. ：水素蓄電
4-3. 水素利用２. ：水素発電 (水素燃焼による火力発電)
4-4. 水素利用３. ：CN 燃料
(1) e-CH4 (メタネーション)
(2) 合成燃料
4-5. 水素利用４. ：燃料電池自動車 (FCV)
4-6. 水素利用５. ：水素還元製鉄
4-7. 水素利用６.：苛性ソーダ製造副生グリーン水素と定置型燃料電池によるデータセンター用電源の技術動向
5. まとめ
質疑応答
