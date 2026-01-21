「マーケティング・セールス World 2026 春 東京」に出展

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、2026年2月4日（水）～2月6日（金）に幕張メッセで開催される、「マーケティング・セールス World 2026 春 東京」に出展いたします。

本イベントでは、弊社開発商品について実機によるデモンストレーションを行うほか、お客様のご相談に営業・技術担当がお応えいたします。

ご来場の際はぜひお立ち寄りくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

「マーケティング・セールス World 2026 春 東京」公式Webサイト

https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo

■主な展示内容

営業名刺管理「SKYPCE」

https://www.skypce.net/

クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」

https://www.skyseaclientview.net/

■出展ブースのご案内（小間番号）

幕張メッセ 6ホール S03-54

■お申し込み

※下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。

「マーケティング・セールス World 2026 春 東京」公式Webサイト

https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

- SKYPCE、SKYSEA および SKYSEA Client View は、Ｓｋｙ株式会社の登録商標です。- その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。- 本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。- 掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。