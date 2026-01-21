『MEO Dashboard byGMO』、「ITreview Grid Award 2026 Winter」のMEO部門で最高位「Leader」賞を史上初の19期連続受賞【GMO TECH】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMO TECH株式会社（代表取締役社長：鈴木 亮一 以下、GMO TECH）が提供するMEO（※）総合管理ツール『MEO Dashboard byGMO』は、「ITreview Grid Award 2026 Winter」（主催：アイティクラウド株式会社 URL：https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html）にて、MEO部門・SNS管理部門の最高位「Leader」賞を受賞いたしました。

MEO部門における「Leader」賞の受賞は19期連続となり、同部門では史上初の快挙となります。また、SNS管理部門での「Leader」賞の受賞は、今回が13度目となります。



（※）「Map Engine Optimization」の略称で、Googleマップ上で店舗ページの検索順位を上げる施策のことです。Googleでキーワード検索した時に、Google検索結果画面とGoogleマップ上での検索結果で上位表示を目指して対策することをいいます。

【サービス評価の背景】

『MEO Dashboard byGMO』の、ダッシュボードの使いやすさに加え、視覚的な順位レポートやAI分析支援、各種SNSとの連携など、運用効率向上に機能が充実している点が高く評価されました。

【「ITreview」に寄せられた『MEO Dashboard byGMO』利用者の声（一部抜粋）】

■『MEO Dashboard byGMO』に関するレビュー

URL：https://www.itreview.jp/products/meo-dashboard/reviews

【『MEO Dashboard byGMO』について】（URL：https://meo-dash.com/ ）】

MEO順位計測管理ツール『MEO Dashboard byGMO』は、検索キーワードの検索地点ごとの自社・競合の順位取得をはじめ、商圏エリア内での多地点順位分析、店舗WEBページの構造化マークアップをワンタグでシステム連携させる機能など、運用効率を高める様々な機能を搭載しています。また、Googleビジネスプロフィールのインサイト機能で得られたデータと順位に、Googleアナリティクスのデータを掛け合わせて実施するクロス分析にも対応。MEO対策の効率化と来店率向上に貢献します。

【「ITreview Grid Award 2026 Winter」について】

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開し、四半期に一度、ユーザーに支持された製品を「ITreview Grid Award」として表彰しています。

「ITreview Grid」で満足度が高い領域のプロダクトには「High Performer」バッジが発行され、満足度・認知度両方の領域で高い評価を得たプロダクトには「Leader」バッジが発行されます。

今回の「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、2025年12月までに掲載されたレビューの集計結果を発表しています。

■ITreview Grid Award 2026 Winter

URL：https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

MEO部門：https://www.itreview.jp/categories/meo

SNS管理部門：https://www.itreview.jp/categories/sns-management

【今後について】

『MEO Dashboard byGMO』では、お客様からのご要望に応じた機能拡充やUI改修を重ね、店舗の集客向上と業務効率化を支援するツールとして今後もサービス向上に努めてまいります。

【GMO TECHについて】

GMO TECHは最新のテクノロジーを駆使したサービスを自社開発し、Webマーケティング全般における集客支援を行っています。

Googleマップ検索での上位表示対策を行う「MEO Dash! byGMO」は、MEO（マップエンジン最適化）により、検索結果での上位表示を支援するサービスです。自然検索での検索順位向上を支援する「SEO Dash! byGMO」は、独自のアルゴリズム解析に基づいたSEO対策を提供し、Webサイトの集客力を向上。広告配信サービス「GMO SmaAD」は、アフィリエイト（成果報酬型）広告を中心に、クライアントのニーズに応じた最適なプロモーション戦略を提供いたします。「GMOアプリ外課金」は、決済手数料を抑え、収益性の向上をサポートする新たな決済サービスです。

GMO TECHは、これらのサービスをはじめ、すべての事業に共通して、お客様のWeb戦略におけるKPIとして最も重要な、「問い合わせ・購入・インストール」などのコンバージョン（成果）に重点を置き、お客様企業の集客を通じたビジネスの発展に貢献しています。

