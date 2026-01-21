ファーネルジャパン、ネプコンジャパン2026に出展し電子技術革新と専門性を発信

ファーネルジャパン合同会社

東京-2026年1月21日：ファーネルジャパン（本社：東京都渋谷区恵比寿4-20-3、アヴネット株式会社グループ会社）は、国内最大級のエレクトロニクス部品・製造技術展示会である「ネプコンジャパン2026」（会期：2026年1月21日-23日、東京ビッグサイト）へ出展することを発表しました。本展示会は、2024年10月の本格事業開始以来、Farnellとして日本で初めての展示会出展となります。

ネプコンジャパンは、エレクトロニクス業界を代表する最先端技術、製品、ソリューションが一堂に会する展示会です。ファーネルジャパンの出展は、日本全国のエンジニア、設計者、調達担当者の皆様をサポートするというFarnellのコミットメントを示すものです。豊富な在庫を誇る電子部品、計測機器、開発ツールを、迅速かつ信頼性の高い配送体制とともに、すぐにアクセスできる環境を提供しています。

ファーネルジャパンは主に自社のEコマースプラットフォームを通じてお客様にサービスを提供していますが、ネプコンジャパンではお客様と直接対面で交流できる貴重な機会となります。ファーネルジャパンのブースでは、ご来場者様が製品や技術および調達に関するご要望についてご相談いただけるほか、製品を実際に手に取ってご体験いただけます。また、Farnellが試作から量産に至るまでエレクトロニクス開発をどのようにサポートしているかについても詳しくご紹介いたします。

ファーネルジャパンのブース（東6ホール E27-39）にて、以下の主要ブランドの製品デモンストレーションやソリューションを展示いたします。主な出展内容は以下の通りです。

- Multicomp Pro（マルチコンプ プロ）- 電子部品、開発ツール、はんだ付け機器、計測機器などの、高い品質、信頼性とコストパフォーマンスを兼ね備えた開発現場の必須アイテムをラインアップしてご紹介します。- Raspberry Pi（ラズベリーパイ） - 人体骨格認識AI のライブデモを実施。Raspberry PiとAIカメラを使用し、低消費電力、開発工数削減、クラウド不要を実現したエッジ画像認識技術をご体験いただけます。- アナログ・デバイセズ - Silent Switcher 3(R) 超ローノイズ・スイッチング・レギュレータの性能を、音でわかるデモンストレーションを展示。ノイズ低減の難しい低周波のノイズ違いを聞き比べて体感いただけます。- NI Emerson - NI CompactDAQ、mioDAQ、LabVIEWを用いたシンプルな自動測定ソリューションを展示。USB接続でパソコンへ直接データ取り込みが可能で、AIを活用した効率的なテストと計測環境をご紹介します。

これらのデモンストレーションによるご紹介で、Farnellによる幅広い製品ラインアップや強固なサプライヤーパートナーシップ、1つから大量購入まで対応可能なサポート体制について、より多くの方にご認識いただくことを目指しています。

ネプコンジャパン2026概要

会期：2026年1月21日（水）～23日（金）

会場：東京ビッグサイト

ファーネルブース：東6ホール、ブース番号 E27-39

最新のエレクトロニクス技術とソリューションを、ぜひ会場でご体験ください。

ファーネルジャパンのNEPCON JAPAN 2026への出展に関する詳細は、以下の特設サイトをご覧ください。

出展概要ウェブページ :https://jp.farnell.com/nepcon-japan