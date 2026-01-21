新構造の「スマートキャップ」搭載で素早い水分補給を実現　大人のスポーツシーンに最適化した　ステンレス クールボトル（SD-KA型）新発売

象印マホービン株式会社

象印マホービン株式会社では、大好評の「シームレスせん」シリーズより、開閉が簡単で素早く水分補給ができる新構造「スマートキャップ」搭載のステンレス クールボトル（SD-KA型）を2026年2月21日より発売します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6490/table/261_1_895b444f30f66e3125ff5bfb0819a88d.jpg?v=202601210521 ]

調査※1※2によると大人の運動は、子どものように「アスリート」意識の高い競技としての運動よりも「健康維持」や「趣味」を目的としたものが中心であることが分かりました。そこで、大人の日常的な運動シーンに徹底的に寄り添えるよう、運動中でも素早く水分補給ができる新構造「スマートキャップ」を採用。持ち運びやすさへのニーズにも応え、使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できる「折りたたみハンドル」を搭載しています。また、多様なアクティビティに合わせて選べる4サイズを展開します。

※1 スポーツライフに関する調査（2022）実施：笹川スポーツ財団

※2 4～21歳のスポーツライフに関する調査（2023／6～7）実施：笹川スポーツ財団

【商品特長】

1．アクティブなシーンに適した操作性

- ラクな開閉で素早く水分補給ができる新感覚「スマートキャップ」- さまざまなシーンで持ち運びしやすい折りたたみハンドルつき大きくて持ちやすい形状で、使わないときは折りたたんでコンパクトにできます。- ボトルを守る底カバー（シリコーンゴム製）つき2.冷たさが長時間続く保冷力- 驚きの保冷力！「ステンレス真空2重まほうびん」暑い季節でも、飲み物の冷たい温度を長時間キープ※3します。

※3 保冷効力：4℃の冷水が6時間後でも9℃以下（60・75サイズ）／8℃以下（100・120サイズ）

（保冷効力とは、室温20℃±2℃において、製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水温4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度。）

- 飲み物も氷も入れやすい「広口約5cm」- 結露抑制構造ふた部分に空気断熱層を採用。冷たい飲み物を入れても結露しにくい構造です。3.洗浄の手間を削減するお手入れ性- 業界初※4せんとパッキンがひとつになった「シームレスせん」パッキンをはずして洗わなくていいので、お手入れが簡単です。さらに、せんセット1部品化にしたことで、高いお手入れ性を実現しました。

※4 せんとパッキンをひとつにしたせん構造の技術。ステンレスボトルにおいて。（2020年7月30日発表による 当社調べ）

- 食器洗い乾燥機対応すべてのパーツ（せんセット・本体・底カバー）が食洗機対応です。- スポーツドリンクOK！内面「ラクリア加工⁺（プラス）」従来の電解研磨加工より耐食性が高くサビに強いため、スポーツドリンク等の塩分を含む飲み物にも対応。汚れが落ちやすく、お手入れも簡単です。- 本体丸洗い※5OK

※5 水中に放置しないでください。

【商品ラインアップ】

【商品仕様】※3 保冷効力とは、室温20℃±2℃において、製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水温4℃±1のときから6時間放置した場合におけるその水の温度。

商品サイトはこちら :https://www.zojirushi.co.jp/syohin/bottle_tumbler/bottle/sd-ka/