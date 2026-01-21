DX推進人材に必要な「ビジネス変革スキル」と「パーソナルスキル」を解説した資料を無料公開！｜株式会社リンプレス

株式会社リンプレス資料をダウンロードする :https://www.linpress.co.jp/download/32

企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、DXに取り組む企業様に向けて、『DX推進人材に必要な「ビジネス変革スキル」と「パーソナルスキル」』と題した資料を無料公開しましたので、お知らせします。

■資料概要

DX推進人材に必要な「ビジネス変革スキル」と「パーソナルスキル」

経済産業省とIPAが発表した「DX推進スキル標準」にて、DXを推進する全ての人材に共通して求められる5つのカテゴリーと12のサブカテゴリーからなる共通スキルリストが公表されました。

その中でも近年、特に重要視されているのが「ビジネス変革スキル」と「パーソナルスキル」といったスキルです。

本資料では、「ビジネス変革スキル」や「パーソナルスキル」の概要を詳しく解説しています。

■目次

■株式会社リンプレスについて

- DX推進人材に求められるスキルとは- DX推進人材に必要な「ビジネス変革」スキルとは- DX推進人材に必要な「パーソナルスキル」とは- DX推進人材の育成に最適な「DX課題解決型実践プログラム」＜こんな方におすすめ＞- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方

リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。

会社名：株式会社リンプレス

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階

代表者：代表取締役社長 三宮壮

設立：2017年4月1日

株主：株式会社リンクレア（100％）

資本金：5,000万円

事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援

URL：https://www.linpress.co.jp/