DX推進人材に必要な「ビジネス変革スキル」と「パーソナルスキル」を解説した資料を無料公開！｜株式会社リンプレス
株式会社リンプレス
資料をダウンロードする :
https://www.linpress.co.jp/download/32
- DX推進人材に求められるスキルとは
- DX推進人材に必要な「ビジネス変革」スキルとは
- DX推進人材に必要な「パーソナルスキル」とは
- DX推進人材の育成に最適な「DX課題解決型実践プログラム」
＜こんな方におすすめ＞
- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方
- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方
企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、DXに取り組む企業様に向けて、『DX推進人材に必要な「ビジネス変革スキル」と「パーソナルスキル」』と題した資料を無料公開しましたので、お知らせします。
■資料概要
DX推進人材に必要な「ビジネス変革スキル」と「パーソナルスキル」
経済産業省とIPAが発表した「DX推進スキル標準」にて、DXを推進する全ての人材に共通して求められる5つのカテゴリーと12のサブカテゴリーからなる共通スキルリストが公表されました。
その中でも近年、特に重要視されているのが「ビジネス変革スキル」と「パーソナルスキル」といったスキルです。
本資料では、「ビジネス変革スキル」や「パーソナルスキル」の概要を詳しく解説しています。
■目次
■株式会社リンプレスについて
リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。
会社名：株式会社リンプレス
所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階
代表者：代表取締役社長 三宮壮
設立：2017年4月1日
株主：株式会社リンクレア（100％）
資本金：5,000万円
事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援
URL：https://www.linpress.co.jp/