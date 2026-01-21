『キャプテン翼』と11人のエピソード展開催！

　漫画『キャプテン翼』の連載開始から45周年となるこの機に、原作者・高橋陽一先生をはじめ、南葛SC事業本部長の岡野雅行氏や元プロサッカー選手の小野伸二氏、芸能界トップクラスのサッカー通としても知られる俳優の影山優佳さんら”翼ファン”11名が、『キャプテン翼』からどのような影響を受けてきたのか、心に残り続けている名シーンとともに紹介する展示を行います。


　また、期間中には南葛ＳＣの選手とのふれあい交流イベントや、東京理科大学地域貢献サークル「カナラボ」によるワークショップ、葛飾区に本社を置く株式会社タカラトミーによる現代版ベーゴマ『ベイブレード』（発売元：株式会社タカラトミー）の公式イベント「BEYBLADE X CASUAL BATTLE DAY IN『キャプテン翼』と11人のエピソード展」などさまざまなイベントを開催します。



１．『キャプテン翼』と11人のエピソード展

【主催】葛飾区、独立行政法人 日本スポーツ振興センター 秩父宮記念スポーツ博物館


　　　　公益財団法人 キャプテン翼財団


【協力】株式会社南葛ＳＣ、株式会社タカラトミー


（１）日程


　　　令和８年２月6日（金）～３月１日（日）


　　（休催日：２月８日（日））


（２）会場


　　　にこわ新小岩（新小岩地域活動センター）


　　　葛飾区西新小岩４丁目33-2


（３）展覧会ＨＰ（https://www.city.katsushika.lg.jp/event/1000107/1040540.html）


　　　※1/22正午公開予定



(C)高橋陽一

２．関連イベント

（１）２月1日 南葛SC 「節分」イベント参加！


　葛飾区からJリーグを目指す南葛SCが、区内の節分豆まき行事に参加します！南葛ＳＣ事業本部長を務め、元サッカー日本代表で「野人」こと岡野雅行氏と高木健旨ヘッドコーチが「南葛青鬼」に扮して登場します。


亀有香取神社節分祭　に2026南葛SC全選手、監督参加


【日時】2026年2月1日（日）14：00頃


【会場】亀有香取神社（葛飾区亀有3-42-24）


　南葛SCが毎年必勝祈願を行っている亀有香取神社の節分祭（15時回）に南葛SC全選手、風間監督、岩本GMが特設舞台に登壇し、福豆、お菓子撒きを行い、地域を明るく楽しく盛り上げます！


【必勝祈願＆節分祭スケジュール】


12:00　南葛SC物販ブーススタート


15:00　南葛青鬼スタート


15:20　鬼を選手・スタッフが追いかける形でステージに上がり退治。お菓子配り開始


15:40　お菓子配り終了


15:45　本殿前にて南葛SCメンバー全員で集合写真撮影


16:30　ブース終了





昨年の様子

　



（２）「南葛ＳＣ」の選手たちと遊ぼう！サッカー交流イベント


　葛飾からＪリーグ入りを目指す「南葛ＳＣ」の選手と一緒に、風船リフティングやミニサッカー


など、サッカーが初めてでも遊びながら楽しめるふれあいイベントを開催します。


【日時】2026年２月９日（月）15:30～16:30


【会場】にこわ新小岩


　　　（新小岩地域活動センター）　


　　　　葛飾区西新小岩4-33-2


【対象】小学生


【定員】40名（先着順）


【費用】無料


【申込方法】当日受付





(C)南葛SC

（３）東京理科大学地域貢献サークル「カナラボ」によるワークショップを開催！


　葛飾区金町にある東京理科大学の地域貢献サークル「カナラボ」の学生によるサッカーにちなんだ


ワークショップを開催します。



【日時】2026年２月22日（日）10:00～16:00


【会場】にこわ新小岩


　　　（新小岩地域活動センター）　


葛飾区西新小岩4-33-2


【対象】どなたでも（未就学児は保護者同伴）


【定員】材料がなくなり次第終了


【費用】無料


【申込方法】当日受付







（４）BEYBLADE X CASUAL BATTLE DAY IN『キャプテン翼』と11人のエピソード展


　『ベイブレード』発祥の地・葛飾で、最新シリーズ『BEYBLADE X』の公式交流イベントを開催！「BEYBLADE　X ×南葛SCコラボステッカー」がもらえる『BEYBLADE X』の体験会や、勝ち抜くと南葛SCのグッズなどがもらえる連勝バトル、フリーバトルなどを楽しむことができます。


【日時】2026年２月28日（土）


　　　　11:00～17:00（予定）


【会場】にこわ新小岩


　　　（新小岩地域活動センター）


　　　　葛飾区西新小岩4-33-2


【対象】６歳以上


【費用】無料


【申込方法】当日受付







(C)HK,HM,PD,BBX,TX　(C) ＴＯＭＹ

【「BEYBLADEX ×南葛SCコラボステッカー」】



(C)HK,HM,PD,BBX,TX　(C) ＴＯＭＹ　(C)高橋陽一

※イベント詳細につきましては、以下のＨＰ（１月22日正午公開予定）よりご確認ください。


（https://beyblade.takaratomy.co.jp/beyblade-x/news/news260122.html）