『キャプテン翼』と11人のエピソード展開催！

葛飾区

漫画『キャプテン翼』の連載開始から45周年となるこの機に、原作者・高橋陽一先生をはじめ、南葛SC事業本部長の岡野雅行氏や元プロサッカー選手の小野伸二氏、芸能界トップクラスのサッカー通としても知られる俳優の影山優佳さんら”翼ファン”11名が、『キャプテン翼』からどのような影響を受けてきたのか、心に残り続けている名シーンとともに紹介する展示を行います。

また、期間中には南葛ＳＣの選手とのふれあい交流イベントや、東京理科大学地域貢献サークル「カナラボ」によるワークショップ、葛飾区に本社を置く株式会社タカラトミーによる現代版ベーゴマ『ベイブレード』（発売元：株式会社タカラトミー）の公式イベント「BEYBLADE X CASUAL BATTLE DAY IN『キャプテン翼』と11人のエピソード展」などさまざまなイベントを開催します。

１．『キャプテン翼』と11人のエピソード展

【主催】葛飾区、独立行政法人 日本スポーツ振興センター 秩父宮記念スポーツ博物館

公益財団法人 キャプテン翼財団

【協力】株式会社南葛ＳＣ、株式会社タカラトミー

（１）日程

令和８年２月6日（金）～３月１日（日）

（休催日：２月８日（日））

（２）会場

にこわ新小岩（新小岩地域活動センター）

葛飾区西新小岩４丁目33-2

（３）展覧会ＨＰ（https://www.city.katsushika.lg.jp/event/1000107/1040540.html）

※1/22正午公開予定

(C)高橋陽一２．関連イベント

（１）２月1日 南葛SC 「節分」イベント参加！

葛飾区からJリーグを目指す南葛SCが、区内の節分豆まき行事に参加します！南葛ＳＣ事業本部長を務め、元サッカー日本代表で「野人」こと岡野雅行氏と高木健旨ヘッドコーチが「南葛青鬼」に扮して登場します。

亀有香取神社節分祭 に2026南葛SC全選手、監督参加

【日時】2026年2月1日（日）14：00頃

【会場】亀有香取神社（葛飾区亀有3-42-24）

南葛SCが毎年必勝祈願を行っている亀有香取神社の節分祭（15時回）に南葛SC全選手、風間監督、岩本GMが特設舞台に登壇し、福豆、お菓子撒きを行い、地域を明るく楽しく盛り上げます！

【必勝祈願＆節分祭スケジュール】

12:00 南葛SC物販ブーススタート

15:00 南葛青鬼スタート

15:20 鬼を選手・スタッフが追いかける形でステージに上がり退治。お菓子配り開始

15:40 お菓子配り終了

15:45 本殿前にて南葛SCメンバー全員で集合写真撮影

16:30 ブース終了

昨年の様子

（２）「南葛ＳＣ」の選手たちと遊ぼう！サッカー交流イベント

葛飾からＪリーグ入りを目指す「南葛ＳＣ」の選手と一緒に、風船リフティングやミニサッカー

など、サッカーが初めてでも遊びながら楽しめるふれあいイベントを開催します。

【日時】2026年２月９日（月）15:30～16:30

【会場】にこわ新小岩

（新小岩地域活動センター）

葛飾区西新小岩4-33-2

【対象】小学生

【定員】40名（先着順）

【費用】無料

【申込方法】当日受付

(C)南葛SC

（３）東京理科大学地域貢献サークル「カナラボ」によるワークショップを開催！

葛飾区金町にある東京理科大学の地域貢献サークル「カナラボ」の学生によるサッカーにちなんだ

ワークショップを開催します。

【日時】2026年２月22日（日）10:00～16:00

【会場】にこわ新小岩

（新小岩地域活動センター）

葛飾区西新小岩4-33-2

【対象】どなたでも（未就学児は保護者同伴）

【定員】材料がなくなり次第終了

【費用】無料

【申込方法】当日受付

（４）BEYBLADE X CASUAL BATTLE DAY IN『キャプテン翼』と11人のエピソード展

『ベイブレード』発祥の地・葛飾で、最新シリーズ『BEYBLADE X』の公式交流イベントを開催！「BEYBLADE X ×南葛SCコラボステッカー」がもらえる『BEYBLADE X』の体験会や、勝ち抜くと南葛SCのグッズなどがもらえる連勝バトル、フリーバトルなどを楽しむことができます。

【日時】2026年２月28日（土）

11:00～17:00（予定）

【会場】にこわ新小岩

（新小岩地域活動センター）

葛飾区西新小岩4-33-2

【対象】６歳以上

【費用】無料

【申込方法】当日受付

(C)HK,HM,PD,BBX,TX (C) ＴＯＭＹ

【「BEYBLADEX ×南葛SCコラボステッカー」】

(C)HK,HM,PD,BBX,TX (C) ＴＯＭＹ (C)高橋陽一

※イベント詳細につきましては、以下のＨＰ（１月22日正午公開予定）よりご確認ください。

（https://beyblade.takaratomy.co.jp/beyblade-x/news/news260122.html）