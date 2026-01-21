『キャプテン翼』と11人のエピソード展開催！
漫画『キャプテン翼』の連載開始から45周年となるこの機に、原作者・高橋陽一先生をはじめ、南葛SC事業本部長の岡野雅行氏や元プロサッカー選手の小野伸二氏、芸能界トップクラスのサッカー通としても知られる俳優の影山優佳さんら”翼ファン”11名が、『キャプテン翼』からどのような影響を受けてきたのか、心に残り続けている名シーンとともに紹介する展示を行います。
また、期間中には南葛ＳＣの選手とのふれあい交流イベントや、東京理科大学地域貢献サークル「カナラボ」によるワークショップ、葛飾区に本社を置く株式会社タカラトミーによる現代版ベーゴマ『ベイブレード』（発売元：株式会社タカラトミー）の公式イベント「BEYBLADE X CASUAL BATTLE DAY IN『キャプテン翼』と11人のエピソード展」などさまざまなイベントを開催します。
１．『キャプテン翼』と11人のエピソード展
【主催】葛飾区、独立行政法人 日本スポーツ振興センター 秩父宮記念スポーツ博物館
公益財団法人 キャプテン翼財団
【協力】株式会社南葛ＳＣ、株式会社タカラトミー
（１）日程
令和８年２月6日（金）～３月１日（日）
（休催日：２月８日（日））
（２）会場
にこわ新小岩（新小岩地域活動センター）
葛飾区西新小岩４丁目33-2
（３）展覧会ＨＰ（https://www.city.katsushika.lg.jp/event/1000107/1040540.html）
※1/22正午公開予定
(C)高橋陽一
２．関連イベント
（１）２月1日 南葛SC 「節分」イベント参加！
葛飾区からJリーグを目指す南葛SCが、区内の節分豆まき行事に参加します！南葛ＳＣ事業本部長を務め、元サッカー日本代表で「野人」こと岡野雅行氏と高木健旨ヘッドコーチが「南葛青鬼」に扮して登場します。
亀有香取神社節分祭 に2026南葛SC全選手、監督参加
【日時】2026年2月1日（日）14：00頃
【会場】亀有香取神社（葛飾区亀有3-42-24）
南葛SCが毎年必勝祈願を行っている亀有香取神社の節分祭（15時回）に南葛SC全選手、風間監督、岩本GMが特設舞台に登壇し、福豆、お菓子撒きを行い、地域を明るく楽しく盛り上げます！
【必勝祈願＆節分祭スケジュール】
12:00 南葛SC物販ブーススタート
15:00 南葛青鬼スタート
15:20 鬼を選手・スタッフが追いかける形でステージに上がり退治。お菓子配り開始
15:40 お菓子配り終了
15:45 本殿前にて南葛SCメンバー全員で集合写真撮影
16:30 ブース終了
昨年の様子
（２）「南葛ＳＣ」の選手たちと遊ぼう！サッカー交流イベント
葛飾からＪリーグ入りを目指す「南葛ＳＣ」の選手と一緒に、風船リフティングやミニサッカー
など、サッカーが初めてでも遊びながら楽しめるふれあいイベントを開催します。
【日時】2026年２月９日（月）15:30～16:30
【会場】にこわ新小岩
（新小岩地域活動センター）
葛飾区西新小岩4-33-2
【対象】小学生
【定員】40名（先着順）
【費用】無料
【申込方法】当日受付
(C)南葛SC
（３）東京理科大学地域貢献サークル「カナラボ」によるワークショップを開催！
葛飾区金町にある東京理科大学の地域貢献サークル「カナラボ」の学生によるサッカーにちなんだ
ワークショップを開催します。
【日時】2026年２月22日（日）10:00～16:00
【会場】にこわ新小岩
（新小岩地域活動センター）
葛飾区西新小岩4-33-2
【対象】どなたでも（未就学児は保護者同伴）
【定員】材料がなくなり次第終了
【費用】無料
【申込方法】当日受付
（４）BEYBLADE X CASUAL BATTLE DAY IN『キャプテン翼』と11人のエピソード展
『ベイブレード』発祥の地・葛飾で、最新シリーズ『BEYBLADE X』の公式交流イベントを開催！「BEYBLADE X ×南葛SCコラボステッカー」がもらえる『BEYBLADE X』の体験会や、勝ち抜くと南葛SCのグッズなどがもらえる連勝バトル、フリーバトルなどを楽しむことができます。
【日時】2026年２月28日（土）
11:00～17:00（予定）
【会場】にこわ新小岩
（新小岩地域活動センター）
葛飾区西新小岩4-33-2
【対象】６歳以上
【費用】無料
【申込方法】当日受付
(C)HK,HM,PD,BBX,TX (C) ＴＯＭＹ
【「BEYBLADEX ×南葛SCコラボステッカー」】
(C)HK,HM,PD,BBX,TX (C) ＴＯＭＹ (C)高橋陽一
※イベント詳細につきましては、以下のＨＰ（１月22日正午公開予定）よりご確認ください。
（https://beyblade.takaratomy.co.jp/beyblade-x/news/news260122.html）