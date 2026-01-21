「地域の生産を終わらせない」──リボーン株式会社、地方農業×スタートアップの実践モデルをJAPAN STARTUP SELECTION - the 12th Edition - に出展

リボーン株式会社地域の生産を終わらせない。後継者不足に直面する地方の加工品を、現代の市場につなぐリボーン株式会社の取り組み

後継者不足や市場縮小により、価値ある地方の加工品が静かに姿を消しつつある--。

こうした課題に向き合い、「生産を終わらせない仕組みづくり」に取り組むリボーン株式会社（本社：宮城県富谷市）は、スタートアップ展示会 JAPAN STARTUP SELECTION 12（JSS12） にブース出展いたします。

後継者不足や市場縮小により、価値ある地方の加工品が継続できなくなるケースが全国で増えています

リボーン株式会社は、後継者不足に直面する地方生産者の加工品を引き継ぎ、現代の市場に合った形で再編集・発信する“食のスタートアップ”です。

生産者の想いや技術を未来につなぎ、売上を地域へ還元することで、次の就農者・後継者が生まれる循環をつくることを事業の中核に据えています。

■ リボーンが取り組む「循環型モデル」

生産は地域に残したまま、リボーンが「市場との接点」を担う循環型ビジネスモデル

リボーンは、生産者と市場の間に立ち、

以下の循環を創造します。

- 地方生産者：後継者不足に直面する加工・生産の現場- リボーン株式会社：企画・再編集、ブランド設計、販路開拓、情報発信- 市場・顧客：百貨店、空港、EC、国内外の消費者- 売上・価値の還元：加工の継続、設備・原料への再投資、収益の可視化- 次の担い手：就農・事業承継につながる仕事と未来

生産は地域に残したまま、「売れる仕組み」だけを都市とつなぐ。

この構造により、生産が続き、収益が地域に戻り、次の担い手が育つ循環を実現しています。

■ これまでの実績

■ JAPAN STARTUP SELECTION 12th 出展の目的

空港・百貨店・ポップアップなどでの販売実績を通じ、地方加工品の継続的な事業化を実践- G7関連行事で提供された国産ノンアルコールドリンクの企画・展開- 空港・百貨店・ポップアップ・ECでの継続販売実績- 自治体・地域事業者と連携した事業承継・商品開発プロジェクトJAPAN STARTUP SELECTION 12th 出展を通じ、自治体・投資家との新たな連携を模索します

本展示では、

- 地方農家・加工事業者との事業連携- 自治体との地域産業支援・事業承継モデルの検討- 中長期視点での投資・伴走支援

といったテーマに関心をお持ちの方々に向けて、具体的な事業スキームと実例をご紹介します。

「補助金依存ではなく、民間の力で持続可能に回る地域産業モデルをつくりたい」

そんな課題意識をお持ちの自治体関係者、投資家の皆さまは、ぜひブースへお立ち寄りください。

展示会概要

展示会名：「JAPAN STARTUP SELECTION - the 12th Edition - 」

公式サイト：https://jss.site/

出展内容：地方生産を継続させる循環型ビジネスモデル、事業連携・投資相談

会社概要地方の生産と市場をつなぎ、次の担い手が生まれる循環をつくる リボーン株式会社

会社名：リボーン株式会社

所在地：宮城県富谷市富谷新町39

事業内容：地方加工品の企画・再編集、ブランド設計、販路開拓、情報発信

お問い合わせ

メール：info@reborntomiya.com

事業連携・投資に関するご相談は、こちらへ(https://jsobercurious.com/pages/contact)

または展示会当日ブースまたは公式サイトよりお気軽にお問い合わせください。