【世界最速】BTS・JINがアンバサダーを務める「IGIN」　新作は、スッキリ飲みやすい“ピーチフレーバー”の缶チューハイ　2026年2月24日(火)全国のローソンから順次発売

株式会社エムエスエンタープライズグローバルアンバサダーのBTS・JIN

株式会社エムエスエンタープライズ (本社：東京都 台東区、代表取締役社長：青柳 雅之) は、21世紀のポップアイコン・BTSのメンバー JIN がアンバサダーを務める酒類ブランド「IGIN（アイギン）」の人気シリーズ「IGIN APPLE TONIC（アイギン アップル トニック）」より、スッキリと飲みやすい“ピーチフレーバー”の缶チューハイ「PINKOM（ピンコム）」を、2026年2月24日（火）より全国のローソン店舗にて発売開始いたします。

本商品は、韓国を含む他国では未発売となる特別な一作となり、日本国内だけでなく世界的に注目度が高い商品です。

▼ 新作は“リンゴ×ピーチ” 世界中のどこよりも早く日本のみなさまにお届け

IGIN APPLE TONICシリーズは、韓国産の風味豊かな米を使用した発酵酒に、ジューシーなリンゴの味わいを掛け合わせたアルコールチューハイです。

ベースとなるリンゴに、さまざまな果物を組み合わせることで新たな味わいを生み出してきた本シリーズ。

今回の新作「IGIN APPLE TONIC PINKOM」は、ふんわりと広がる桃の香りが特徴のピーチ味。もうすぐ訪れる春に向けて、お花見や行楽シーンにも心地よく楽しめる味わいに仕上げました。

思わずときめくPINKカラーのように“キュン”と甘酸っぱい味わいが楽しめる一本を、ぜひお楽しみください。

▼発売開始に先立ち、1/28(水)10:00よりローソンアプリにて予約受付開始！

スッキリ飲みやすい新作、IGIN APPLE TONIC PINKOM

2月24日(火)より全国のローソン店舗にて販売を開始する「IGIN APPLE TONIC PINKOM」。

これまでの販売では、発売直後に完売となる店舗が相次ぐなど多くの反響をいただいており、今回の新作についても早期の完売が予想されます。

そこで、店頭在庫や売切状況に左右されることなく、より多くの方にお楽しみいただけるよう、発売日である2月24日(火)にお受け取りいただけるアプリ予約の実施が決定いたしました。

AセットとBセット、それぞれについてくる限定グッズは、組み合わせることでアクリルスタンド仕様に…！

新作を思う存分楽しむ〈PINKOM（ピーチ） ６本セット〉と、IGIN APPLE TONICシリーズの全ての商品を一度でコンプリートできる〈シリーズ ６本セット〉の２パターンご用意。

それぞれのセットに付属するオリジナルアクリルコースターは、今回のローソン先行のために作られたここでしか手に入らない限定グッズとなります。

商品や予約についての詳細はローソン特設サイト(https://www.lawson.co.jp/lab/campaign/igin_apple_tonic_pinkom/)をご確認ください。

■ 予約概要

予約開始：2026年1月28日(水) 10:00～

予約方法：ローソンアプリの案内に沿ってお申し込みください

商品受取開始：2026年2月24日(火)～ 3/2(月) 各日11:00以降

※予約の受付は数量に達し次第終了

また、発売に合わせて、ローソン公式SNSにてキャンペーンを実施予定。

キャンペーンの詳細は、ローソン公式キャンペーンページにて順次発信予定ですので、お楽しみにお待ちください。

世界中の誰よりも早く味わう、IGINの新定番。

この瞬間だけの特別な「IGIN APPLE TONIC PINKOM」で、今夜も IGIN と乾杯しませんか？

▼販売情報

・販売商品：IGIN APPLE TONIC PINKOM

・店頭販売/予約受取開始：2026年2月24日(火)

（アプリ予約は 1月28日(水)10:00 からローソンアプリにて開始）

・販売場所：ローソン・ナチュラルローソン

※お酒の取扱店のみ ※ローソンストア100を除く

※20歳未満の方への酒類販売は行っておりません。

※一部お取り扱いがない店舗もございます。

・・・・・IGIN（アイギン）・・・・・

Where Smiles Begin,IGIN

私・I と ジン・GIN が出会い、世界中の人々を笑顔にする「IGIN」が生まれました。

「IGIN」は、韓国の風味豊かな米と甘いリンゴで作られた IGIN APPLE GIN から始まり、地域共生をベースに成長するグローバル酒類ブランドです。

自然と笑顔が生まれる場所をテーマに、自然と笑顔が生まれる「味わい」と「楽しさ」を通して、誰もが自由に笑うことができる、日常の中の幸せに寄り添っていきます。

日本公式オンラインサイト｜IGIN TOKYO(https://igin.tokyo/)