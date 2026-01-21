「ちいかわ」初のスマホアプリ『ちいかわぽけっと』「2026 さっぽろ雪まつり」出展の続報解禁！！アプリ内ではアイテムプレゼント企画とログインボーナスを実施！

株式会社アプリボット

株式会社アプリボット（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：浮田光樹）が企画・制作・開発・運営を行う、「ちいかわ」初のスマホアプリ『ちいかわぽけっと』（以下、『ちいぽけ』）は、2026年2月に行われる「2026さっぽろ雪まつり」への雪像出展について、続報をお知らせいたします。

また、雪像出展を記念したアプリ内施策と、『ちいぽけ』公式Xでプレゼントが当たるキャンペーンを実施いたします。

本作は、イラストレーター・ナガノ氏がX（旧Twitter）に投稿している人気漫画作品「ちいかわ」を原作とし、『ちいかわたちといつでもどこでも一緒』をコンセプトに、「ちいかわ」の世界観を感じられる遊びを詰め合わせたスマートフォンゲームアプリです。2025年3月27日（木）より、日本および韓国、台湾、香港、マカオ、タイ、そしてアメリカを含む、世界43の国と地域にて配信中です。

◆もうすぐさっぽろ雪まつり！『ちいぽけ』雪像ブースや来場者限定プレゼント、アプリ内キャンペーンなどの追加情報をお届け！

１） 2026さっぽろ雪まつり『ちいぽけ』ブースについて

『ちいかわぽけっと』のピクニック衣装を身に纏ったちいかわ・ハチワレ・うさぎの雪像が、「2026さっぽろ雪まつり」に登場いたします。

また、会場には特設ブースを設置し、来場者限定のノベルティプレゼントをお配りします。

■概要

開催日程：2026年2月4日(水)～2月11日(水)

開催場所：大通会場6丁目

特設ブース運営時間：10:00～20:00 （最終受付：19:30）

※各日9:00より整列を開始いたします

※当日等の状況によって、整理券を配布するなど、入場方法は変更する可能性がございます。

変更の際は「ちいぽけ公式X」よりアナウンスを行います。

■ノベルティプレゼントについて

下記をご提示いただいた方に、来場者限定ノベルティプレゼントをお渡しいたします。

１.『ちいぽけ』ホーム画面のご提示：「ちいぽけクリアカード」1枚をプレゼント

２. SNSで#ちいぽけ雪まつりをつけた投稿画面のご提示：「ちいぽけステッカー」1枚をプレゼント

２） アプリ内にて、2026さっぽろ雪まつりを記念した２つのキャンペーンを実施！

2026さっぽろ雪まつり出展記念キャンペーンと題して、ゲーム内で使えるアイテムのプレゼントやログインボーナスのプレゼントを実施いたします。

１. 2026さっぽろ雪まつり出展記念ログインボーナス

期間中にログインすることで 「宝石（無償）」最大20,000個がもらえるログインボーナスを開催いたします。

※ログインボーナスは、タイトル画面からゲームを開始した際に受け取ることができます。

・開催期間：

2026年2月4日(水) 10:00 ～ 2026年2月11日(水) 23:59

２. 2026さっぽろ雪まつり出展記念プレゼント

期間中にログインしたお客様に、下記一式をプレゼントさせていただきます。

・開催期間：

2026年2月4日(水) 10:00 ～ 2026年2月11日(水) 23:59

▼プレゼント内容

・「宝石（無償）」17,000個

・「小さいアメ」30個

・「ガチャチケット」110個

・「虫の討伐札」2個

・「ゾウの討伐札」2個

・「ボスの討伐札」2個

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

３）『ちいぽけ』公式Xにて、「2026さっぽろ雪まつり出展記念！ノベルティプレゼント Xキャンペーン」を実施！

『ちいぽけ』公式Xにて、「ちいぽけクリアカード」「ちいぽけステッカー」のセットが抽選で当たるキャンペーンを実施いたします。

■実施期間：

2026年2月4日(水) 10:00 ～ 2026年2月11日(水) 23:59

■応募方法：

１.「ちいかわぽけっと」公式Xアカウント（@chiikawa_pt_jp）をフォロー

２.「ちいかわぽけっと」公式Xアカウントがポストする対象のキャンペーン投稿をリポスト

■賞品：

「ちいぽけクリアカード」と「ちいぽけステッカー」のセット 50名様（抽選）

『ちいかわぽけっと』概要

・タイトル ： ちいかわぽけっと

・価格 ： 基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

・対応OS ： iOS/Android（機種によりご利用いただけない場合があります）

・開発・運営： 株式会社アプリボット

・権利表記：(C)nagano / chiikawa committee Developed by Applibot, Inc.

・URL一覧

公式サイト(https://jp.chiikawa-pocket.com/ja/)

公式X（＠chiikawa_pt_jp）(https://x.com/chiikawa_pt_jp)

公式TikTok（@chiikawa_pt_jp）(https://tiktok.com/@chiikawa_pt_jp)

公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@chiikawa_pt_jp)

App Store(https://apps.apple.com/jp/app/id6596745408)

Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.applibot.chiikawapocket)

『ちいかわぽけっと』3分でわかるちいぽけのあそびかた(https://www.youtube.com/watch?v=TbByXSE-Cpk)

『ちいかわぽけっと』について

「ちいかわ」について

「ちいかわ」は、2020年よりイラストレーターのナガノ氏が連載開始したX（旧Twitter）に投稿している人気漫画作品です。楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々を過ごすちいかわたちの物語が大人から子供まで幅広い人気を博し、Xのフォロワーは現在までで450万人を突破しています。また「ちいかわ」は、『日本キャラクター大賞2022』、『日本キャラクター大賞2024』、そして2025年7月に発表された『日本キャラクター大賞2025』でもグランプリを獲得しました。

アニメ「ちいかわ」は、「めざましテレビ」（フジテレビ系列5:25～8:14）内にて毎週火曜日・金曜日7:40ごろに放送されており、放送終了後にはYouTube、TVer、FODで1週間限定見逃し配信中です。