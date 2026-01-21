美肌力、起動*1。全方位型、新・薬用導入美容液がクリニークから登場。

ELCジャパン株式会社

皮膚科学発想の化粧品ブランド「クリニーク」は、生まれ持った肌印象を最大限に引き出し、自分らしい美しさを追求することを目指す「イーブン ベター」から、新・薬用導入美容液「イーブン ベター アクティブ ブースター セラム〈医薬部外品〉」を2026年2月13日（金）に新発売。日本人のために研究・開発された本製品は、国内で生産し、日本限定で発売いたします。

いつものお手入れでは手応えを感じにくくなったあなたに。

まるで潜在能力を引き出し、美しく起動*1させるように。

潤い、透明感、ハリ…。１本で10 の美肌スイッチにアプローチ。

理想の肌への道筋を明るく照らすように。しなやかに動き出す肌*2へ。

■美しさの鍵は「有効成分ナイアシンアミド」×「浸透設計」

※美白：メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと。毛穴：キメが整う毛穴レスな印象のこと。くすみ：乾燥による

美白*3、シワ改善、肌荒れを防ぐマルチな「有効成分ナイアシンアミド」を肌の構造に着想を得た、生体模倣(バイオミメティックス)発想の浸透設計で角質層のすみずみまで、しっかり均一に届けます。

■導入美容液としての特性を活かすこだわり抜いたフォーミュラ

導入美容液がなじみにくい肌状態導入美容液が角層までなじみやすい肌状態

とろりとした液状から肌の上でみずみずしくひろがる独自のテクスチャーは、導入美容液としての特性を的確に発揮できるようこだわり抜いたフォーミュラ。軽やかな使い心地で、すっと素早くなじみ、ピタッと密着。絶妙な極薄ヴェールを形成することで、肌をなめらかに整え、次のスキンケアを受け入れやすい肌をつくります。

■皮膚科学発想のクリニークならではのフォーミュラ

■イーブン ベター シリーズとは

- 日本人のために研究・開発- アレルギーテスト済み*4- 香料不使用- 敏感肌対応*5

生まれ持った肌印象を最大限に引き出し、自分らしい美しさを追求してほしいという願いから生まれた、透明感のある美しい肌を目指すブライトニング シリーズです。

シミ・色ムラ、くすみ感などの悩みに寄り添いながら、これからも”イーブン ベター”な肌を目指して、透明感のその先へ。

■製品詳細

2026年2月13日（金）新発売

イーブン ベター アクティブ ブースター セラム〈医薬部外品〉

30mL 7,810円(本体7,100円)



クリニークについて

1968年にNYで皮膚科学発想の化粧品ブランドとして誕生したクリニーク。

600万回のアレルギーテスト済み*4。香料不使用*6という約束を守り続けています。

https://www.clinique.jp(https://www.clinique.jp/?utm_medium=paid_search_brand&utm_source=yahoo&utm_campaign=brandname_site-conversion&utm_content=ysa-top&utm_term=online&yclid=YSS.1001260845.EAIaIQobChMI9_yZsOCZkgMVwRp7Bx3XtxXyEAAYASAAEgLb5PD_BwE&sa_p=YSA&sa_cc=1001260845&sa_t=1768899563923&sa_ra=BD)

【クリニーク公式】

・公式オンラインショップ：https://www.clinique.jp(https://www.clinique.jp/?utm_medium=paid_search_brand&utm_source=yahoo&utm_campaign=brandname_site-conversion&utm_content=ysa-top&utm_term=online&yclid=YSS.1001260845.EAIaIQobChMI9_yZsOCZkgMVwRp7Bx3XtxXyEAAYASAAEgLb5PD_BwE&sa_p=YSA&sa_cc=1001260845&sa_t=1768899563923&sa_ra=BD)

・インスタグラム：@cliniquejp(https://www.instagram.com/cliniquejp/)

・X：@CliniqueJp(https://x.com/CliniqueJp)

読者からのお問い合わせ及びクレジット

クリニーク お客様相談室 TEL: 0570-003-770

お貸出しのご依頼、この資料に関するお問い合わせ

株式会社メディア・グローブ clinique-pr@mediaglobe.co.jp

＊1 美しい肌印象を目指す気持ちが前向きに動き出すこと ＊2 気持ちが前向きになり、表情が豊かになる印象のこと ＊3 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと ＊4 ただし、すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。＊5 すべての方に皮膚トラブルが起きないというわけではありません。*6 フレグランス「クリニーク ハッピー」関連製品を除く