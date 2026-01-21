【正月太り経験者は約6割】8割のオフィスワーカーが「また飲みたい」と回答。「ホットスムージー」という新しい野菜習慣

ボンディッシュ株式会社

“おいしい一皿で絆をつなぐ”社員食堂・ケータリングの企画運営を行うボンディッシュ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：上形 秀一郎）では、「食生活を改善したいが、忙しくて時間が取れない」というオフィスワーカーのニーズに応え、運営する都内の社員食堂・カフェ 4拠点で手軽かつ満足感の高い「ホットスムージー」の提供を強化しています。

正月太り経験者は6割、加速する若年層の野菜不足

2026年の年明け、多くのビジネスパーソンが自身の体調変化を実感する時期となりました。 調査によると、約6割が「正月太りを経験したことがある」と回答しました(※1)。 その原因として、高カロリーな食事や運動不足が挙げられる一方、解消法として「食生活の見直し」を挙げる人が多く、健康意識の向上が顕著となっています。

一方で、日本人の野菜摂取量は低迷を続けています。 厚生労働省の調査では、1日の平均摂取量は256グラムと、10年前と比べて1割ほど減少しました(※2)。 特に20代の摂取量が最も少なく、働く世代の栄養バランスの偏りが社会的な課題となっています。

※1：ウェルネスダイニング株式会社「お正月太りに関する調査(https://www.wellness-dining.com/corporate/report/2237/)」

※2：厚生労働省「令和5年 国民健康・栄養調査(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45540.html)」

リピート意欲は8割以上！ 「ホットスムージー」が選ばれる5つのポイント

当社のホットスムージーを注文した会社員を対象に実施したアンケート(※3)では、約4割が「タイパ（時間対効果）よく野菜を摂取できる」と回答しました。また、「普通」と回答した人を含めると、9割が業務の合間でも無理なく野菜を摂れると感じていることが分かりました。

さらに、8割以上が「また飲みたい（リピートしたい）」と回答しており、忙しいビジネスシーンにおいても、手軽さや味、満足感の面で一定の評価を得ている様子がうかがえます。

こうした結果から、ホットスムージーは短時間で野菜を摂りたい、業務の合間に無理なく取り入れたい、といったオフィスワーカーのニーズに応える選択肢として受け止められていることが見えてきました。

※3：

・調査期間 : 2025年11月27日～2026年1月6日

・調査機関 : ボンディッシュ株式会社

・調査対象 : 当社運営の社員食堂またはカフェにて該当商品を注文のお客様

・有効回答数 : 13

・調査方法（集計方法、算出方法） : 対面アンケート調査

1. 日常の野菜不足を一杯で解消

不足しがちな野菜を、調理の手間なくスムージーで手軽に補うことができます。

2. 働く女性を支える“温活”サポート

冬のオフィス環境では冷えを感じやすい人が多いことを踏まえ、身体を芯から温めるホット仕様で提供。寒さによる負担を和らげ、冬場のオフィスでのコンディション維持を支えます。

3. コーヒー代わりの「ワンハンド」スタイル

スプーン不要の専用カップを採用。 コーヒーを飲むような感覚で、デスクワーク中や移動中にも手軽に取り入れられます。

4. 満足感を生む「あらごし野菜」の食感

「あらごしきのこ（粗くすりつぶしたきのこ）」など、素材の食感をあえて残すことで、食べ応えと素材本来の旨味を両立しました。

5. 飽きずに続けられる「日替わり」の機能性メニュー

5種類の日替わりスープを用意。 食物繊維やビタミンDが豊富な「きのこ」、ルテインを含み目の疲れに嬉しい「黄パプリカのスパイシーポタージュ」など、日々の体調に合わせて選べるラインナップです。

利用者の声（都内オフィス内カフェ利用者のコメントより）

20代 女性

「正月太りで体重の増加が気になっていましたが、温かくて飲みやすく、野菜も無理なく摂れるのが嬉しいです。年始の体調を整えたい時期にぴったり。食感もあって満足感があり、日替わりなのも楽しみです」

30代 女性

「栄養摂取はもちろんですが、何より重視しているのは味のクオリティです。こちらのスムージーは理屈抜きで『また飲みたい』と思わせてくれる美味しさで、つい何度もリピートしています」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36259/table/397_1_5ecee0eb34c12401db8342b628e41756.jpg?v=202601210151 ]

ボンディッシュ株式会社 :https://www.bondish.co.jp/

【会社概要】

会社名 ：ボンディッシュ株式会社

代表 ：代表取締役 上形 秀一郎

本社 ：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1丁目2-2 竹橋ビル 16階

事業内容：・社員食堂、キャラクターカフェのプロデュースと運営

・法人向け社員食堂「BONDISH OFFICE LUNCH」の運営

https://www.bondish.co.jp/office-lunch

・ケータリングサービス「ORDERMADE CATERING」の運営

https://www.bondish.co.jp/ordermade

・法人向けフードデリバリー「EAZY CATERING」の運営

https://eazy-catering.com/

・カフェ/コーヒー豆販売サイト「R.O.STAR」の運営

https://plus.rostar.jp/

・藤子・F・不二雄ミュージアムカフェの運営

URL ：https://www.bondish.co.jp/