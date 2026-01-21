【hibi&蔦屋書店 10MINUTES NOVEL PROJECT 2025】小説から生まれたhibi「夕暮れに奏でる」がついに完成！発売記念イベントも開催決定！

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

ソニー・ミュージックエンタテインメントが運営する小説投稿サイト「monogatary.com」は、毎日運営より出される「お題」へ自由に「物語」を投稿でき、それに対して挿絵やコメントをつけるなど様々なリアクションをして遊べるプラットフォームです。

毎日運営より出される「お題」へ自由に「物語」を投稿でき、それに対して挿絵やコメントをつけるなど様々なリアクションをして遊べる小説投稿サイト。過去に主催したコンテスト「モノコン2019」からは、話題曲「アイドル」がグローバルチャートで1位を獲得するなど活躍が目覚ましい“小説を音楽にする“ユニット「YOASOBI」が誕生するなど多くの話題を呼んできました。



「日常に10分、自然のアロマを。」をコンセプトに、マッチを擦るように火をつけて、立ちのぼる自然の香りに身をゆだねて楽しむお香スティック「hibi」。



今回、モノコン2025にて「10分間の愛」をお題として募集した大賞作品「香りに火を灯すように / 著・茉莉花 (作品URL： https://monogatary.com/story/522124 )」を原作としたオリジナルのhibi「夕暮れに奏でる」を開発いたしました。2026年2月6日(金)より全国の蔦屋書店 & TSUTAYA BOOKSTORE(一部除く)で発売をしていきます。



その発売を記念しまして、2026年2月6日(金)にイベントを開催させていただきます。

ゲストに俳優の「兵頭功海」さんをお招きし、小説から生まれたhibiの香りの印象や、原作小説となる大賞作品の朗読など、新商品である「夕暮れに奏でる」の香りとともに小説の世界観をお届けさせていただきます。



また、「hibi」を運営する神戸マッチ(株)代表取締役 嵯峨山真史さん、今回の調香を担当された(株)大発 調香部の土川真子さんもお招き「小説から香りを作っていく裏側」もお聞きする予定です。皆様のご参加を心よりお待ちしております。





▼小説から生まれたhibi「夕暮れに奏でる」発売記念イベントについて

▼日時

2026年2月6日(金) 19:00開場 / 19:30開演 / 20:30終了(予定)



▼場所

代官山 蔦屋書店内 3号館2階

(〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町16-15)



▼参加申込みスケジュール(各先着)

１.兵頭功海 オフィシャルファンクラブ「winsea」先行応募枠

2025月1日22日(木)12:00～1月26日(月)23:59

※お申込みURLは兵頭功海さんのオフィシャルファンクラブ内よりご案内いたします。

オフィシャルファンクラブ「winsea」：https://winsea.lps1.jp/



２.一般応募枠

1月27日(火)12:00～2月6日(金)18:00

※お申込みURLは応募受付日にご案内予定です。



▼ご来場の際の注意事項

＊発熱や咳の症状があるなど、当日体調がすぐれないお客様はご参加をお控えください。

＊高齢の方や基礎疾患をお持ちの方は、無理をせずご自身の体調と相談しながら出席の是非をご検討ください。

＊咳エチケットの励行にご協力をお願いいたします。

＊止むを得ずイベントが中止、内容変更になる場合があります。



▼主催

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社/代官山 蔦屋書店



▼共催・協力

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント



▼お問合せ先

代官山 蔦屋書店（03-3770-2525）



▼登壇者プロフィール

◇兵頭功海 (俳優)

2018年、GYAOとAmuseが共同実施したオーディション、第1回「NEW CINEMA PROJECT」の「出演者」部門でグランプリを受賞。そのプロジェクトの作品映画「五億円のじんせい」で俳優デビューを果たすと、「騎士竜戦隊リュウソウジャー」にカナロ／リュウソウゴールド役で注目を集めた。

その後も話題作に多数出演し、初の主演映画「消せない記憶」（23）は数々の海外の映画祭にて上映し、アメリカ・リッチモンド国際映画祭では、最優秀主演俳優賞を受賞。ドラマ「CODE-願いの代償」（23）、日曜劇場「下剋上球児」（23）が話題になり、ネクストブレイク俳優として注目された。映画「18歳のおとなたち」（24）「みーんな、宇宙人。」「ブルーピリオド」（24）ドラマ「９ボーダー」（24）TBSテレビ「ドラマストリーム『毒恋～毒も過ぎれば恋となる～』」（24）にてＷ主演を務め、ABEMAオリジナルドラマ「インフォーマ -闇を生きる獣たち-」（24）テレビ東京「五十嵐夫妻は偽装他人」（25）読売テレビ「私の知らない私」（25）など話題作に多数出演。現在放送中のTBS火曜ドラマ「未来のムスコ」に矢野真役にて出演中。





◇嵯峨山 真史 (神戸マッチ株式会社 代表取締役)

1968年兵庫県生まれ。大学卒業後、日本コダックに入社。1999年に家業を継ぐために祖父が創業した神戸マッチに入社し、2010年に代表取締役に就任。9月1日には、東京蔵前に新たな発信拠点である、hibiのコンセプトストアをオープン。16種の〈hibi〉のラインナップから、スタッフが実際に火をつけて香りのテイスティングをお手伝いし、好きな香調やなりたい気分に合わせて、オリジナルデザインの白い8本入りマッチ箱風ボックスに、ご自分だけのアソートを作ってお持ち帰りいただける取り組みを行うなど、hibiの世界観を多くの方に広げていく活動を積極的に展開中。





◇土川 真子 (株式会社大発 調香部)

1936年創業のお香製造会社 大発に生まれ、調理師を目指している中、スパイス・ハーブ・香辛料などの香りに興味を持たれ、それらが、お香の材料としても多数使われている事を知り、お香の世界に魅了されていったそうです。そして、家業のお香作りをしたいと思うようになり、大発に入社。今回の小説から生まれたhibi「夕暮れに奏でる」も、土川さんが調香。