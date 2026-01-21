アーティストの“D-LITE”とともに紡ぐフレグランスブランド「XIMU」。待望のファーストプロダクトがついに販売開始。

ハブアナイス株式会社

韓国発のフレグランスブランド「XIMU(シム)」は、1月23日(日)からプロダクトの販売をスタートいたします。今回のリリースは、2026年上期に開催される「XIMU」の発売を記念した“D-LITE”東京ローンチ記念イベントと連動し、ECサイトにて展開。イベント開催までに、全4回にわたり限定販売されます。イベントではECサイトにて対象商品をご購入いただいた方の中から抽選を行い、イベント参加券を提供し、 “D-LITE”によるサイン会やハイタッチ会に参加できます。“D-LITE”東京ローンチ記念イベント詳細及び4次先行販売は後日公開、その他詳細は公式インスタグラム(https://www.instagram.com/ximu.kr/)にて公開予定。

「XIMU」は、韓国語の“쉼(シム)＝休み”に由来。忙しい日常の中で“ふと立ち止まり、深呼吸をするひととき”を香りで届けたい、そんな想いから誕生したブランドです。お茶をゆっくり淹れるように空間に広がる穏やかな香りが、心の静けさを取り戻し、その哲学は“香りで時間を満たす”というコンセプトに込められています。「XIMU」の香りはすべて“茶(Tea)”からインスピレーションを受けており、ウーロンやジャスミン、ハーブなど、自然の温もりを感じさせるティーノートがベース。香りを通して、日常に小さな“休符”のような瞬間を与えます。



第1回先行販売 : 1月23日(金) 18:00～2月1日(日) 23:59 / 当選発表 2月4日(水) 16:00

第2回先行販売 : 2月9日(月) 18:00～2月15日(日) 23:59 / 当選発表 2月19日(木) 16:00

第3回先行販売 : 2月27日(金) 18:00～ 3月8日(日) 23:59 / 当選発表 3月11日(水) 16:00



インスタグラム : https://www.instagram.com/ximu.kr/

Perfume Tag / \1,800(税込)

持ち歩ける香りのアクセサリーとして誕生した「パフュームタグ」は、バッグやクローゼットに掛けて香りを楽しめるコンパクトタイプ。ライフスタイルに自然と寄り添い、心地よいティーノートが穏やかに広がります。お気に入りの香りをそっと纏い、どこにいても“休む”感覚を届けるフレーバーです。

Objet Diffuser / \4,500(税込)

空間を彩るインテリアとしても際立つ「オブジェディフューザー」。お茶のように穏やかに広がる香りが、部屋にやさしい空間を生み出します。石膏で作られた上品な佇まいを演出し、生活空間を特別な香りのアトリエへと昇華。

Triangle Sachet / \2,000(税込)

三角形のフォルムが印象的な「トライアングルサシェ」は、クローゼットや車内、デスクなど小空間での香りづけに最適。ブランドならではのティーベースの香りが、穏やかに心身を包み込みます。小さな休息を演出するための“香りのメッセージカード”です。

Sachet /\2,000(税込)

シンプルでナチュラルなデザインの「サシェ」は、毎日の暮らしの中で自然に溶け込む香りのパートナー。引き出しや寝室に置けば、穏やかな香りがやさしく漂い、空間全体を癒やしのムードで満たします。手軽に香りを取り入れたい人にオススメな一品です。

FRAGRANCE LINEUP

「XIMU」の6つの香りは、それぞれが異なる“休み”のかたちを描いています。



01. Soft White Tea

ホワイトティーをベースにした穏やかな香り「ソフトホワイトティー」は、ムスクとバニラの温もりが残る香りです。

TOP NOTE : バジル / フレッシュ

MIDDLE NOTE : ローズ, ジャスミン / ホワイトフローラル

BASE NOTE : ムスク, バニラ, ヘリオトロープ / ムスク・スイート・パウダリー



02. Bright Citrus Tea

オレンジ、レモン、ピーチが調和した「ブライトシトラスティー」は、朝に飲む一杯のシトラスティーのように、明るく軽やかなスタイルを感じさせるフレーバーです。

TOP NOTE : オレンジ, レモン, タンジェリン, ピーチ, アップル, プラム / シトラス・フルーティー

MIDDLE NOTE : フリージア, ミュゲ / ホワイトフローラル

BASE NOTE : ムスク, アンバー / ムスク・アン



03. Herbal Forest Tea

緑の森を思わせる清々しさとスパイスが共存する「ハーバルフォレストティー」。自然の中でひと休みするような感覚を与える香りが特徴。

TOP NOTE : ガーデン / グリーン

MIDDLE NOTE :ルバーブ, ジャスミン / フローラル

BASE NOTE : クローバ, ガルバナム / スパイシ



04. Citrus Black Tea

「シトラスブラックティー」は、シトラスとフルーツの爽やかさの中に、ブラックティーの深みとローズの上品さを併せ持つ香り。

TOP NOTE : オレンジ, チェリー, プラム, グリーン / シトラス・フルーティー・グリーン

MIDDLE NOTE : ブラックティー, ローズ / ティー・フローラル

BASE NOTE : パチョリ, バニリン, シュガー / ウッディ・スイート



05. Oriental Forest Tea

「オリエンタルフォレストティー」は、シトラス・ハーブの爽快さとウッディ・アンバーの深みを兼ね備えた香り。ティーとミモザの穏やかなフローラルが心身を包み込みます。

TOP NOTE : オレンジ, グレープフルーツ, ペーパーミント, ユーカリプタス, ローズマリー / シトラス・ミント・ハーブ

MIDDLE NOTE : ティー, ミュゲ, ミモザ / ティー・フローラル

BASE NOTE :シダーウッド, アンバー / ウッディ・アンバー



06. Floral Vanilla Tea

「フローラルバニラティー」は、花と果実、そしてバニラが溶け合う温もりに満ちた香り。まるで午後のティータイムに感じる幸福感を演出。

TOP NOTE : アプリコット, ココナッツ / フルーティー

MIDDLE NOTE : アカシア, ジャスミン, オレンジフラワー / スイートフローラル

BASE NOTE : ムスク, バニラ / ムスク・バニラ



About XIMU

「XIMU」という名前は、韓国語の「쉼（シム / 休み)」に由来しています。 お茶を水に淹れるように、空間に香りを淹れて、やすらぎを届けるブランドです。 誰にでも一日に一度は必要な、 ふと立ち止まり、深呼吸をするその瞬間を、香りに込めたいと考えました。 お茶を淹れると、時間とともに色も香りも深まっていくように、 「XIMU」の香りも急がず、ゆっくりと空間に広がっていきます。 忙しい一日の中でも、香りがふわりと漂えば、 心は静まり、忘れていた安らぎが戻ってきます。 私たちの香りはすべてお茶から始まります。 ウーロン、ジャスミン、ハーブ… お茶が持つ澄んだ温もりは、 空間をやさしく包み込み、小さな安らぎの場を作ります。 XIMUは、ただ香りを届けるブランドではありません。 香りを通じて、あなたの日常に休符のようなひとときを添え、 長く心に残るシーンを生み出します。 多彩な香りとともに、 あなたの毎日が少し特別なものになりますように。



Profile D-LITE

URL https://d-lite-official.jp

2006年にデビューしたK-POPを象徴する存在、BIGBANGのボーカル。圧倒的な歌声と爽やかな音色で観客を魅了するだけでなく、ユーモア溢れるトークで会場を笑いの渦に巻き込み、圧巻のパフォーマンスで感動を呼び起こす。まさに究極の「エンターテイナー」としての地位を確立している唯一無二のアーティスト。2008年「ナルバキスン (Look at me, Gwisun)」でソロ活動を開始し、2013年に日本初のアルバム『D’scover』をリリース。2017年には念願のソロコンサート・ドームツアー『D-LITE JAPAN DOME TOUR 2017 ～D-Day～』を実施。2025年4月からは、韓国を皮切りにD-LITE 2025 ASIA TOUR [D’s WAVE]を開催。2026年には、D-LITE 2025 ASIA TOUR: D’s WAVE ENCORE -JAPANが1月31日・2月1日に大阪で開催。