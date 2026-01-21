Polimill、コーポレートサイトをリニューアル！ - 新ミッション「のこしたいいみらいをともにつくる」を軸に内容を拡充

Polimill株式会社

生成AIの社会実装を牽引するPolimill株式会社（本社：東京都港区／代表取締役：伊藤あやめ・谷口野乃花）は、このたびコーポレートサイト(https://polimill.jp/)をリニューアルしました。

新ミッション「のこしたいいみらいをともにつくる」を軸に、当社が目指す姿やミッション、Our Philosophyなどの情報を改めて整理・拡充し、自治体・公共機関をはじめとするステークホルダーの皆さまに、Polimillの提供価値と取り組みがより伝わる構成へアップデートしています。

リニューアルの背景

「伝える力」を強化し、共創の輪を広げるために

社会課題が複雑化し、公共領域では意思決定や合意形成において、透明性や説明責任、当事者性への配慮が一層求められています。同時に、行政現場では業務負荷の増大などにより、限られた時間の中で質の高い検討と実装を進める難しさも高まっています。

Polimillは、こうした状況の中で「社会の担い手が、対話を通じて未来を選び取っていく」ための基盤を整えることが重要だと考えています。

今回のリニューアルは、当社の思想や提供サービスの全体像を、より多くの方に誤解なく、分かりやすく届けることで、自治体・公共機関、企業、研究機関、メディア、地域の担い手の皆さまとの共創を加速することを目的としています。

ミッション「のこしたいいみらいをともにつくる」

Polimillは昨年末、新たなミッションとして「のこしたいいみらいをともにつくる」を掲げました。

未来は誰かが一方的に定めるものではなく、住民・行政・現場・企業など多様な主体が対話し、納得感のある形で選択を積み重ねることで形づくられるものだと、当社は捉えています。Polimillは、公共領域における意思決定や合意形成を支える仕組みを、テクノロジーと運用設計の両面から社会実装していきます。

リニューアルのポイント

「社会像」と「サービス」を一続きで理解できる構成へ

今回のコーポレートサイトリニューアルでは、単なるデザイン刷新にとどまらず、情報の並べ方そのものを見直しました。具体的には、以下の点を中心に内容を充実させています。

・ミッション/Our Philosophyを起点に、Polimillが目指す社会像と課題意識が伝わる構成へ再編集

・情報を整理し、初めての方でも一次情報に到達しやすい導線へ改善

・「どんな課題に、どう役立つのか」が俯瞰しやすい構成へアップデート

トップページ

https://polimill.jp/

会社概要ページ

https://polimill.jp/company/

今後について

Polimillは、新ミッションのもと、公共領域における意思決定/合意形成を支える基盤づくりを推進するとともに、プロダクトと情報発信の両面を継続的にアップデートしてまいります。

コーポレートサイトを通じて、取り組みや実績、考え方を分かりやすく発信し、さまざまなステークホルダーの皆さまとともに「のこしたいいみらい」を形にしていきます。