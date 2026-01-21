Miichisoft、Dify導入・定着支援サービスを正式リリース。最短2週間でAIチャットボットを構築、問い合わせ対応工数を最大90％削減。

株式会社Miichisoft

2026年1月15日、Miichisoft株式会社は、オープンソース生成AIプラットフォーム「Dify」の導入・定着支援サービスを正式にリリースしました。

本サービスは、生成AIを迅速かつ安全に業務へ取り入れたい企業を対象としています。環境構築から安定運用まで、AI専門チームが一貫して支援します。単なる構築で終わるのではなく、継続的に価値を生み出すDify活用を重視しています。

2025年最も注目される生成AIプラットフォーム Difyとは

Difyは、プログラミング不要で高度な生成AIアプリケーションを構築できるオープンソースプラットフォームです。

世界中の開発者・企業から支持を集め、急成長を続けています。

数字が示すDifyの成長[表1: https://prtimes.jp/data/corp/139490/table/17_1_6ea537bd817d9258423c2631924356ab.jpg?v=202601210151 ]

※参照リンク：Githubトレンド(https://medium.com/@lssmj2014/december-12-2025-marks-a-critical-inflection-point-ai-agents-are-moving-decisively-from-5c49fd704807) | BayTech Consulting(https://www.baytechconsulting.com/blog/what-is-dify-ai-2025) | Dify 公式ブログ(https://dify.ai/blog/100k-stars-on-github-thank-you-to-our-amazing-open-source-community)

Difyの業界評価- TechCrunch Disrupt 2024：「Startup Battlefield 200」 に選出（詳細：URL(https://dify.ai/blog/dify-ai-blog-dify-selected-for-startup-battlefield-200-at-techcrunch-disrupt)）- ROSS Index 2024：注目のオープンソース・スタートアップランキング 第3位（詳細：URL(https://runacap.com/ross-index/annual-2024/)）- AWS Summit Japan 2025：メインスポンサーとして参加（詳細：URL(https://dify.ai/blog/dify-to-showcase-at-2025-aws-summit-japan)）- IF Con Tokyo 2025：一般社団法人Dify協会を正式発足（詳細：URL(https://dify.ai/blog/get-ready-for-if-con-tokyo-2025)）大手企業も続々導入：Dify活用の成果

日本国内でも、Difyを活用した業務改善の実績が生まれています。

- 株式会社サイバーエージェント：社内FAQの自動化により、月間約3,000時間の業務工数を削減。出典：サイバーエージェントのブログ（https://developers.cyberagent.co.jp/blog/archives/56492/）- 株式会社山下PMC：問い合わせ対応業務において、対応工数を約90％削減。出典：Tayoriブログ（https://tayori.com/blog/case_ypmc/）Difyで実現できること[表2: https://prtimes.jp/data/corp/139490/table/17_2_b9c62f61aa72bfbc78f39f01b77580b8.jpg?v=202601210151 ]見過ごせない現実：AI導入の「検討疲れ」

多くの企業がAI活用に関心を持ちながらも、次のような課題を抱えています。

「生成AIは有効だと理解しているが…」

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/139490/table/17_3_45c7bd780086c7930d5b95a793d86e84.jpg?v=202601210151 ]

結果として、プロジェクトが検討段階のまま停止してしまう例も少なくありません。

その間に、競合企業は着実にAI活用を進め、毎月、数千時間規模の業務工数の差が生まれています。

Difyが「導入の壁」を解消する理由

Difyは、まさにこの「導入前の壁」を解消するために設計されたプラットフォームです。

なぜMiichisoftがDify導入を支援するのか

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/139490/table/17_4_ed4e1af5b717daa73f0945643b9b0580.jpg?v=202601210151 ]

「AIを知っている」と「AIを業務で使える」の間には、大きなギャップがあります。

Dify自体は非常に強力なプラットフォームです。しかし、日本企業が成果を出すためには、言語・業務文化・セキュリティ要件を深く理解したパートナーの存在が不可欠です。

Miichisoftの実践的な導入経験

社内および顧客向けに、以下のようなDify導入を実施してきました。

Dify導入・定着支援サービス：4つのプラン

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/139490/table/17_5_3f4b018333dab75edbffc7466731e7b6.jpg?v=202601210151 ]Miichisoftが選ばれる理由[表6: https://prtimes.jp/data/corp/139490/table/17_6_8a9c76383aadcbd1197849b77d9ef41c.jpg?v=202601210151 ]

企業のニーズと段階に応じた、柔軟なサービスプランを用意しています。

サービスプラン一覧[表7: https://prtimes.jp/data/corp/139490/table/17_7_6c8a8db67de95f5a8c39eed66b565229.jpg?v=202601210151 ]提供価値・コミットメント

Miichisoftは「導入して終わり」ではなく、「使い続けられる」AI活用を重視しています。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/139490/table/17_8_421d53ca1e4cde821cf8f03108b4cf24.jpg?v=202601210151 ]Dify導入までの5ステップ出所：Miichisoftホームページ（https://miichisoft.com/dify-implementation-support/）

ステップ

期間限定：Dify導入無料相談

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/139490/table/17_9_8e3b7613c3816054bd94f701c43fc79f.jpg?v=202601210151 ]

本サービス正式リリースを記念して、2026年2月末までにお申し込みいただいた企業様限定で：

- Dify導入コンサルティング（通常30分）を90分に拡大して提供- 貴社の業務課題に合わせた具体的な導入プランをご提案- ROI試算と導入ロードマップを無料で作成

FAQ

Q1. AI利用におけるセキュリティが不安です

Difyはオンプレミスまたは自社クラウド環境への構築が可能です。機密データが外部に出ることはありません。

対応実績：

- AWS、Azure、または顧客専用サーバーでの構築- Azure OpenAI Service、AWS Bedrock（Private LLM）との連携- 金融・医療・製造業など、高いセキュリティ要件への対応Q2. ChatGPTを導入したが、現場で使われていません

多くの場合、問題はツールそのものではなく、活用設計にあります。

Miichisoftでは以下を重視しています。

- IT部門だけでなく、現場ユーザー向けの実践的トレーニング- 部門ごとに明確なユースケースを設計- 運用・定着支援サービスによる継続的な利用状況確認と改善Q3. AIを運用できるIT人材が社内にいません

Difyはノーコードで利用できるため、プログラミング知識は不要です。

さらにMiichisoftでは以下を継続的に支援します。

- ナレッジベースの定期更新- ハルシネーション（誤回答）への対応- プロンプトの最適化による回答精度向上Q4. コストが高そうで、ROIが見えません

まずはクイックスタートプラン（\0～\80,000）で効果を検証することが可能です。

導入企業の実績例：

- 月間3,000時間の業務削減 → 月間約450万円相当の人件費削減- 初年度で10～50倍のROIを実現したケースもQ5. 既存システム（kintone、Salesforce等）と連携できますか？

はい、可能です。DifyはAPI連携により、kintone、Salesforce、Google Workspace、Microsoft 365など主要なシステムと接続できます。

Enterpriseプランでは、ERP/CRMとの高度な連携も対応しています。

Q6. 導入前にROIを試算したいです

Miichisoftが提供する無料診断ツール「AIDO」で、5分でAI導入のROI試算・ロードマップを確認できます。

お問い合わせ・ご相談について

Dify導入をご検討中の企業様向けに、無料相談（約30分）を実施しています。

本相談では、以下の内容をご案内します。

本相談では、以下の内容をご案内します。

- Difyが貴社の業務に適しているかの初期評価- オーペンソース版／Enterprise版の適切な選定方針- 想定される導入スケジュールおよび概算費用

