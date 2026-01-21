特別な日をもっと特別に！ベビー＆キッズのフォーマルウェア

～入園式や特別な日をアカチャンホンポのフォーマルスタイルで～





株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、ベビーとキッズのセレモニーウェアを70cmから130cmまでご用意しています。シャープで品のあるデザインから華やかで愛らしいスタイルまで取り揃えています。カジュアルにもフォーマルにも履けるシューズやヘアアクセサリーも充実しており、トータルコーディネートが可能です。特別な日だけでなく、普段のちょっとしたおでかけにも使えるアイテムもラインナップしております。

ツイード調の蝶ネクタイがセットになった大人顔負けの3点セットスーツです。

表地はスーツのようなしっかりした素材ですが、柔らかく長時間着ても疲れにくい◎

ベロアリボンのタイ付きで簡単にフォーマルスタイルが完成します。

ブラウスの襟は小さめのデザイン。晴れの日にも着用いただけます。

定番カラーのサックスとホワイトで展開しています。

フォーマルシーンはもちろん、タイを外してちょっとしたおでかけにもぴったりです。

アカチャンホンポでは、他にもフォーマルウェアをご用意しております。

入園準備などの取材なども受け付けていますのでぜひご覧ください。

詳しくはこちら→ https://bit.ly/4qt7iMC

※掲載の商品は、実物と色目やパッケージが異なる場合があります。

※店舗により取り扱いがない、または取り寄せになる商品・サイズがございます。

また、オンラインショップでは商品によりカラー・サイズの展開が異なる場合がございます。詳細は各店舗または各商品ページをご確認ください。