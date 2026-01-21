先輩ママにも産院にも支持されている「ママ&キッズ」のアイテムが「ベビーカレンダーアワード2026」3部門で8アイテムが1位を受賞

株式会社ナチュラルサイエンスベビーカレンダーアワード2026 受賞アイテム

低刺激スキンケアメーカーのナチュラルサイエンス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小松令以子）では、生後すぐから使える低刺激スキンケア・ボディケアなどを扱う「ママ&キッズ」ブランドのアイテムが3部門で「ベビーカレンダーアワード2026」1位を受賞しました。

ベビーカレンダーアワード2026とは

【概要】

ママたちが「実際に使ってよかった」と思うマタニティ＆ベビー用品37部門をランキング形式で発表。2026年は投票数2,656名！

【選考方法】

ベビーカレンダーユーザーへのアンケート調査により、先輩ママのクチコミを参考にして購入したというマタニティ＆ベビー用品37部門を選出。さらに「実際に使ってよかった商品」について人のママのレビュー・採点により、合計点数が高い商品ベスト3を受賞商品として発表（ユーザー投票のみで順位決定）。

ベビーカレンダーアワード2026

ベビーカレンダーアワード2026 受賞アイテム

ベビー用保湿剤部門 1位

ママ＆キッズ 保湿剤シリーズ

（左から）ママ＆キッズ ベビーミルキーローション 150ml 2,310円 （税込）、ママ＆キッズ ベビーミルキークリーム 75g 2,310円

肌へのやさしさ、塗りやすさが好評で4年連続1位

低刺激処方のベビー用スキンケア。胎内で赤ちゃんの肌を守っている胎脂に含まれる8種のバリア成分と、羊水に含まれるアミノ酸のうち8種類の保湿成分をバランスよく配合しています。

ベビーミルキーローションはサラッとなじんでべたつかず、なめらかな使い心地。ベビーミルキークリームはリッチなのに伸びがいいクリームタイプ。

ベビー用日焼け止め部門 1位

ママ＆キッズ UVケアシリーズ

（左から）ママ＆キッズ UVライトミスト 103ml 2,695円（税込）、ママ＆キッズ UVライトベール90ml 2,695円（税込）、ママ＆キッズ サンスクリーンミルク 80g 2,695円（税込）、ママ＆キッズ サンスクリーンクリーム 60g 2,794円（税込）、ママ＆キッズ パーフェクトサンスクリーン 50g 2,794円（税込）

肌への優しさ＆塗りやすさが評価され堂々1位

お子様の月齢や使用する部位、ご使用シーンに合わせて使い分けができるママ＆キッズのUV5アイテムが1位に選ばれました。

敏感肌でも使える、低刺激洗浄料で落とせる、子どもが動いても塗りやすいなどの点が評価され受賞につながりました。

乳頭ケアクリーム・オイル部門 1位

ママ&キッズ ニプルベール

ママ＆キッズ ニプルベール 13ml 1,738円（税込）

肌への安心感、塗り心地と香りの良さで1位を獲得

乳首・乳輪をうるおいベールでやさしく包み込んで、肌荒れを防ぐ保護オイル。赤ちゃんの口に入っても安心。肌へのやさしさ、塗り心地、香りでトップに輝き、3年連続1位にランクインしました。

授乳前に拭きとる必要がなく、乾燥ケアにも使えます。

全国850カ所以上の医療施設でも導入中※のナチュラルサイエンスが誇る「基肌育スキンケアセミナー」

全国850ヵ所以上の医療施設でも導入中の新生児の肌荒れを防ぐ保湿ケアをレクチャーしています。通年で「スキンケアセミナー」を開催しており、また、沐浴・保湿方法を行った試験では、1歳時点での赤ちゃんのアトピー性皮膚炎・食物アレルギーの発症が極めて少ないという結果となりました。

弊社代表自身の子どものアトピー性皮膚炎に悩んだ経験をもとに開発したブランド敏感肌スキンケア「ママ&キッズ」は、医療現場や小児皮膚科医の協力のもと、30年にわたる肌育研究を続けています。赤ちゃんから敏感肌の大人まで一緒に使える低刺激のスキンケアを中心に、肌本来の力を引き出すスキンケアやサプリメントなどを⽪膚科・小児科・産婦人科の協力のもと開発を行い、低刺激性を実現。またその効果を確かめるため、大学病院や⽪膚科での臨床テストを実施するなど、徹底的に品質をチェックしています。

※ 2025年3月ナチュラルサイエンス調べ（使用／取扱合計）

今後のイベント予定

世界的な論文でも成果が認められた「ママ＆キッズ」

2024年、共同研究チームにより「ママ＆キッズ」製品を使用した研究成果は、世界的な論文誌『Allergy』に掲載されました。また、「ママ&キッズ」製品と正しいケア方法で食物性アレルギーは98.3%、アトピー性皮膚炎は92.7%の赤ちゃんが発症しなかったという結果は第59回日本小児アレルギー学会学術大会（2022）でも報告されています。

会社概要

低刺激スキンケアメーカーのナチュラルサイエンスは、30年にわたり世界一デリケートな赤ちゃんの肌を研究し続けてまいりました。そんなデリケートな赤ちゃんから敏感肌の大人まで一緒に使える低刺激のスキンケアを中心に、肌本来の力を引き出すスキンケアやサプリメントなどの研究開発・販売を行っています。特に敏感肌向けブランド「ママ＆キッズ」は⽪膚科医・小児科医・産婦人科医・アレルギー専門医の協力のもと開発を行い、低刺激性を実現。またその効果を確かめるため、大学病院や⽪膚科での臨床テストを実施するなど、徹底的に品質をチェックしています。

会社名：株式会社ナチュラルサイエンス

所在地 ：東京都江東区北砂3-4-27 （本社所在地：東京都中央区新川1丁目22-11）

代表者：代表取締役社長 小松令以子

事業内容：化粧品・医薬部外品・歯みがき粉の企画・研究・開発・製造・販売、健康食品・食品の企画・開発・製造・販売、エコロジー・子ども商品の企画・開発・販売



【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ナチュラルサイエンス

TEL： 0120-122-783(フリーダイヤル)

