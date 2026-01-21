金沢工業大学 数理工教育研究センターは、高等学校教員および教育関係者を対象とする「第24回 数理工教育セミナー」を2026年2月21日（土）10時20分から15時40分まで開催します。

本セミナーは、社会で求められる「科目横断・文理融合」型の学びを実装する具体的な事例と方法論を共有し、STEAM教育・PBL（Project-Based Learning）・課題探究をつなぐ“実践知”を提供するものです。会場（金沢工業大学扇が丘キャンパス23号館）とオンライン（Zoom）によるハイブリッドで実施し、参加費は無料です。

【本セミナーのポイント】

✔ 科目横断×文理融合の実践を、「大学×高校」「理工×データサイエンス×探究」という多面的な切り口で具体化。

✔ 高速度カメラを活用した物理×情報の解析実践、Rによるデータ分析教育、高校現場でのアプリ開発・探究学習の事例を一挙に紹介。

【開催概要】

［名称］ 第24回 数理工教育セミナー

［テーマ］ 科目横断・文理融合型教育の展開－STEAM教育、PBL教育と課題探究教育の現在を踏まえて－

［日時］ 2026年2月21日（土）10:20～15:40（開場 10:00）

［形態］ ハイブリッド（会場およびオンライン〈Zoom〉）

［会場］ 金沢工業大学 23号館（石川県野々市市扇が丘7-1）

以下の扇が丘キャンパスマップ【D】の建物

https://www.kanazawa-it.ac.jp/about_kit/ogigaoka.html

［対象］ 高等学校教員、教育関係者（参加費：無料）

［お申込み］ WEBフォームよりお申込みください

申込締切：2026年2月13日［金］

https://forms.office.com/r/CKHnta1JLH

［主催］ 金沢工業大学 数理工教育研究センター（事務局）

10:30～10:50 挨拶 大澤 敏（金沢工業大学 学長）

10:55～12:05 ［招待講演］

社会に求められる文理融合型教育 －高大で育成する課題解決のための力－

新井 千晶（株式会社進研アド 営業本部大阪支社 支社長）

13:00～13:30 ［高校実践報告］

アプリ開発を通して －STEAM教育×DXハイスクールの羽咋高校の取組－

中川 久仁彦（石川県立羽咋高等学校 校長）

13:35～14:05 ［高校実践報告］

文系生徒が多い学校における理数系科目の挑戦－高校1年生向け探究学習『サイエンスQuest!』の紹介－

岡崎 裕一（北陸学院中学校・高等学校 教頭）

14:20～14:50 ［大学実践報告］

文理融合に対応したデータサイエンス教育－プログラミング言語［R］を活用したデータ分析の実践－

西 誠（金沢工業大学 数理・データサイエンス・AI教育課程 教授）

14:55～15:25 ［大学実践報告］

物理と情報の科目横断の取り組み － 高速度カメラで撮影した自由落下運動のトラッキング解析 －

中村 晃（金沢工業大学 教育支援機構 教授）

【開催趣旨】

近年、情報化社会の急速な発展に伴い、高等教育には「科目横断・文理融合」という新たな視点に基づく展開が求められています。

本センターでは、設立以来、「科目横断」や「STEAM教育」の先駆けともいえる「数理工統合教育」を推進してきました。また、金沢工業大学では「社会実装型教育研究プロジェクトを実践する情報に強い高度専門人材の育成」を目標に、令和7年度に学部・学科改組を実施し、「科目横断・文理融合」を重視した授業運営が進められています。一方、高等学校においても、総合的探究の時間における主要課題の一つである STEAM 教育について、科目横断的な取り組みの重要性が高まり、文理融合型教育を視野に入れた探究型授業へと発展しつつあります。

このような背景を踏まえ、今回の数理工教育セミナーが、教育現場における新たな取り組みの一助となればと考えておりますので、ぜひ多くの方のご参加をお待ちしています。